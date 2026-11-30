CLB CAHN chưa phát huy hết sức mạnh hàng công

Trận hòa 0-0 trước Thép xanh Nam Định trên sân Thiên Trường ở vòng 9 V.League 2026/2027 một lần nữa cho thấy những vấn đề về hiệu suất tấn công của CLB CAHN. Mặc dù giành được 1 điểm trên sân của đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi vô địch là kết quả không tồi, nhưng đội bóng của HLV Mano Polking rõ ràng có lý do để chưa hài lòng.

Sau 8 trận đã đấu tại V.League 2026/2027, CLB CAHN có 15 điểm với thành tích 4 trận thắng, 3 trận hòa và 1 trận thua. Đáng chú ý, CLB CAHN mới ghi được 11 bàn thắng, nhưng cũng chỉ để thủng lưới 5 bàn.

Dù có nhiều ngôi sao tấn công nhưng CLB CAHN mới ghi được 11 bàn sau 8 trận tại V.League mùa này. Ảnh: Công An Hà Nội FC

Đây là những con số khá tương phản nếu nhìn vào chất lượng đội hình của nhà đương kim vô địch. Với những gương mặt nổi bật như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Đình Bắc, Alan, Leo Artur, Brayan Perea hay Stephan Mauk, CLB CAHN sở hữu nguồn nhân lực tấn công mà nhiều đội bóng tại V.League phải mơ ước.

Tuy nhiên, hiệu suất ghi bàn của CLB CAHN mới đạt 1,375 bàn/trận. Khả năng tạo đột biến, phối hợp trong phạm vi hẹp và tận dụng cơ hội của các ngôi sao chưa được phát huy một cách ổn định.

Bù lại, hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ đang trở thành điểm tựa quan trọng để CLB CAHN không bị tụt lại trong cuộc đua vô địch. Việc chỉ nhận 5 bàn thua sau 8 trận cho thấy tính kỷ luật, khả năng bọc lót và sự hiệu quả trong vận hành hệ thống phòng ngự của đội bóng này.

Tính đến thời điểm này, CLB CAHN là đội ghi ít bàn thắng nhất trong nhóm 6 đội dẫn đầu, đồng thời cũng là đội để thủng lưới ít nhất giải đấu. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nhà đương kim vô địch vẫn còn một trận chưa đấu.

CLB CAHN mới thủng lưới 5 bàn, ít nhất V.League 2026/2027 tính đến thời điểm này. Ảnh: Công An Hà Nội FC

Đánh giá về thành tích của CLB CAHN, cựu cầu thủ Nguyễn Xuân Thành nhận định: “Khách quan mà nói, việc phải phân chia sức lực trên nhiều mặt trận đang ảnh hưởng không nhỏ đến phong độ của CLB CAHN. Ngoài V.League, thầy trò HLV Mano Polking còn phải tham dự AFC Champions League Elite và ASEAN Club Championship.

Minh chứng rõ nét nhất là sau chiến thắng ấn tượng 3-1 trước Vissel Kobe tại đấu trường châu Á ngày 24/11, CLB CAHN chỉ có 3 ngày để chuẩn bị cho cuộc đọ sức với Thép xanh Nam Định. Mật độ thi đấu dày đặc, cộng thêm những chấn thương của các trụ cột như Nguyễn Đình Bắc, Quang Hải hay Leo Artur trong thời gian qua đã khiến HLV Mano Polking gặp nhiều khó khăn.

Khi nền tảng thể lực không được bảo đảm ở mức tối ưu, các cầu thủ tấn công khó duy trì tốc độ, sự chính xác trong những pha phối hợp và khả năng dứt điểm. Việc ưu tiên sự chắc chắn cũng là lựa chọn hợp lý của HLV Mano Polking trong những thời điểm đội bóng phải đối diện với áp lực lớn về lịch thi đấu”.

CLB CAHN cần có sự điều chỉnh để đạt được sự cân bằng hơn nữa cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Ảnh: Công An Hà Nội FC

Nhấn mạnh về hành động cần thiết để bảo vệ ngôi vương của CLB CAHN tại V.League, cựu cầu thủ Nguyễn Xuân Thành khẳng định: “Về lâu dài, CLB CAHN không thể chỉ trông cậy vào hàng phòng ngự để bảo vệ ngôi vô địch V.League. Những trận hòa có thể giúp đội bóng hạn chế tổn thất, nhưng chiến thắng mới là yếu tố quyết định trong cuộc đua đường dài.

HLV Mano Polking cần có phương án xoay tua nhân sự khoa học hơn, đa dạng hóa các bài tấn công, tăng cường khả năng khai thác những tình huống cố định và phát huy tối đa năng lực của từng ngôi sao. V.League 2026/2027 vẫn còn một chặng đường dài. Với tiềm lực hiện có, CLB CAHN hoàn toàn đủ khả năng bứt phá. Nhưng thay vì tiếp tục lấy thủ bù công, nhà đương kim vô địch cần sớm đạt được sự cân bằng giữa hiệu quả tấn công và phòng ngự để khẳng định sức mạnh đích thực của mình”.