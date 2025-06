Trực tiếp bóng đá Quảng Nam - Nam Định: Thắng để vô địch sớm (V-League)

V-League | 17h, 15/6, vòng 25 | Quảng Nam 0 - 0 Nam Định (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Quảng Nam vs Nam Định Nam Định Điểm Văn Công Eyenga Hoàng Hưng Gia Bảo Ngọc Đức Quốc Nhật Văn Hiệp Văn Lắm Trung Phong Atshimene Oduenyi Điểm Nguyên Mạnh Văn Vĩ Thanh Hào Phạm Ba Hồng Duy Hoàng Anh Romulo Tuấn Anh Caio Cesar Ti Phông Brenner Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Quảng Nam Quảng Nam Nam Định Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Văn Công, Eyenga, Hoàng Hưng, Gia Bảo, Ngọc Đức, Quốc Nhật, Văn Hiệp, Văn Lắm, Trung Phong, Atshimene, Oduenyi Nguyên Mạnh, Văn Vĩ, Thanh Hào, Phạm Ba, Hồng Duy, Hoàng Anh, Romulo, Tuấn Anh, Caio Cesar, Ti Phông, Brenner

Nam Định dù đến làm khách trên sân Tam Kỳ, nhưng lại được đánh giá cao hơn nhiều so với đội chủ nhà. Đội bóng thành Nam đã chạm một tay vào chiếc cúp vô địch và trận đấu này sẽ là cơ hội để họ cụ thể hoá việc đăng quang của mình, bởi đang hơn đối thủ cạnh tranh Hà Nội đến 5 điểm (51 so với 46). Do đó, đội khách thành Nam đang rất muốn có điểm để sớm về đích trước một vòng đấu.