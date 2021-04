Lộ đội hình đá Siêu kinh điển: Barca đón tin mừng, Real thiệt nặng

Thứ Bảy, ngày 10/04/2021 05:05 AM (GMT+7)

Barcelona đón 2 sự trở lại quan trọng cho trận Siêu kinh điển trong khi Real Madrid tổn thất khá nhiều trụ cột.

Trận Siêu kinh điển Real Madrid – Barcelona sẽ diễn ra vào lúc 2h ngày 11/4 và lực lượng của hai đội vừa được công bố. Barcelona đã đón một tin rất vui liên quan tới hàng phòng ngự, trong khi Real Madrid mỏng ở tuyến này và còn vắng một số nhân sự khác.

Gerard Pique tập trở lại cho Barca trước trận El Clasico

Trong danh sách công bố mới nhất của Barcelona, HLV Ronald Koeman đã điền tên của trung vệ Gerard Pique lẫn tiền vệ Sergi Roberto. Đây sẽ là 2 sự trở lại rất đáng chú ý bởi Koeman cần cả 2 người cho việc tổ chức hàng thủ trước những mũi tấn công rất đáng gờm của Real Madrid.

Pique đã bị chấn thương đầu gối từ đầu tháng 3 nhưng kịp trở lại cho trận này, anh đã tập cùng đội 1 trong những ngày qua. Mặc dù vậy theo tin từ Catalunya, Pique vẫn đang chưa đạt trạng thái thể lực tối đa nên các bác sĩ của Barcelona vẫn đang giám sát thể trạng của anh và quyết định có cho cựu binh này ra sân ngay từ đầu hay không sẽ chỉ được Koeman quyết định vài giờ trước trận.

Trong khi đó Roberto đã nghỉ 2 tháng do đau bắp đùi nhưng kịp bình phục để đá trận này. Sự góp mặt của Roberto là khá quan trọng bởi mặc dù là tiền vệ, anh đã quen đá cánh phải ở Barca và sẽ là một lựa chọn cho Koeman nếu ông không tin tưởng Sergino Dest. Cầu thủ người Mỹ có khả năng tấn công đáng gờm nhưng yếu trong phòng ngự và vị trí của Dest hay bị khai thác bởi những đối thủ mạnh.

Đội hình đăng ký của Barcelona Thủ môn: Marc-Andre ter Stegen, Inaki Pena, Arnau Tenas. Hậu vệ: Sergino Dest, Gerard Pique, Ronald Araujo, Clement Lenglet, Jordi Alba, Sergi Roberto, Samuel Umtiti, Junior Firpo, Oscar Mingueza. Tiền vệ: Sergio Busquets, Miralem Pjanic, Riqui Puig, Pedri, Frenkie de Jong, Ilaix Moriba. Tiền đạo: Antoine Griezmann, Martin Braithwaite, Lionel Messi, Ousmane Dembele, Francisco Trincao.

Bên phía Real Madrid, HLV Zinedine Zidane cũng đã công bố danh sách các cầu thủ ông đăng ký cho trận đấu này, nhưng lực lượng thiếu hụt khá nhiều với chỉ 19 người được đăng ký so với 23 của Barcelona. Quân số đông nhất của Real là trên hàng công với 6 người, dù Zidane không có Eden Hazard do thể lực chưa đảm bảo sau khi hồi phục chấn thương hông.

Ramos sẽ không thể ra sân cho Real Madrid

Sergio Ramos sẽ vắng mặt ở trận đấu này do chấn thương và Raphael Varane không thể thi đấu do dương tính với Covid-19. Dani Carvajal có vẻ đã không bình phục kịp chấn thương nên cũng không được đăng ký, do đó hàng phòng ngự của Real chỉ có 5 người. Tuyến tiền vệ cũng chỉ có 5 người, Zidane thậm chí không đăng ký tiền vệ trẻ Sergio Arribas sau vài tuần qua cho cầu thủ này lên đội 1 để đông đủ quân số.

Đội hình đăng ký của Real Madrid Thủ môn: Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Diego Altube. Hậu vệ: Eder Militao, Nacho Fernandez, Marcelo, Alvaro Odriozola, Ferland Mendy. Tiền vệ: Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro, Fede Valverde, Isco. Tiền đạo: Karim Benzema, Marco Asensio, Lucas Vazquez, Vinicius Junior, Mariano Diaz, Rodrygo Goes.

