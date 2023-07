Lộ diện 12 sao sắp rời PSG: Neymar bất ngờ "thoát hiểm", dấu hỏi Mbappe

Ngay khi tiếp quản PSG, tân HLV trưởng Luis Enrique đã bắt tay thực hiện cuộc cải tổ lực lượng mạnh mẽ trong mùa hè 2023. Hiện tại, đội 1 PSG có tới 30 cầu thủ, vì vậy họ phải thanh lý hàng loạt để giảm tải quỹ lương cũng như bổ sung ngân sách chuyển nhượng.

HLV Enrique lên danh sách 12 cầu thủ không còn tương lai ở PSG

Theo nguồn tin từ L'Equipe (Pháp), HLV Enrique và cố vấn Luis Campos chính thức chốt danh sách 12 người không nằm trong kế hoạch mùa tới bao gồm: Juan Bernat, Keylor Navas, Abdou Diallo, Gini Wijnaldum, Colin Dagba, Julian Draxler, Layvin Kurzawa, Hugo Ekitike, Mauro Icardi, Leandro Paredes, Timothee Pembele, El Chadaille Bitshiabu.

Trong số này, 6 cầu thủ từng khoác áo nhiều đội bóng khác nhau dưới dạng cho mượn ở mùa giải vừa qua. PSG hy vọng một số ngôi sao như Bernat, Icardi, Paredes sẽ giúp họ thu về khoản tiền kha khá.

Đáng chú ý, "danh sách đen" do L'Equipe cung cấp không xuất hiện cái tên Neymar. Nhiều khả năng, HLV Luis Enrique sẽ trao cho tiền đạo người Brazil cơ hội thể hiện bản thân. Cả hai vốn có mối quan hệ mật thiết sau giai đoạn sát cánh ở Barcelona (2014-2017).

Trường hợp của Kylian Mbappe khiến PSG đau đầu hơn cả. Thời gian qua, tiền đạo 24 tuổi liên tục phát ngôn gây tranh cãi, vì vậy nhà vô địch nước Pháp muốn bán anh ngay kỳ chuyển nhượng này với giá 200 triệu euro để tránh mất trắng vào mùa hè 2024.

Dự kiến, PSG sẽ đưa ra thời hạn 1-2 tuần để Mbappe quyết định tương lai. Hiện Real Madrid đã soạn sẵn bản hợp đồng 5 năm cùng mức lương 50 triệu euro/mùa để chào đón Mbappe, đồng thời chờ thống nhất về mức phí chuyển nhượng với PSG.

Neymar có thể ở lại PSG, trong khi tương lai của Mbappe còn bỏ ngỏ

Theo chiều ngược lại, PSG lần lượt đón những tân binh như Manuel Ugarte (60 triệu euro), Milan Skriniar (chuyển nhượng tự do), Marco Asensio (chuyển nhượng tự do), Lee Kang In (22 triệu euro). Thời gian tới, HLV Enrique sẽ tiếp tục cùng ban lãnh đạo xúc tiến một vài thương vụ như Joao Felix (Atletico Madrid), Bernardo Silva (Man City).

