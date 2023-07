PSG gửi thư khiêu khích Mbappe và yêu cầu ra đi, siêu sao phản ứng thế nào?

Tờ L’Equipe tại Pháp cho biết CLB Paris Saint-Germain đã có những lời lẽ không mấy tôn trọng dành cho Kylian Mbappe trong một bức thư gửi cho tiền đạo này xoay quanh vấn đề tương lai của anh. Lá thư này được cho là đã gửi vào ngày 3/7 vừa qua, trước khi PSG công bố HLV trưởng mới Luis Enrique.

Mbappe đang bị chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi gây sức ép phải ra đi

Theo nguồn tin, Mbappe từ đầu mùa hè đã có những cuộc trao đổi với ban lãnh đạo PSG để làm rõ ý định của mình. Tiền đạo vô địch World Cup 2018 này khẳng định mình sẽ cam kết thi đấu năm cuối trong hợp đồng của PSG là mùa giải 2023/24, nhưng anh sẽ không gia hạn và cũng sẽ không kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 1 năm nữa trong hợp đồng hiện tại (và điều khoản này chỉ Mbappe được kích hoạt).

Câu chuyện trở nên phức tạp ở đây do PSG bắt đầu có ý định bán luôn Mbappe trong mùa hè cho Real Madrid và thu hồi tiền mặt nhằm đầu tư cho một thế hệ cầu thủ khác phục vụ mục tiêu danh hiệu. Họ đã xác định rằng sau khi thử nghiệm Messi – Neymar – Mbappe thất bại, cả ba đều phải ra đi và do Messi đã hết hợp đồng còn Neymar cũng sẽ bị cho trở thành cầu thủ tự do, Mbappe vẫn còn giá trị chuyển nhượng cao để PSG bán đi lấy tiền.

Nhưng sau khi hai bên trao đổi ý định với nhau, vào ngày 3/7 PSG đã gửi một bức thư 3 trang để một lần nữa yêu cầu Mbappe chấp nhận bị chuyển nhượng khỏi CLB. L’Equipe cho biết nội dung thư nhấn mạnh PSG vẫn mong muốn Mbappe tiếp tục gắn bó với CLB nhưng chỉ với điều kiện anh phải gia hạn, nếu không anh sẽ bị xem là một kẻ phá hoại ở CLB và PSG sẽ có những biện pháp kỷ luật.

PSG đang nhắm Dembele thay thế chính Mbappe

Có vẻ mục đích chính của lá thư này là khiến Mbappe phải tức mà thay đổi lập trường của mình, nhưng theo L’Equipe ý định của siêu sao người Pháp sẽ không thay đổi bởi anh sẽ thu được những khoản thưởng đáng kể cho việc tiếp tục thi đấu mùa 2023/24 cho PSG, với số tiền không dưới 150 triệu euro. Kể cả bây giờ PSG có ép bán anh thì Mbappe cũng không chấp nhận, thậm chí Mbappe cho rằng mình sang Real Madrid hè năm sau dưới dạng tự do sẽ chỉ càng giúp anh ăn tiền lót tay nhiều hơn.

Trong một diễn biến khác có liên quan, PSG đang bàn tiếp xúc với cầu thủ chạy cánh Ousmane Dembele của Barcelona nhằm thay thế chính Mbappe. Dembele về cơ bản sau những năm mất phong độ và chấn thương đã bị Barcelona ép phải ký một hợp đồng không mấy lời lãi so với trước, nên giá thanh lý hợp đồng chỉ là 50 triệu euro và PSG sẵn sàng trả con số đó để đón một cầu thủ HLV Enrique có vẻ khá tâm đắc.

