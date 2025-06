Lịch thi đấu FIFA Club World Cup 2025 mới nhất

Bảng đấu Giờ thi đấu Trận đấu Trực tiếp/ Video highlight Lượt trận 1 - Vòng bảng Bảng A 15/06

07:00 Al Ahly - Inter Miami Inter Miami Bảng C 15/06

23:00 Bayern Munich - Auckland City Auckland City Bảng B 16/06

02:00 PSG - Atletico Madrid Atletico Madrid Bảng A 16/06

05:00 Palmeiras - Porto Porto Bảng B 16/06

09:00 Botafogo - Seattle Sounders Seattle Sounders Bảng D 17/06

02:00 Chelsea - Los Angeles Los Angeles Bảng C 17/06

05:00 Boca Juniors - Benfica Benfica Bảng D 17/06

08:00 Flamengo - ES Tunis ES Tunis Bảng F 17/06

23:00 Fluminense - Borussia Dortmund Borussia Dortmund Bảng E 18/06

02:00 River Plate - Urawa Reds Urawa Reds Bảng F 18/06

05:00 Ulsan HD - Mamelodi Sundowns Mamelodi Sundowns Bảng E 18/06

08:00 Monterrey - Inter Milan Inter Milan Bảng G 18/06

23:00 Manchester City - Wydad Casablanca Wydad Casablanca Bảng H 19/06

02:00 Real Madrid - Al Hilal Al Hilal Bảng H 19/06

05:00 Pachuca - Salzburg Salzburg Bảng G 19/06

08:00 Al Ain - Juventus Juventus Lượt trận 2 - Vòng bảng Bảng A 19/06

23:00 Palmeiras - Al Ahly Al Ahly Bảng A 20/06

02:00 Inter Miami - Porto Porto Bảng B 20/06

05:00 Seattle Sounders - Atletico Madrid Atletico Madrid Bảng B 20/06

08:00 PSG - Botafogo Botafogo Bảng C 20/06

23:00 Benfica - Auckland City Auckland City Bảng D 21/06

01:00 Flamengo - Chelsea Chelsea Bảng D 21/06

05:00 Los Angeles - ES Tunis ES Tunis Bảng C 21/06

08:00 Bayern Munich - Boca Juniors Boca Juniors Bảng F 21/06

23:00 Mamelodi Sundowns - Borussia Dortmund Borussia Dortmund Bảng E 22/06

02:00 Inter Milan - Urawa Reds Urawa Reds Bảng F 22/06

05:00 Fluminense - Ulsan HD Ulsan HD Bảng E 22/06

08:00 River Plate - Monterrey Monterrey Bảng G 22/06

23:00 Juventus - Wydad Casablanca Wydad Casablanca Bảng H 23/06

02:00 Real Madrid - Pachuca Pachuca Bảng H 23/06

05:00 Salzburg - Al Hilal Al Hilal Bảng G 23/06

08:00 Manchester City - Al Ain Al Ain Lượt trận 3 - Vòng bảng Bảng B 24/06

02:00 Atletico Madrid - Botafogo Botafogo Bảng B 24/06

02:00 Seattle Sounders - PSG PSG Bảng A 24/06

08:00 Inter Miami - Palmeiras Palmeiras Bảng A 24/06

08:00 Porto - Al Ahly Al Ahly Bảng C 25/06

02:00 Benfica - Bayern Munich Bayern Munich Bảng C 25/06

02:00 Auckland City - Boca Juniors Boca Juniors Bảng D 25/06

08:00 Los Angeles - Flamengo Flamengo Bảng D 25/06

08:00 ES Tunis - Chelsea Chelsea Bảng F 26/06

02:00 Borussia Dortmund - Ulsan HD Ulsan HD Bảng F 26/06

02:00 Mamelodi Sundowns - Fluminense Fluminense Bảng E 26/06

08:00 Urawa Reds - Monterrey Monterrey Bảng E 26/06

08:00 Inter Milan - River Plate River Plate Bảng G 27/06

02:00 Juventus - Manchester City Manchester City Bảng G 27/06

02:00 Wydad Casablanca - Al Ain Al Ain Bảng H 27/06

08:00 Al Hilal - Pachuca Pachuca Bảng H 27/06

08:00 Salzburg - Real Madrid Real Madrid Vòng 1/8 Trận 1 28/06

23:00 Nhất bảng A - Nhì bảng B Nhì bảng B Trận 2 29/06

03:00 Nhất bảng C - Nhì bảng D Nhì bảng D Trận 3 29/06

23:00 Nhất bảng B - Nhì bảng A Nhì bảng A Trận 4 30/06

03:00 Nhất bảng D - Nhì bảng C Nhì bảng C Trận 5 01/07

02:00 Nhất bảng E - Nhì bảng F Nhì bảng F Trận 6 01/07

08:00 Nhất bảng G - Nhì bảng H Nhì bảng H Trận 7 02/07

02:00 Nhất bảng H - Nhì bảng G Nhì bảng G Trận 8 02/07

08:00 Nhất bảng F - Nhì bảng E Nhì bảng E Tứ kết 1 Trận 1 05/07

02:00 Thắng 1/8 - 5 - Thắng 1/8 - 6 Thắng 1/8 - 6 Tứ kết 2 Trận 2 05/07

08:00 Thắng 1/8 - 1 - Thắng 1/8 - 2 Thắng 1/8 - 2 Tứ kết 3 Trận 3 05/07

23:00 Thắng 1/8 - 3 - Thắng 1/8 - 4 Thắng 1/8 - 4 Tứ kết 4 Trận 4 06/07

03:00 Thắng 1/8 - 7 - Thắng 1/8 - 8 Thắng 1/8 - 8 Bán kết 1 Trận 1 09/07

02:00 Thắng tứ kết 1 - Thắng tứ kết 2 Thắng tứ kết 2 Bán kết 2 Trận 2 10/07

08:00 Thắng tứ kết 3 - Thắng tứ kết 4 Thắng tứ kết 4 Chung kết CK 14/07

02:00 Thắng bán kết 1 - Thắng bán kết 2 Thắng bán kết 2

Lần đầu tiên sau 24 năm, FIFA Club World Cup 2025 sẽ mở rộng lên 32 đội, áp dụng thể thức giống World Cup. Các suất tham dự được xác định qua chức vô địch các giải đấu châu lục và bảng xếp hạng 4 năm của FIFA.

Phân bổ đội bóng: Châu Âu (UEFA): 12 đội. Nam Mỹ (CONMEBOL): 6 đội. Châu Á (AFC), châu Phi (CAF), CONCACAF: Mỗi khu vực 4 đội. Châu Đại Dương (OFC): 1 đội. Chủ nhà Mỹ: Inter Miami của Lionel Messi.

Thể thức: 8 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội đứng đầu mỗi bảng vào vòng loại trực tiếp.