Lịch thi đấu bóng đá dịp Tết Nguyên đán 2022 - Lịch thi đấu bóng đá ngày 30/1, tức 28 Tết Nguyên Đán Tứ kết Asian Cup bóng đá nữ 2022 19h00: Việt Nam vs Trung Quốc - Lịch thi đấu bóng đá ngày 1/2, tức mùng 1 Tết Nguyên Đán Lịch đấu vòng loại World Cup 2022 châu Á 17h14: Japan vs Saudi Arabia 19h00: Lebanon vs Iraq 19h00: Việt Nam vs Trung Quốc 21h00: Syria vs Korea Republic 21h30: Iran vs UAE 23h00: Oman vs Australia Lịch đấu giải vô địch bóng đá Anh 2h45: Millwall vs Preston North End 2h45: Swansea City vs Luton Town - Lịch thi đấu bóng đá ngày 2/2 Lịch đấu giải vô địch bóng đá Anh 2h45: Barnsley vs Cardiff City 2h45: Huddersfield Town vs Derby County Lịch giải vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ 6h00: Uruguay vs Venezuela 6h30: Argentina vs Colombia 7h30: Brazil vs Paraguay 9h00: Peru vs Ecuador Lịch đấu cúp nhà vua Tây Ban Nha 2h00: Rayo Vallecano vs Mallorca 3h00: Valencia vs Cadiz - Lịch thi đấu bóng đá ngày 3/2 Lịch đấu cúp nhà vua Tây Ban Nha 2h00: Real Sociedad vs Real Betis 3h30: Athletic Bilbao vs Real Madrid Lịch đấu giải vô địch bóng đá thế giới các CLB 23h30: Al Jazira vs Pirae - Lịch thi đấu bóng đá ngày 4/2 Lịch đấu giải vô địch bóng đá Anh 2h45: Birmingham City vs Sheffield United Lịch đấu giải vô địch quốc gia Pháp 3h00: Marseille vs Angers Lịch đấu giải vô địch quốc gia Đức 2h30: Hertha Berlin vs Bochum Lịch đấu giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha 3h00: Getafe vs Levante - Lịch thi đấu bóng đá ngày 5/2 Lịch đấu giải Ngoại hạng Anh 1h00: Burnley vs Watford Lịch đấu giải vô địch bóng đá Anh 22h: Blackpool vs Bristol City 22h: Hull City vs Preston North End 0h30: Swansea City vs Blackburn Rovers Lịch đấu giải vô địch quốc gia Pháp 23h: Saint-Etienne vs Montpellier 3h00: Monaco vs Lyon Lịch đấu giải vô địch quốc gia Đức 21h30: Stuttgart vs Eintracht Frankfurt 21h30: Mainz vs Hoffenheim 21h30: Augsburg vs Union Berlin 21h30: Arminia Bielefeld vs Borussia M'gladbach 21h30: FC Cologne vs Freiburg 0h30: Bayern Munich vs RB Leipzig Lịch đấu giải vô địch quốc gia Ý 21h00: Roma vs Genoa 0h00: Inter Milan vs AC Milan 2h45: Fiorentina vs Lazio Lịch đấu giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha 20h00: Elche vs Alaves 22h15: Mallorca vs Cadiz 0h30: Celta Vigo vs Rayo Vallecano 3h00: Osasuna vs Sevilla