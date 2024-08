Jason Pendant Quang Vinh và cơ hội nào để khoác áo ĐT Việt Nam?

Cơ hội khoác áo ĐT Việt Nam

Vào ngày 2/8 vừa qua, hậu vệ Việt kiều Jason Pendant Quang Vinh đã chính thức kí vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm với CLB Công an Hà Nội. Không chỉ là sự bổ sung chất lượng cho đội bóng ngành Công an, Quang Vinh dự kiến sẽ là ngôi sao của ĐT Việt Nam trong tương lai, nếu quá trình nhập tịch diễn ra nhanh chóng và thuận lợi. Người hâm mộ cũng mong muốn hậu vệ 27 tuổi kịp dự AFF Cup 2024 vào cuối năm.

Jason Quang Vinh ra mắt CLB bóng đá Công an Hà Nội.

Thực tế, sau Filip Nguyễn, Patrik Lê Giang và nay là Jason Pendant Quang Vinh, CLB Công an Hà Nội bỗng được xem là điểm đến lí tưởng với những cầu thủ Việt kiều, có mong muốn và khát khao được cống hiến cho ĐTQG Việt Nam. Còn nhớ, Nguyễn Filip gia nhập đội bóng ngành Công an vào ngày 29/6/2023. Chỉ nửa năm sau anh đã có quốc tịch Việt Nam và cùng “Những chiến binh sao vàng” tham dự VCK Asian Cup 2023.

Chính điều đó đã thôi thúc Jason Pendant Quang Vinh trở về Việt Nam, quê hương của mẹ anh để thi đấu, cũng như hy vọng đến khoảnh khắc được khoác lên mình chiếc áo ĐT Việt Nam. Sự khát khao của Quang Vinh được bộc lộ ngay trong câu phát biểu đầu tiên với truyền thông ở buổi lễ ký kết với CLB Công an Hà Nội.

“Tôi rất hạnh phúc khi ở đây và tham gia buổi lễ ký hợp đồng với CLB Công an Hà Nội. Tôi sẽ cố gắng hết sức để cống hiến, hay xa hơn là có cơ hội để khoác áo ĐT Việt Nam. Tôi muốn đến đây, tôi luôn xem Việt Nam là quê hương thứ hai của mình, vì đó là nơi mẹ tôi đã sinh ra. Tôi luôn muốn nỗ lực vì quê hương của mình”, hậu vệ 27 tuổi chia sẻ.

Nguyễn Filip thực tế phải mất đến 11 năm ròng rã để chờ đợi khoảnh khắc được tuyên thệ và trở thành công dân Việt Nam. Tương tự là Jason Pendant Quang Vinh. Anh cũng thể hiện sự khát khao từ lâu. Thậm chí, hậu vệ 27 tuổi đã chi tiền túi để sang Singapore cổ vũ cho ĐT Việt Nam tại chiến dịch AFF Cup 2020. Trong thời gian qua, Jason Pendant Quang Vinh cũng tích cực học tiếng Việt để chuẩn bị cho tương lai và nuôi hi vọng nhỏ nhoi được cống hiến cho màu áo cờ đỏ sao vàng.

Khi chiêu mộ Jason Pendant Quang Vinh, BLĐ CLB Công an Hà Nội hứa sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa để hậu vệ 27 tuổi sớm có quốc tịch Việt Nam và cống hiến cho thành tích chung của ĐTQG. Phó Chủ tịch CLB Công an Hà Nội, ông Trần Văn Hùng nói: “CLB Công an Hà Nội sẽ tạo mọi điều kiện để Jason Quang Vinh phát huy được tài năng, cũng như hỗ trợ hết sức để cậu ấy sớm có quốc tịch Việt Nam và khoác áo đội tuyển quốc gia. Đó là mong muốn của ban lãnh đạo CLB Công an Hà Nội cũng như người hâm mộ Việt Nam, khi đội tuyển có thêm một cầu thủ chất lượng".

Chạy đua với AFF Cup 2024

Cần phải nói thêm, việc Jason Pendant Quang Vinh nhập tịch nhanh hay không sẽ phụ thuộc rất nhiều vào các giấy tờ gốc của gia đình cầu thủ này, cụ thể là mẹ anh. Nguyễn Filip đã mất một thời gian dài để giải quyết vấn đề trên khi bố anh đã không còn đầy đủ giấy tờ để xin quốc tịch. Sau đó, nhờ có sự hậu thuẫn từ gia đình nhà cô vợ gốc Việt Aneta Nguyễn, quá trình nhập tịch của Nguyễn Filip mới trở nên thuận lợi.

Trước khi bước vào giai đoạn nhập tịch, Jason Pendant Quang Vinh sẽ trải qua rất nhiều công đoạn, trong đó có thủ tục đổi tên. Trước đó, Nguyễn Filip phải viết tâm thư gửi lên Bộ Tư pháp để xin được đổi tên trong quá trình hoàn tất thủ tục xin nhập quốc tịch Việt Nam và sau đó được phê duyệt. Chính điều này đã giúp thủ thành sinh năm 1993 kịp thời có quốc tịch trước khi tham dự VCK Asian Cup 2023.

Điểm tựa quan trọng giúp Nguyễn Filip xúc tiến nhanh việc nhập tịch nhờ vợ của anh có quốc tịch Việt Nam. Tương tự, bà Cao Ngọc Châu, mẹ của Jason Pendant Quang Vinh cũng có quốc tịch tại nơi bà sinh ra. Nhờ vậy, quá trình nhập tịch của cựu hậu vệ Sochaux sẽ có nhiều yếu tố thuận lợi.

Với sự trợ giúp của Ban lãnh đạo CLB Công an Hà Nội, hi vọng Jason Pendant Quang Vinh sẽ sớm được nhập tịch và cống hiến cho ĐT Việt Nam. Việc có Jason Pendant Quang Vinh sẽ giúp HLV Kim Sang-sik có thêm những phương án bên phía hành lang cánh trái. Bởi trong bối cảnh Đoàn Văn Hậu chấn thương dai dẳng, Phan Tuấn Tài không giữ được sự ổn định hay Võ Minh Trọng vừa hoàn thành ca phẫu thuật vai, việc có Jason Pendant Quang Vinh sẽ giúp HLV Kim Sang-sik giải quyết được bài toán nơi cánh trái, điều mà người tiền nhiệm Philippe Troussier luôn rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan trong hơn 1 năm dẫn dắt ĐT Việt Nam.

