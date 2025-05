Nóng nhất thể thao sáng 21/5: Sinner có cơ hội sánh ngang Djokovic ở Roland Garros

Sinner có cơ hội sánh ngang Djokovic ở Roland Garros

Nếu vô địch Roland Garros, Jannik Sinner sẽ trở thành tay vợt thứ hai giành 3 danh hiệu Grand Slam liên tiếp kể từ năm 2011, sau Novak Djokovic. Trước đó, tay vợt người Italia đã lên ngôi tại US Open 2024 và Australian Open hồi đầu năm. Tuy nhiên, sân đất nện là nơi chôn vùi giấc mơ của không ít tay vợt giỏi trên sân cứng như Sinner, và là mảnh đất màu mỡ cho những cái tên như Carlos Alcaraz, nhà vô địch Roland Garros năm ngoái.

Sinner vừa thua Alcaraz trong trận chung kết Rome Open, chấm dứt chuỗi 26 trận thắng liên tiếp

Dù kém Sinner hơn 1 tuổi, Alcaraz đang dẫn 7-4 trong các lần đối đầu, thắng cả 4 trận gần nhất. “Carlitos” hiện sở hữu 4 danh hiệu Grand Slam so với 3 của Sinner. Tỷ lệ thắng ở Grand Slam của Alcaraz cũng nhỉnh hơn Sinner (84% so với 79%), và riêng tại Roland Garros là 86%.

US Open được “bơm” 800 triệu USD để nâng cấp toàn diện

Hiệp hội Quần vợt Mỹ (USTA) vừa công bố kế hoạch cải tạo toàn diện khu tổ hợp thi đấu tại Queens, New York (Mỹ), nơi tổ chức giải US Open), với tổng mức đầu tư lên tới 800 triệu USD. Toàn bộ kinh phí sẽ do USTA tự chi trả, trong đó nổi bật là việc hiện đại hóa sân Arthur Ashe, cùng một trung tâm huấn luyện và phục hồi thể lực dành cho các tay vợt trị giá 250 triệu USD.

USTA gọi đây là khoản đầu tư lớn nhất trong lịch sử giải đấu. Dự án dự kiến hoàn thành trước thềm US Open 2027. Bảy năm trước, USTA từng hoàn tất dự án nâng cấp khác trị giá 600 triệu USD kéo dài 5 năm, bao gồm việc xây dựng sân Louis Armstrong mới với mái che di động và sức chứa hơn 14.000 khán giả.

Jake Paul muốn tái đấu em trai Tyson Fury

Jake Paul khẳng định anh đã liên lạc với Tyson Fury để xúc tiến trận tái đấu với em trai của tay đấm hạng nặng là Tommy Fury. Chia sẻ trên chương trình The MMA Hour của Ariel Helwani, Jake Paul xác nhận: “Tôi nghĩ trận đấu với Tommy Fury sẽ diễn ra trong vòng 12 tháng tới, miễn là anh ta thực tế hơn về giá trị bản thân. Tyson từng nói ‘Hai cậu cần làm trận này đi’, và tôi đáp lại ‘Tyson, anh phải nhắc nhở em trai mình đi. Nó sẽ không nhận được khoản tiền hay cơ hội nào tốt hơn thế nữa đâu”.

Tommy hiện là tay đấm duy nhất từng đánh bại Jake Paul trong sự nghiệp quyền Anh chuyên nghiệp, diễn ra hồi tháng 2/2023.

Tsunoda bị “tấn công” trên mạng xã hội

Tay đua Yuki Tsunoda của Red Bull trở thành mục tiêu của hàng loạt lời lẽ xúc phạm đến từ một bộ phận người hâm mộ của Franco Colapinto, tay đua vừa có màn ra mắt trong màu áo đội đua Alpine tại chặng đua Emilia Romagna Grand Prix vừa qua. Trong buổi chạy thử đầu tiên (FP1), Colapinto đã cản trở một số tay đua khác, trong đó có Tsunoda. Hành động này khiến tay lái của Red Bull tỏ rõ sự bức xúc và có phản ứng gay gắt với Colapinto trên đường đua.

Phản ứng đó nhanh chóng vấp phải làn sóng chỉ trích từ những cổ động viên quá khích của Colapinto. Họ tràn vào trang Instagram cá nhân của Tsunoda để công kích, thậm chí có nhiều bình luận mang tính phân biệt chủng tộc. Colapinto thừa nhận Tsunoda có lý do chính đáng để tức giận và kêu gọi người hâm mộ của mình giữ bình tĩnh. Đội đua Alpine cũng đã ra thông cáo chính thức, lên án hành vi tấn công mạng nhắm vào Tsunoda và kêu gọi cộng đồng người hâm mộ thể hiện tinh thần thể thao lành mạnh.