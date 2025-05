HLV Kim Sang-sik tạo bất ngờ ở danh sách tuyển Việt Nam

Chuyến làm khách trên “chảo lửa” Bukit Jalil của Malaysia là trận cầu then chốt, có thể quyết định chiếc vé đi tiếp của thầy trò HLV Kim Sang-sik vào vòng chung kết Asian Cup 2027. Đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng F sau trận thắng Lào 5-0, trong lúc Malaysia chỉ đứng nhì, từ lần qua mặt Nepal 2-0 hồi cuối tháng 3.

HLV Kim Sang-sik không có nhiều thời gian

Việc công bố danh sách triệu tập đội tuyển Việt Nam trở thành chủ đề quan tâm hàng đầu của giới chuyên môn và người hâm mộ, khi chiến lược gia người Hàn Quốc có những điều chỉnh đáng chú ý. Dự kiến, danh sách chính thức sẽ được HLV Kim Sang-sik công bố vào đầu tuần này, với nhiều thay đổi so với đợt tập trung gần nhất hồi cuối tháng 3 – thời điểm tuyển Việt Nam thắng Lào 5-0 trên sân nhà.

Một trong những lý do khiến thành phần tuyển Việt Nam lần này có thể khác biệt là bởi tình trạng chấn thương, phong độ không ổn định của một số trụ cột cũng như áp lực về kết quả trong trận cầu sinh tử với Malaysia. Theo kế hoạch, HLV Kim Sang-sik sẽ hội quân ngay sau vòng 24 V-League vào cuối tuần này tại Hà Nội.

Nhà vô địch giải hạng Nhất - Hoàng Đức chắc chắn có một vé lên tuyển Việt Nam. Ảnh: CCT.

Tuy nhiên, lực lượng tuyển Việt Nam đầy đủ do một số cầu thủ tham dự trận giao hữu giữa đội các ngôi sao Đông Nam Á và CLB Manchester United tại Malaysia ngày 28-5. Những cái tên như Duy Mạnh, Hoàng Đức, Hai Long và Văn Vĩ sẽ chỉ có thể lên tuyển sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại trận đấu mang tính trình diễn này. Chưa hết, nhiều tuyển thủ của ba CLB cũng không lên đúng ngày, do đội Công an Hà Nội phải thi đấu bù hai trận ở V-League gặp Bình Định (ngày 29-5) và B. Bình Dương (ngày 3-6).

Chính vì thế, trong vài ngày đầu tập trung, HLV Kim Sang-sik sẽ phải làm việc với một đội hình không trọn vẹn, ít nhiều gây ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị, đặc biệt là khâu xây dựng lối chơi. Nhưng điều lo ngại nhất của thầy Hàn là mất thời gian ông bận bịu với đội tuyển Các ngôi sao Đông Nam Á hay các học trò rơi rớt phong độ, hoặc quá tải, chấn thương khi phải căng mình ở những đấu trường lớn khác nhau.

Từ đầu tháng 4, HLV Kim Sang-sik cùng các cộng sự chia nhau đi khắp các sân bóng trên cả nước, từ V-League đến hạng Nhất để săn lùng nhân tài, hoặc kiểm tra phong độ của các cầu thủ từng có suất lên tuyển. Dù danh sách chưa được công bố chính thức, nhưng theo các nguồn tin nội bộ, ông Kim sẽ gọi lại những trụ cột quen thuộc và một số gương mặt mới mà cũ, giàu kinh nghiệm.

Danh sách triệu tập của HLV Kim Sang-sik dự kiến có những bất ngờ thú vị. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Bất ngờ trên tuyển Việt Nam

Rất may là hầu hết cựu binh của HLV Kim Sang-sik đều có phong độ ổn định như thủ môn Nguyễn Filip, các hậu vệ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Thành Chung, Văn Vĩ, Việt Anh, Thanh Bình,… những tiền vệ Quang Hải, Hai Long, Minh Khoa, hay Hoàng Đức đá giải hạng Nhất…

Đáng chú ý, các tiền đạo Văn Toàn vừa có bàn thắng đẹp vào lưới HA Gia Lai, còn Tuấn Hải phá lưới CLB TP.HCM trong bối cảnh Nguyễn Xuân Son và Bùi Vĩ Hào chấn thương, nhất là Quả bóng vàng Tiến Linh đang trên đà xuống dốc. Cũng vì thế mà HLV Kim Sang-sik đã phải đến sân PVF để tận mắt chứng kiến Công Phượng chơi bóng ra sao trong màu áo đội hạng Nhất Bình Phước, sau một lần ông đắn đo không gọi cựu chân sút HA Gia Lai trở lại vì không quá túng thiếu tiền đạo.

Lần thứ hai theo dõi cựu tuyển thủ này trong trận đấu hòa không bàn thắng, ông thầy Hàn vẫn lưu ý những ấn tượng về sự năng nổ, khả năng tác chiến độc lập, kỹ năng xử lý bóng có sáng tạo và gây đột biến của Công Phượng. Cho nên HLV Kim Sang-sik sẽ không tiếc gì cho tiền đạo 30 tuổi thêm một lần thử sức ở tuyển quốc gia sau thời gian dài vắng bóng.

Công Phượng rộng cửa trở lại tuyển quốc gia. Ảnh: CCT.

Bên cạnh đó, ông Kim cũng sẽ gọi lại một số cầu thủ kỳ cựu từng chơi xuất sắc dưới thời tiền nhiệm Park Hang-seo như trung vệ Đình Trọng, hay thử việc các Việt kiều Cao Quang Vinh, Viktor Lê khi họ đều có màn trình với phong độ cao tại V-League và ưu tiên có kinh nghiệm.

Vì thời gian có hạn, HLV Kim Sang-sik sẽ không thử nghiệm. Trận đấu trên sân của Malaysia có tính chất quan trọng, nên ông thầy Hàn chỉ lựa chọn những gương mặt đã qua thử lửa, quen thuộc với sức ép chơi bóng dưới áp lực cao. Nó đồng nghĩa với các cầu thủ trẻ hoặc chưa có nhiều va chạm sẽ không thể có cơ hội chen chân vào danh sách chính thức, trừ khi họ thực sự vượt trội.

Tiền đạo kỳ cựu Văn Toàn đã phục hồi chấn thương và đang chơi tốt ở Nam Định. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Việc đội tuyển Việt Nam đang gặp nhiều tổn thất về nhân sự và không có thời gian rộng rãi khiến ông Kim càng phải thận trọng hơn trong việc lựa chọn người thay thế phù hợp, vừa đủ đẳng cấp lại đảm bảo khả năng thích nghi chiến thuật nhanh chóng.

Với tất cả những sự toan tính này, danh sách triệu tập đội tuyển quốc gia của HLV Kim Sang-sik sẽ rất đáng chú ý, phản ánh rõ quan điểm chọn cầu thủ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí phục vụ cho mục tiêu cao nhất là giành 3 điểm trước chủ nhà Malaysia để giữ vững ưu thế dẫn đầu cho cơ hội duy nhất ở bảng F tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027.