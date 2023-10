HLV Gong Oh Kyun chính thức dẫn dắt CLB Công an Hà Nội, bao giờ ra mắt?

Như thông tin trước đó, HLV Gong Oh Kyun đã trở lại Hà Nội vào ngày 30/10 và có cuộc làm việc với lãnh đạo CLB bóng đá Công an Hà Nội vào chiều cùng ngày. Ở cuộc làm việc kể trên, hai bên đã “chốt” những điều khoản cuối cùng để cựu HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam ngồi “ghế nóng” ở đội bóng ngành Công an thời gian tới.

HLV Gong Oh Kyun đạt thoả thuận để dẫn dắt CLB Công an Hà Nội.

Cụ thể, HLV Gong Oh Kyun đã đạt thoả thuận dẫn dắt nhà đương kim vô địch V-League với bản hợp đồng có thời hạn hai năm. CLB Công an Hà Nội bỏ ra số tiền lớn chiêu mộ HLV Gong Oh Kyun và một số trợ lý người Hàn Quốc với mục tiêu bảo vệ ngôi vương V-League.

Sau khi thương thảo xong hợp đồng với CLB Công an Hà Nội, sáng 31/10, ông Gong Oh Kyun đã có mặt ở Hưng Yên, để thăm trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, cũng là nơi đóng quân của đội bóng ngành Công an. Theo kế hoạch, HLV Gong Oh Kyun sẽ trở lại Hàn Quốc ngay trong ngày 31/10 để thu xếp một số thủ tục cần thiết.

Dự kiến, HLV Gong Oh Kyun sẽ trở lại Hà Nội vào ngày 3/11. Như vậy, chiến lược gia sinh năm 1974 không kịp dẫn dắt CLB Công an Hà Nội ở trận đấu quan trọng với Hà Nội FC thuộc vòng 3 V-League 2023/24 (19h15 ngày 3/11). HLV Gong sẽ chính thức nhận nhiệm vụ ở CLB Công an Hà Nội sau trận derby bóng đá Hà Nội và có màn ra mắt khi CAHN làm khách của Hải Phòng ngày 4/12.

Ông Gong Oh Kyun mặc áo đấu của CLB Công an Hà Nội khi thăm trung tâm đào tạo PVF sáng 31/10.

HLV Gong Oh Kyun sinh năm 1974, từng thi đấu ở vị trí tiền đạo và ghi được 39 bàn trong 291 trận cho một số CLB ở K-League. Kết thúc sự nghiệp cầu thủ, ông Gong Oh Kyun có thời gian dài làm trợ lý HLV ở các đội tuyển trẻ từ U18 đến U20 Hàn Quốc.

Tháng 2/2022, HLV Gong Oh Kyun được bổ nhiệm làm HLV trưởng U23 Việt Nam. Ở giải đấu đầu tiên dẫn dắt U23 Việt Nam, HLV Gong Oh Kyun gây ấn tượng mạnh khi đưa “Những chiến binh sao vàng” lọt vào đến vòng tứ kết của giải U23 châu Á 2022. Tháng 12/2022, ông Gong đã chia tay U23 Việt Nam sớm hơn 3 tháng hợp đồng do không tìm được tiếng nói chung với VFF.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]