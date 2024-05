CLB Công an Hà Nội 2 năm có 5 đời HLV trưởng, thay "tướng" đến chóng mặt

Công an Hà Nội như vậy đã trải qua 5 đời HLV trưởng khác nhau chỉ trong vòng 2 năm. Với sự ra đi mới đây của HLV Kiatisak, đội bóng này lại xáo trộn lớn trên băng ghế huấn luyện.

HLV Kiatisak rời Công an Hà Nội đánh dấu thêm HLV trưởng rời ghế nóng ở CLB này

Công an Hà Nội sau khi lên hạng V-League đã bổ nhiệm Paulo Foiani vào vị trí HLV trưởng tháng 12/2022, tuy nhiên chia tay ông này vào tháng 4/2023 sau khi CAHN đứng hạng 5 V-League sau 7 vòng.

Trợ lý của ông Foiani, Flavio Cruz, dẫn CAHN tới 9 thắng – 2 hòa – 2 thua, nhưng sau 4 tháng làm việc đột nhiên bị cho nghỉ ngay trước vòng cuối V-League 2023.

Lúc ấy Giám đốc kỹ thuật Trần Tiến Đại (được dân trong làng bóng đá Việt Nam biết đến với biệt danh "Cò Đại") được tạm ngồi ghế HLV trưởng ở trận cuối cùng gặp Đông Á Thanh Hóa (hòa 1-1), trận đấu đánh dấu CLB Hà Nội vô địch ngay mùa đầu có mặt ở giải V-League.

Tiếp đó, HLV người Hàn Quốc Gong Oh Kyun đến dẫn dắt CAHN ở đầu mùa V-League 2023/2024, nhưng sau thành tích kém, đến vòng 7 ông bị mất quyền chỉ đạo. Trước khi về Hàn Quốc, HLV Gong Oh Kyun lên Facebook và tố một nhân vật ở CLB can thiệp vào công việc của mình, đáng chú ý là vị này phủ quyết lệnh của HLV Gong và yêu cầu Nguyễn Filip lên tham gia tấn công ở cuối trận thua Khánh Hòa 1-2.

Đầu tháng 1/2024, sau cuộc nói chuyện với ông bầu Đoàn Nguyên Đức, HLV Kiatisak Senamuang (lúc ấy còn cầm quân đội bóng phố núi Pleiku) đã đồng ý chuyển đến làm HLV trưởng của CLB CAHN, chính thức dẫn dắt nhà đương kim vô địch V-League từ vòng 9 V-League 2023/2024.

Tuy nhiên, chỉ sau vòng 18 V-League mùa giải 2023/2024, HLV Kiatisak đã rút lui trong yên bình vào thời điểm CAHN (tạm đứng thứ 2 bảng xếp hạng, được 31 điểm sau 18 vòng đấu, kém đội đầu bảng 8 điểm) được nhận định khó có cửa tranh ngôi vô địch với đội đầu bảng Nam Định.

2 năm, có tới 5 HLV thay nhau cầm quân, CLB Công an Hà Nội thay "thuyền trưởng" liên tục. Dư luận đang chờ xem ai sẽ là người được cử làm HLV trưởng của CLB Công an Hà Nội những ngày sắp tới. Liệu "ghế nóng" của đội bóng nhiều sao số này có yên ả hơn khi giải V-League 2023/2024 chỉ còn 8 vòng đấu vẫn là câu hỏi khó giải đáp.

