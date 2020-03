Đưa bạn gái De Bruyne lên giường, SAO Real bị thù hận đến mức nào?

Tiền vệ của Man City, De Bruyne hẳn sẽ không thể quên được mối thâm thù mà Thibaut Courtois đã tạo ra chỉ vì một người phụ nữ.

Câu chuyện giữa hai người đồng đội tại ĐTQG Bỉ xoay quanh một người con gái, đó là Caroline Lijnen. Cô là bạn gái của Kevin de Bruyne khi anh còn thuộc biên chế của Chelsea. Thời điểm ấy, Thibaut Courtois cũng là người của đội bóng thành London nhưng đang được đem cho mượn tại Atletico Madrid.

Chuyện tình éo le giữa hai ngôi sao đồng hương

Chuyện sẽ không có gì đáng nói khi đến một ngày, bạn gái của De Bruyne quyết định đến Tây Ban Nha du lịch. Trong cuốn tự truyện xuất bản năm 2014 có tên là "Keep it simple", De Bruyne đã tiết lộ chi tiết sự việc này: ''Bạn gái tôi Caroline đến thành phố Madrid để du lịch cùng vài người bạn. Thibaut đã gặp và ngoại tình với cô ấy ngay sau đó. Cậu ta còn thổ lộ điều đó với một người bạn của tôi, hành động không được thông minh cho lắm. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in chuyện đó''.

Sự việc động trời này khiến báo chí Bỉ nhanh chóng vào cuộc. Đây thực sự là điều không hề hay ho đối với hai tuyển thủ đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, với cánh báo chí, đó là một câu chuyện giá trị. Bản thân cô nàng Caroline Lijnen cũng đã thẳng thắn chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Story của Bỉ: ''Kevin (De Bruyne) đã lừa tôi trước. Tôi đã không nói gì trong nhiều tháng bởi bố mẹ của Kevin đe dọa tôi. Tôi phải chịu áp lực nhưng không thể chịu được thói trăng hoa của anh ta".

De Bruyne và Caroline Lijnen ngày còn mặn nồng

"Tôi tôn trọng mọi thứ giữa hai người, nhưng trong cuốn tự truyện, Kevin đã viết một đoạn về chuyện tình cảm của tôi với Thibaut. Vì thế, tôi quyết định sẽ không im lặng nữa. Năm 2012, Kevin thú nhận với tôi rằng đã ngoại tình với người bạn thân lâu năm của tôi. Tôi đã để cho anh ta lựa chọn nhưng anh ta không nói thêm gì cả" - bạn gái cũ của De Bruyne chia sẻ.

"Sau đó tôi đi Madrid chơi với bạn để giải tỏa tâm lý. Chính Kevin cũng nghĩ đó là ý tưởng tốt, nhưng sau đó một chuyện không hay đã xảy ra. Đêm đầu tiên gặp nhau tại Tây Ban Nha, Thibaut đã đem đến cho tôi những cảm xúc mà tôi không có được trong suốt 3 năm với Kevin. Anh ta đã ngoại tình trước, vậy thì tại sao tôi không được làm như vậy chứ" - Lijnen khẳng định.

Tất nhiên, trước lời qua tiếng lại của đôi bên, Thibaut Courtois đã giữ sự im lặng và để mọi việc lắng xuống cùng thời gian. Đến tận sau này, De Bruyne và Courtois vẫn không trò chuyện với nhau dù thường xuyên chạm mặt trong các đợt tập trung cùng đội tuyển Bỉ.

