Dự đoán tỷ số vòng 21 Ngoại hạng Anh: MU gặp "mồi ngon", Liverpool - Arsenal cẩn trọng

Cơ hội lớn để MU giành chiến thắng

Tinh thần của MU lên rất cao khi họ kiếm về những kết quả ấn tượng trong thời gian gần đây. Đoàn quân HLV Amorim hòa Liverpool 2-2 tại vòng 20 Ngoại hạng Anh và đánh bại Arsenal ở vòng 3 FA Cup (hòa 1-1 chung cuộc và thắng 5-3 tại loạt luân lưu).

MU có sự tiến bộ rõ rệt trong thời gian gần đây

Đây là lúc vô cùng thích hợp để MU tìm lại chiến thắng ở Ngoại hạng Anh, khi họ đã trải qua 4 trận liên tiếp mà chỉ kiếm về 1 điểm. Ở vòng 21 sắp tới, "Quỷ đỏ" chỉ phải chạm mặt Southampton (3h, 17/1), đội hiện xếp cuối bảng.

Southampton có nguy cơ xuống hạng Ngoại hạng Anh rất cao, bởi họ mới kiếm về 6 điểm sau 20 trận. Lối chơi của CLB này tỏ ra quá đơn điệu, trong khi hàng thủ lại quá mong manh. Từ đầu mùa giải 2024/25 tới hiện tại, họ thủng lưới tới 44 lần. Con số ấy tệ thứ 2 giải, chỉ sau Wolves (45 bàn thua).

Ở trận đấu tới, Southampton còn phải hành quân tới sân Old Trafford. Điều đó càng gây ra sức ép tới đoàn quân HLV Ivan Juric. Lần gần nhất họ biết mùi chiến thắng ở sân đấu này đã diễn ra vào tháng 1/2016.

MU không được phép bỏ lỡ 3 điểm trong cuộc tiếp đón Southampton. Bằng không, họ sẽ tiếp tục đối diện với cuộc chiến trụ hạng, bởi nửa đỏ thành Manchester chỉ hơn nhóm "cầm đèn đỏ" 7 điểm.

Khó khăn chờ Liverpool và Arsenal

Liverpool vẫn đang chễm chệ ở ngôi đầu Ngoại hạng Anh do có nhiều hơn đội xếp thứ 2 là Arsenal 6 điểm. Chưa kể đoàn quân HLV Slot còn thi đấu ít hơn đối thủ 1 trận.

Nhưng Liverpool không thể chủ quan, bởi chỉ cần vài trận sảy chân, họ có thể đánh mất lợi thế. Như ở vòng đấu trước, "The Kop" chỉ có 1 điểm trước MU.

Đến vòng 21, Liverpool hành quân tới sân của Nottingham Forest (3h, 15/1). Đây tiếp tục là đối thủ khó nhằn của "Lữ đoàn đỏ". Phong độ của Nottingham Forest lên rất cao khi họ toàn thắng ở 7 trận gần nhất, trong đó có chuỗi 5 trận liên tiếp không thủng lưới.

Liverpool coi chừng mất điểm trước Nottingham Forest

Ở trận lượt đi, chính Nottingham Forest thắng Liverpool 1-0 ngay ở Anfield. Đây cũng là đội duy nhất đánh bại "The Kop" tại Ngoại hạng Anh 2024/25.

Nhìn sang Arsenal, họ cũng đối diện với thách thức ở vòng 21 Ngoại hạng Anh. "Pháo thủ" gặp Tottenham (3h, 16/1), đội bóng được coi như đại kình địch của họ tại thành London.

Trong thời gian gần đây, Tottenham chơi tiến bộ khi hạ Liverpool với tỷ số 1-0 ở League Cup và thắng 3-0 Tamworth tại FA Cup. Nhờ vậy, Spurs chấm dứt được chuỗi 4 trận liên tiếp toàn hòa và thua.

Arsenal ở trận lượt đi thắng Tottenham với tỷ số 1-0

Hàng thủ của Arsenal từng thi đấu chắc chắn. Nhưng trong những trận đấu trở lại đây, hình ảnh ấy không còn được duy trì. Đoàn quân HLV Arteta nhận 8 bàn thua trong 7 trận đã qua, trong đó chỉ có 1 trận giữ sạch lưới.

Tottenham có thể tận dụng điểm yếu đó để gây khó dễ tới Arsenal. "Gà trống" thành London hiện cũng quyết tâm cao để chấm dứt việc không thắng ở Emirates trong hơn 6 năm qua.

Một đội bóng thành London khác là Chelsea cũng đương đầu khó khăn ở vòng 21 Ngoại hạng Anh. Họ phải tìm cách vượt qua Bournemouth (2h30, 15/1), đội bất bại trong 9 trận gần nhất (6 thắng, 3 hòa).

Chelsea mới thắng trở lại sau chuỗi 4 trận toàn hòa và thua. Họ hạ Morecambe với tỷ số 5-0 tại FA Cup. Nhưng Morecambe có trình độ quá chênh lệch so với "The Blues" do chỉ chơi tại giải hạng tư nước Anh. Chính vì vậy, không thể nói rằng đoàn quân HLV Maresca có sự tiến bộ rõ rệt sau chuỗi ngày đáng thất vọng.