MU đứng trước sai lầm lớn, bài học từ Mourinho và Solskjaer bị nhắc lại

MU loay hoay tìm lời giải sau thời Sir Alex Ferguson

Kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu vào mùa hè năm 2013, MU vẫn chưa tìm được người kế nhiệm đủ sức tái lập thời kỳ hoàng kim tại Old Trafford. Nhà cầm quân người Scotland khép lại 27 năm dẫn dắt đội bóng với 13 chức vô địch Ngoại hạng Anh, cùng nhiều danh hiệu lớn, trong đó nổi bật là cú ăn ba lịch sử năm 1999.\

MU loay hoay tìm lời giải sau thời Sir Alex Ferguson

Nhiệm vụ kế thừa di sản của Ferguson nhanh chóng trở thành thách thức lớn đối với những người đến sau. David Moyes chỉ tại vị tám tháng trước khi bị sa thải. Từ đó, hàng loạt chiến lược gia lần lượt được trao cơ hội, nhưng không ai có thể trụ lại quá ba năm trên chiếc ghế nóng đầy áp lực tại Old Trafford.

Man Utd từng đặt niềm tin vào những HLV giàu kinh nghiệm như Louis van Gaal và Jose Mourinho, đồng thời thử nghiệm phương án sử dụng những cựu cầu thủ am hiểu đội bóng như Ole Gunnar Solskjaer và Michael Carrick. Ruben Amorim cũng được kỳ vọng mang đến luồng sinh khí mới. Tuy nhiên, những thay đổi liên tiếp vẫn chưa giúp đội chủ sân Old Trafford tìm thấy sự ổn định lâu dài. Solskjaer là người tiến gần nhất đến cột mốc ba năm, với tổng cộng 168 trận dẫn dắt đội bóng.

Michael Owen cảnh báo sai lầm nếu MU chia tay Carrick

Trong bối cảnh tương lai của Michael Carrick bị đặt dấu hỏi, Michael Owen cho rằng MU cần nhìn lại những gì đã xảy ra trong hơn một thập kỷ qua. Theo cựu tiền đạo người Anh, đội bóng đã thử gần như mọi phương án trên băng ghế huấn luyện, nhưng việc tiếp tục thay đổi chưa chắc mang lại kết quả tích cực. “Tôi đã nói điều đó rồi. Chính xác là những điểm đó trước đây. Họ đã thử mọi cách có thể”, Owen chia sẻ với Goal.

Michael Owen cảnh báo sai lầm nếu MU chia tay Carrick

Cựu cầu thủ MU nhấn mạnh Carrick từng mang lại những kết quả tích cực trong giai đoạn trước đó. Theo Owen, nhà cầm quân này đạt thành tích điểm số bình quân tốt hơn bất kỳ HLV nào khác trong khoảng thời gian được đề cập. Vì vậy, ông không hiểu tại sao ban lãnh đạo lại muốn thay đổi khi mùa giải mới chỉ trải qua một số trận đấu và chưa đủ cơ sở để đưa ra kết luận cuối cùng.

Theo cựu tiền đạo này, MU không nên vội vàng tìm kiếm một chiến lược gia mới chỉ vì những kết quả chưa như kỳ vọng ở giai đoạn đầu mùa. Thay vào đó, Carrick cần được trao thêm thời gian để chứng minh năng lực, đặc biệt khi những gì ông thể hiện trước đó vẫn mang đến cơ sở để ban lãnh đạo tiếp tục đặt niềm tin.

Bài học từ Mourinho và Solskjaer: Thay tướng chưa chắc đổi vận

Owen cho rằng vấn đề của MU không đơn thuần nằm ở người ngồi trên băng ghế chỉ đạo. Việc liên tục thay đổi HLV, từ những tên tuổi giàu kinh nghiệm đến các chiến lược gia trẻ, cho thấy đội bóng vẫn chưa tìm được hướng đi nhất quán. Trong hoàn cảnh đó, chia tay Carrick có thể khiến quá trình xây dựng sự ổn định tiếp tục bị gián đoạn.

“Cuối cùng thì huấn luyện viên nào cũng phải ra đi. Huấn luyện viên nào cũng bị sa thải. Vì vậy, bạn sẽ luôn nói, 'thấy chưa, tôi đã nói rồi mà'. Bạn có thể nói điều đó sau hai năm, 10 năm hoặc hai tháng nữa. Nhưng việc cứ thay đổi liên tục như vậy không tốt chút nào. Nó không tốt cho câu lạc bộ. Nó không mang lại kết quả. Chúng ta đã thấy điều đó trong nhiều năm qua rồi”, Owen nhận định.

Những trường hợp của Mourinho và Solskjaer phần nào phản ánh sự khó khăn trong hành trình tìm kiếm một HLV phù hợp tại Old Trafford. Dù có những triết lý và cách tiếp cận khác nhau, các nhà cầm quân từng được kỳ vọng đưa MU trở lại đỉnh cao đều không thể giải quyết triệt để những vấn đề kéo dài của đội bóng. Bởi vậy, việc tiếp tục thay đổi nhân sự trên băng ghế huấn luyện không đồng nghĩa với việc những hạn chế cũ sẽ được khắc phục.

Owen khẳng định MU nên kiên nhẫn với Carrick thay vì vội vàng đưa ra quyết định trong thời gian ngắn. Thông điệp của Owen đặt MU trước bài toán quen thuộc, tiếp tục thay đổi để tìm kiếm giải pháp tức thời hay kiên trì với một HLV nhằm xây dựng sự ổn định lâu dài. Sau nhiều lần thử nghiệm với những cái tên khác nhau, quyết định dành cho Carrick có thể trở thành phép thử quan trọng đối với định hướng quản lý của đội chủ sân Old Trafford.