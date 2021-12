ĐT Việt Nam làm quen sân đấu ĐT Lào: “Sân khấu” quen thuộc của Công Phượng

Sân Bishan có sức chứa 6000 chỗ ngồi là một trong hai SVĐ được sử dụng cho AFF Cup 2021 và là địa điểm thi đấu của bảng B. Sân còn lại là SVĐ QG Singapore có sức chứa 55.000 chỗ ngồi là địa điểm thi đấu các trận bảng A, vòng bán kết và chung kết của giải. Do dịch COVID-19 nên các trận đấu được tổ chức tại SVĐQG Singapore sẽ đón tối đa 10.000 khán giả trong mỗi lượt trận, trong khi sân vận động Bishan, nơi diễn ra các trận đấu bảng B, chỉ được đón tối đa 1.000 khán giả trong mỗi lượt trận. Các khán giả phải tiêm đủ 2 mũi vaccine, trẻ em dưới 12 tuổi chưa tiêm vaccine sẽ phải đi cùng người lớn trên 21 tuổi. Các dụng cụ âm thanh như trống, kèn,... để cổ vũ không được phép sử dụng. Vé cho người lớn tại các trận đấu của AFF Cup có giá 27 SGD (cả phí), tương đương 450.000 đồng. Giá vé cho trẻ em có giá 16 SGD (cả phí), tương đương 270.000 đồng. Vé được bán online trên trang web của LĐBĐ Singapore (FAS) và khán giả có thể lựa chọn in vé điện tử tại nhà. Cũng trong sáng nay, nhân chuyến kiếm tra tiến độ chuẩn bị của các địa điểm thi đấu trên cương vị ủy viên Ban điều hành và xử lý các vấn đề khẩn cấp tại AFF Cup 2021, Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn đã gặp gỡ và động viên tinh thần ĐT Việt Nam vào thời điểm đội thăm quan sân Bishan. Ông Trần Quốc Tuấn đã gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe của Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải tới toàn đội, đồng thời nhắc nhở thầy trò HLV Park Hang Seo tiếp tục giữ vững tinh thần, nâng cao ý thức kỷ luật và khắc phục khó khăn để hướng tới kết quả tốt đẹp nhất ở phía trước. Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ, công tác tổ chức tại bất kỳ sự kiện nào ở những ngày đầu tiên đều khó tránh khỏi những vấn đề phát sinh nằm ngoài dự kiến. Tại AFF Cup 2021 cũng như vậy. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, mọi công việc đã bắt đầu vào guồng và BTC nước chủ nhà cũng lắng nghe ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự giải, trong đó có ĐT Việt Nam để có sự điều chỉnh cho phù hợp. “Về phía VFF, chủ trương của Thường trực Ban chấp hành là luôn cố gắng tạo những điều kiện tốt nhất cho đội tuyển. Do vậy, nhiệm vụ của chúng ta là tập trung tối đa cho công tác chuyên môn, chuẩn bị thật tốt cho các trận đấu sắp tới. Chúng ta đang là đương kim vô định, là mục tiêu mà tất cả các đội bóng khác đang hướng tới. Chúng ta cần phải sự tin vào khả năng và bản lĩnh của chính mình, phấn đấu bảo vệ thành công ngôi vị, đáp ứng sự kỳ vọng của người hâm mộ”, Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh.