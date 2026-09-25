Đoàn Văn Hậu xuất hiện sau lùm xùm thẻ đỏ, tình tứ cùng vợ xinh dự sự kiện

Vào tối ngày 24/9, Đoàn Văn Hậu và bà xã Doãn Hải My đã cùng nhau tham dự buổi ra mắt phim tại Hà Nội. Cặp đôi nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả khi xuất hiện bên nhau.

Trong sự kiện, nam cầu thủ gây ấn tượng với bộ vest đen lịch lãm và chiếc túi hiệu có giá trị khoảng 100 triệu đồng. Sánh bước bên cạnh là vợ trẻ Doãn Hải My - Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020.

Vợ chồng Văn Hậu đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi xuất hiện tại sự kiện. Cặp đôi vui vẻ chụp ảnh và giao lưu thân thiện với khán giả.

Những năm gần đây, sự nghiệp của Văn Hậu bị ảnh hưởng đáng kể bởi các vấn đề chấn thương. Sau thời gian điều trị và phục hồi, anh trở lại thi đấu cho Công an Hà Nội và tiếp tục được sử dụng ở vị trí hậu vệ trái.

Trong khuôn khổ V-League 2026/27, tối 10/9, Văn Hậu đã có mặt trong đội hình xuất phát của Công an Hà Nội trong trận đấu với Thể Công - Viettel trên sân Hàng Đẫy. Tuy nhiên, trận đấu đã trở thành một dấu mốc đáng chú ý theo chiều hướng tiêu cực khi anh bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi với Doãn Ngọc Tân.

Tình huống này xảy ra ở phút 68, khi trọng tài Ngô Duy Lân ban đầu rút thẻ vàng cho Văn Hậu. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, quyết định đã được thay đổi thành thẻ đỏ. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu V-League của Văn Hậu anh phải nhận thẻ đỏ.

Sau trận đấu, Văn Hậu đã gửi lời xin lỗi đến Doãn Ngọc Tân. Cầu thủ của Thể Công - Viettel cho biết: "Văn Hậu khẳng định anh không cố tình phạm lỗi".

Ngày 16/9, Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam quyết định phạt Văn Hậu 20 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 4 trận kế tiếp vì hành vi cố tình xâm phạm thân thể đối phương. Thẻ đỏ nhận trong trận đấu cũng được tính vào thời hạn chấp hành án phạt.

Đáng chú ý, chỉ vài ngày sau Văn Hậu không có tên trong danh sách 23 cầu thủ đội tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Trước đó, anh từng góp mặt trong hành trình của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026. Anh ra sân 7/8 trận, trong đó 4 trận đá chính và đều chơi trọn 90 phút. Đặc biệt, Văn Hậu đá chính ở cả hai lượt chung kết với Thái Lan.

Đoàn Văn Hậu sinh ngày 19/4/1999 tại Thái Bình. Anh trưởng thành từ bóng đá trẻ Hà Nội và sớm được chú ý nhờ thể hình tốt, khả năng tranh chấp cùng vị trí sở trường hậu vệ trái. Năm 18 tuổi, Văn Hậu đã được thi đấu ở V.League và lần lượt xuất hiện trong nhiều cấp độ đội tuyển trẻ Việt Nam.

Năm 2017 là một trong những dấu mốc đáng chú ý đầu tiên trong sự nghiệp của Văn Hậu. Anh cùng U20 Việt Nam tham dự FIFA U20 World Cup tại Hàn Quốc. Trước đó, hậu vệ sinh năm 1999 cũng góp mặt ở các đội tuyển trẻ và được trao danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á năm 2017.

Ở cấp độ U23, Văn Hậu là thành viên đội hình Việt Nam giành ngôi á quân tại giải U23 châu Á 2018. Cùng năm, anh tiếp tục góp mặt trong đội hình Olympic Việt Nam tại ASIAD 2018. Những giải đấu này giúp tên tuổi của hậu vệ quê Thái Bình được biết đến rộng rãi hơn ở khu vực.

Ở đội tuyển quốc gia, Văn Hậu ra mắt từ năm 2017. Anh sau đó trở thành một trong những lựa chọn quen thuộc ở hành lang trái dưới thời HLV Park Hang-seo. Tại AFF Cup 2018, Văn Hậu cùng tuyển Việt Nam giành chức vô địch. Một năm sau, anh cùng đội tuyển vào tứ kết Asian Cup 2019.

Văn Hậu cũng để lại dấu ấn ở SEA Games 2019. Trong trận chung kết bóng đá nam giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia, anh ghi hai bàn, góp phần giúp đội tuyển giành HCV SEA Games lần đầu tiên sau nhiều năm chờ đợi.

Ở cấp CLB, Văn Hậu từng khoác áo Hà Nội FC, thi đấu cho SC Heerenveen tại Hà Lan theo dạng cho mượn trong mùa giải 2019-2020 trước khi trở lại Việt Nam. Từ năm 2023, anh chuyển sang khoác áo Công an Hà Nội và cùng đội bóng này vô địch V-League ngay trong mùa giải đầu tiên.