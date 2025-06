CLB Italia từng có Baggio - Guardiola bị xóa sổ sau 114 năm vì nợ 3 triệu euro

📉 Kết thúc đau đớn

5 năm trước, Brescia từng gây chú ý khi chiêu mộ thành công Mario Balotelli ngay sau khi thăng hạng lên Serie A. Nhưng đến năm 2025, CLB này đã phải chấm dứt sự tồn tại sau 114 năm, do khủng hoảng tài chính nghiêm trọng dẫn đến vỡ nợ.

CĐV Brescia biểu tình phản đối chủ sở hữu CLB, giữa tháng 5/2025

Theo báo chí Italia, Brescia không thể thanh toán khoản nợ trị giá 8 triệu euro, trong đó có 3 triệu euro tiền thuế cần được trả trước hạn chót là ngày thứ Sáu 6/6 vừa qua. Tuy nhiên, chủ sở hữu CLB – Massimo Cellino – đã không thể chi trả khoản này.

Do đó, Brescia bị rút giấy phép thi đấu trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Italia. Thành tích của họ tại Serie B mùa 2024/25 (xếp thứ 15 với 43 điểm) bị điều chỉnh do án phạt trừ 4 điểm, khiến họ tụt xuống thứ 18 và bị rớt hạng xuống Serie C.

Trong những năm gần đây, Brescia liên tục vật lộn để sinh tồn khi nền tài chính sa sút nghiêm trọng. Họ thường xuyên phải giải trình trước tòa án về các khoản nợ và chi tiêu bất hợp lý. Đồng thời, CLB thay HLV gần như mỗi mùa, cho thấy sự bất ổn kéo dài.

🔥 Những dấu ấn vàng son

Brescia từng có 23 mùa giải thi đấu tại Serie A, và để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng người hâm mộ bóng đá Ý.

Năm 2000, Roberto Baggio rời Inter Milan để gia nhập Brescia, và mang lại 4 mùa giải đầy kỷ niệm cho CLB. Ngay trong mùa giải đầu tiên có sự góp mặt của Baggio (2000/01), Brescia đạt thành tích cao nhất trong lịch sử khi xếp thứ 8 Serie A. Đội bóng tiếp tục trụ hạng cho đến khi Baggio giải nghệ năm 2004. Sau đó, áo số 10 của Baggio được CLB treo vĩnh viễn, như một sự tri ân với "Tóc đuôi ngựa thần thánh".

Pep Guardiola và Roberto Baggio tại Brescia

Không chỉ có Baggio, nhiều danh thủ cũng từng khoác áo Brescia. Gheorghe Hagi, huyền thoại người Romania, rời Real Madrid để gia nhập CLB này năm 1992. Ngay cả khi Brescia rớt hạng năm 1993, Hagi vẫn ở lại thi đấu 1 năm trước khi chuyển đến Barcelona.

Nói đến Barca, Pep Guardiola sau khi rời đội bóng xứ Catalunya đã đầu quân cho Brescia và cùng Baggio tạo nên cặp đôi ấn tượng trong quãng thời gian 1 năm bên nhau. Guardiola đến để thay thế cho Andrea Pirlo, người con của thành phố Brescia và từng trưởng thành từ chính lò đào tạo của CLB trước khi vươn lên đỉnh cao tại AC Milan.

Hai tuyển thủ khác của Italia là Luca Toni và Sandro Tonali cũng từng có thời gian thi đấu tại đây, trước khi tỏa sáng ở các CLB lớn hơn.