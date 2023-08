CLB bóng đá Công an Hà Nội tổng kết mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2023

Chiều 30/8, CLB bóng đá Công an Hà Nội tổ chức lễ tổng kết mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2023.

Dự buổi lễ, về phía Bộ Công an có Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Lê Vân, nguyên Chủ tịch CLB bóng đá CAND; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Công an.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại buổi lễ. ​​​​​

Về phía TP Hà Nội có đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Về phía Công an TP Hà Nội có Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội; các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Cùng dự có ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam; Nguyễn Minh Ngọc, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam; đại diện các đơn vị tài trợ…

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại buổi lễ.

Cuối tháng 12/2022, thực hiện nghiêm túc chủ trương chuyển giao, đổi tên CLB bóng đá CAND thành CLB bóng đá Công an Hà Nội trực thuộc quản lý của Công an TP Hà Nội để tham gia giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam, với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, đoàn kết, trách nhiệm cao, Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng triển khai phục vụ có hiệu quả việc vận hành CLB. Chỉ trong vòng 1 năm kể từ ngày thăng hạng, CLB bóng đá Công an Hà Nội đã xây dựng được bộ khung cầu thủ mạnh, với các ngôi sao trải đều các tuyến, từ vị trí thủ môn cho đến hàng tiền đạo.

Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, Chủ tịch CLB bóng đá Công an Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.

Trong mùa giải 2023, công tác tổ chức thi đấu được thực hiện nghiêm túc, bài bản, bảo đảm đáp ứng tốt yêu cầu của Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng như các đơn vị quản lý nghiệp vụ thể thao. Các trận thi đấu của CLB đều có sự chuẩn bị kĩ lưỡng từ chuyên môn đến công tác hậu cần. Với 39 bàn thắng, 38 điểm chung cuộc, CLB bóng đá Công an Hà Nội đã xuất sắc giành được cúp vô địch, là đội có hàng công tốt nhất V-League 1 năm 2023 và là CLB đăng quang giải đấu ngay năm đầu tiên lên hạng trong 20 năm gần đây.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các thành viên CLB bóng đá Công an Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chúc mừng thành tích đặc biệt xuất sắc của CLB bóng đá Công an Hà Nội. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, đằng sau thành tích của CLB bóng đá Công an Hà Nội là tình cảm, sự cổ vũ hết mình của toàn bộ lực lượng CAND cũng như người dân Thủ đô đã dành cho CLB.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao Bằng khen của UBND TP Hà Nội tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh mong muốn, CLB bóng đá Công an Hà Nội sẽ coi đây là mục tiêu để tiếp tục cố gắng, phát triển, đáp ứng được sự mong mỏi, sự kỳ vọng của người hâm mộ, mang đến lối chơi đẹp mắt cống hiến cho người hâm mộ. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh khẳng định, Thành uỷ, HĐND, UBND TP Hà Nội sẽ tạo điều kiện tốt nhất về mọi mặt để đội bóng có cơ hội phát triển tốt nhất.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao 500 triệu từ nhà tài trợ tặng CLB bóng đá Công an Hà Nội.

Chúc mừng thành công của CLB bóng đá Công an Hà Nội trong mùa giải vô địch quốc gia 2023 vừa qua, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trân trọng cảm ơn lãnh đạo TP Hà Nội, lãnh đạo Công an TP Hà Nội, các nhà tài trợ đã quan tâm đến đội bóng đá Công an TP Hà Nội trong thời gian qua.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị, trong mùa giải mới, ban huấn luyện, các cầu thủ tiếp tục giữ vững truyền thống, phong cách bóng đá hiện đại, đẹp mắt, giữ được trọn vẹn tình yêu, niềm tin người hâm mộ với đội bóng Công an Hà Nội. Bộ Công an sẽ luôn tạo điều kiện tốt nhất để ban huấn luyện, cầu thủ, tập thể đội bóng tiếp tục phát triển, đáp ứng yêu cầu đội bóng đề ra, góp phần vào sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam.

