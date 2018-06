Chấn động 3 trận giải hạng Nhất VN có nghi án dàn xếp tỉ số, nhờ công an điều tra

Thứ Sáu, ngày 08/06/2018 07:16 AM (GMT+7)

Chủ tịch VPF Trần Anh Tú chia sẻ về thông tin 3 trận đấu thuộc giải hạng Nhất quốc gia 2018 bị cảnh báo có dấu hiệu dàn xếp tỉ số.

Mới đây, làng bóng Việt thêm một phen rúng động với thông tin có đến 3 trận đấu thuộc giải hạng Nhất quốc gia 2018 đang bị phát hiện có dấu hiệu dàn xếp tỉ số. Theo đó, Sportradar - đối tác của VPF về chống tiêu cực trong bóng đá đã gửi cho VPF những thông tin chi tiết cảnh báo nghi ngờ dàn xếp tỉ số ở giải hạng Nhất.

Trận đấu giữa Công An Nhân Dân và Viettel có dấu hiệu tiêu cực

Đó là 3 trận thuộc vòng 6 diễn ra trong 2 ngày 1 và 2/6 gồm: Long An thắng Tây Ninh với tỉ số 2-1, Đắk Lắk hòa Thừa Thiên Huế với tỉ số 3-3 và Công An Nhân Dân thua Viettel với tỉ số 0-4. Chia sẻ về thông tin kể trên, ông Trần Anh Tú - chủ tịch VPF cho biết Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho VFF để đề nghị công an vào cuộc.

"Sportradar gửi cho tôi những thông tin cảnh báo 3 trận đấu ở giải hạng Nhất vào tối ngày 6/6. Ngay lập tức, chúng tôi đã có công văn gửi sang VFF để báo cáo vụ việc. Bên cạnh đó, với chức năng của mình, VPF cũng chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc, những tài liệu mà Sportradar thu thập được cho VFF.

Từ đó, VFF tiếp tục có văn bản đề nghị C45 Bộ Công an vào cuộc điều tra những dấu hiệu dàn xếp tỉ số ở 3 trận đấu đó. Đây thực sự là một thông tin đáng buồn với giải đấu nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung ở thời điểm này. Nếu có tiêu cực, chúng tôi sẽ xử lý thật mạnh tay theo điều lệ giải, quy định của VFF để làm trong sạch bóng đá Việt Nam", ông Trần Anh Tú nói.

Trận đấu giữa Tây Ninh và Long An ở vòng 6 giải hạng Nhất quốc gia 2018

Cũng theo vị chủ tịch VPF, những thông tin hiện tại mà Sportradar cung cấp cho VPF mới chỉ dừng lại ở mức cảnh báo và nghi ngờ. Trong khi VFF và VPF chờ kết quả xác minh từ cơ quan công an, các trận đấu tiếp theo thuộc vòng 7 giải hạng nhất quốc gia 2018 liên quan đến các đội bóng kể trên vẫn sẽ diễn ra bình thường.

"Tất nhiên, đến lúc này chưa thể khẳng định các trận đấu đó có tiêu cực hay không. VPF đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ của mình. Việc điều tra tiêu cực là chức năng của cơ quan công an và tất cả chúng ta phải chờ kết quả điều tra từ C45", vị chủ tịch VPF thông tin thêm.

Trong khi một lãnh đạo VFF cho biết, báo cáo của Sportradar cho thấy dòng tiền bất thường đổ vào cá cược ở 3 trận đấu thuộc giải hạng Nhất quốc gia 2018 kể trên. Hồ sơ vụ việc đã được VFF chuyển đến C45 để bắt đầu vào cuộc xác minh.