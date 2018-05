Vòng 5 Hạng nhất Quốc gia: “Nóng” ở sân Tự Do

Thứ Sáu, ngày 25/05/2018 09:22 AM (GMT+7)

Điểm tin bóng đá Sự kiện:

Chiều nay (25/5), giải Hạng nhất Quốc gia 2018 sẽ tiếp tục sôi động với các trận so tài tại vòng 5 khi Viettel gặp Đắk Lắk, Đồng Tháp gặp Công An Nhân Dân và CLB Bóng đá Huế - Long An. Tất cả các trận đấu này sẽ được phát trực tiếp trên Bóng đá TV, Thể thao Tin tức HD, On Sports và xem mọi lúc, mọi nơi với ứng dụng Onme.

Trong các ngày cuối tuần (25, 26, 27/5) giải đấu số 2 của bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục diễn ra với những trận so tài hấp dẫn. Các ứng viên đua tranh giành vé lên chơi V.League 2019 đều có chiến thắng quan trọng ở vòng 4 và cục diện trên BXH đang dần định hình với nhóm đầu và nhóm cuối.

Trận đấu sớm nhất của vòng 5 giải Hạng nhất Quốc gia 2018 sẽ là màn so tài giữa Đồng Tháp (áo vàng) và Công An Nhân Dân. Đồng Tháp đang thể hiện rõ quyết tâm lên hạng với vị trí thứ 2 trên BXH. Đoàn quân HLV Trần Công Minh hiện vẫn đang bất bại từ đầu mùa giải và sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất với chỉ 1 bàn thua sau 4 vòng. Với lợi thế sân nhà Đồng Tháp sẽ quyết tâm giành trọn 3 điểm trước Công An Nhân Dân.

Tâm điểm của vòng đấu này sẽ là trận so tài giữa CLB Bóng đá Huế gặp Long An tại sân Tự Do. Cùng với Viettel và Đồng Tháp, Long An hiện chưa nếm mùi thất bại tại giải Hạng nhất năm nay. Tuy nhiên, đội bóng vùng đồng bằng sông Cửu Long đã hòa đến 3 trong 4 trận đã đấu. Do đó, gặp CLB Bóng đá Huế sẽ là thử thách không nhỏ cho Long An.

Trận cầu muộn nhất ở vòng đấu thứ 5 sẽ là cuộc đụng độ giữa đội đầu bảng Viettel (áo trắng) với Đắk Lắk. Viettel đang cạnh tranh quyết liệt tấm vé thăng hạng V-League 2019 khi họ vẫn đang bất bại sau 5 vòng đấu. Chính vì vậy, “những chàng trai áo lính” sẽ quyết tâm giành trọn 3 điểm trước đội bóng vùng Tây Nguyên.

