Bốc thăm League Cup: Duy nhất MU không gặp đối thủ Ngoại hạng Anh

Loạt trận đêm 22/12 đã kết thúc vòng 4 League Cup và sẽ chỉ còn 8 đội đối đầu nhau ở tứ kết. Hiện tại vẫn có tới 7 đội Premier League còn lại trong giải và duy nhất Charlton, đội vừa thắng Brighton trong loạt luân lưu, là đội ngoài giải Ngoại hạng còn góp mặt.

Charlton sẽ tới thăm Old Trafford vào tháng 1 tới sau khi thắng Brighton

Và MU là đội có may mắn bắt được cặp đấu với đối thủ đang đá ở League One này trong cuộc bốc thăm nhanh sau khi vòng 4 League Cup kết thúc. So về mặt thứ bậc trên hệ thống bóng đá Anh thì MU đang hơn Charlton tới 57 bậc, một cách biệt thực sự đáng buồn để nói về Charlton bởi họ từng là một đội góp mặt thường xuyên ở Premier League khoảng 20 năm trước.

Trong khi đó Man City sau khi thắng sát nút 3-2 trước Liverpool sẽ gặp Southampton ở tứ kết. Southampton ở 3 vòng trước đó toàn đấu những đội hạng dưới, từ Cambridge United ở vòng 2 và Sheffield Wednesday ở vòng 3 cho tới Lincoln City ở vòng 4. Man City tất nhiên sẽ là thách thức lớn nhất cho Southampton, dù họ sẽ có lợi thế sân nhà.

Nottingham Forest đã có truyền thống vô địch League Cup nhiều lần trong kỷ nguyên của HLV huyền thoạI Brian Clough, và giờ họ sẽ tiếp tục mơ về danh hiệu này lần đầu kể từ năm 1990 khi đụng độ Wolverhampton trong một trận derby vùng West Midlands. Nottingham thắng Blackburn Rovers 4-1 để có vé tứ kết trong khi Wolves vượt qua Gillingham 2-0.

Kết quả bốc thăm tứ kết League Cup Southampton - Man City MU - Charlton Newcastle - Leicester City Nottingham Forest - Wolverhampton

Cặp đấu cuối sẽ là giữa Leicester City, đội từng 3 lần vô địch, với đại gia mới nổi Newcastle, đội cần một bàn đá phản để thắng Bournemouth. Newcastle chưa từng vô địch League Cup trong lịch sử và mặc dù mùa này về top 4 Premier League sẽ là một thành tựu lớn trong mùa giải đầu tiên họ được sở hữu bởi chủ mới, đoạt một chức vô địch cũng sẽ là một dấu ấn mà các fan thèm khát.

Các cặp đấu tứ kết League Cup sẽ diễn ra trong các ngày 10 và 11/1/2023. MU, Southampton, Nottingham Forest và Newcastle sẽ là các đội đá sân nhà. Ở tứ kết nếu hai đội hòa nhau sau 90 phút chính thức thì sẽ vào đá luôn loạt luân lưu, hiệp phụ sẽ chỉ áp dụng bắt đầu từ bán kết.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/boc-tham-league-cup-duy-nhat-mu-khong-gap-doi-thu-ngoai-hang-a...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/boc-tham-league-cup-duy-nhat-mu-khong-gap-doi-thu-ngoai-hang-anh-c28a45169.html