AFF xem xét tổ chức AFF Cup 2020 tại Việt Nam: Thầy Park chờ thời cơ vàng

Thứ Năm, ngày 11/06/2020 17:48 PM (GMT+7)

Việt Nam được khen ngợi về công tác chống dịch và VFF đã sẵn sàng chờ được trao quyền đăng cai AFF Cup 2020.

Trước đó, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã công bố về việc hoãn vô thời hạn bốc thăm chia bảng AFF Cup 2020. AFF được cho là đang muốn chờ các quốc gia khống chế tốt tình hình dịch bệnh rồi mới tổ chức, dù lúc này đa số các nước trong khu vực đã làm tốt. Tuy nhiên, ở cuộc họp mới nhất, AFF đã có thông báo mới về việc này.

AFF Cup 2020 được đề xuất tổ chức tại Việt Nam để tránh rủi ro dịch bệnh Covid-19 (Ảnh: VFF)

Trong ngày hôm nay 11/6, Ban thi đấu LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) đã tổ chức họp trực tuyến để bàn về phương án tổ chức AFF Cup 2020. Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã tham dự cuộc họp.

Tại cuộc họp, các thành viên tham dự đã cập nhật tình hình diễn biến của dịch Covid-19 tại các quốc gia trong khu vực và những ảnh hưởng của đại dịch đối với hoạt động bóng đá. Các thành viên của Ban thi đấu AFF bày tỏ sự thán phục và chúc mừng Bóng đá Việt Nam đã chính thức trở lại nhờ công tác phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh rất tốt của Chính phủ và nhân dân Việt Nam.

Hiện tại, Việt Nam cũng đang là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á mở cửa đón khán giả vào sân theo dõi, thưởng thức và cổ vũ các trận đấu.

Do những tác động của dịch Covid-19 đối với kế hoạch tổ chức các giải đấu tại Đông Nam Á, nên cuộc họp dành trọng tâm cho những thảo luận xoay quanh kế hoạch tổ chức AFF Suzuki Cup 2020. Đây là sự kiện lớn nhất và quan trọng nhất trong năm của bóng đá khu vực, do vậy việc xây dựng các phương án, các giải pháp nhằm đảm bảo giải đấu được diễn ra an toàn và đúng kế hoạch là rất cần thiết.

Cuộc họp thống nhất trước mắt sẽ giữ nguyên mốc thời gian tổ chức AFF Suzuki Cup 2020 từ ngày 23/11 đến ngày 31/12/2020, sau khi kết thúc vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Tuy nhiên việc giữ thể thức các đội tuyển được đá ít nhất 2 trận vòng bảng trên sân nhà lẫn ít nhất 1 trận ở mỗi loạt knock-out (bán kết & chung kết) chưa chắc sẽ được tiến hành do rủi ro dịch bệnh.

Theo kế hoạch dự kiến, lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu AFF Suzuki Cup 2020 được tổ chức vào tháng 8 tới tại Việt Nam. Trong cuộc trao đổi với Chủ tịch AFF Khiev Sameth, Phó chủ tịch Thường trực LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn cho biết, với tình hình diễn biến của dịch Covid-19 tại một số quốc gia trong khu vực, Ban thi đấu cũng tính toán đến khả năng sẽ tổ chức sự kiện này tại Việt Nam, quốc gia đã và đang thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả.

ĐT Việt Nam sẽ có lợi thế to lớn nếu được đá AFF Cup 2020 trên sân nhà

Với điều kiện thuận lợi về phòng chống dịch và được sự cho phép của Chính phủ cũng như các Bộ, ngành liên quan, LĐBĐVN sẵn sàng đăng cai tổ chức Lễ bốc thăm và xếp lịch AFF Suzuki Cup 2020.

Nếu kế hoạch này được thống nhất thông qua, đây sẽ là tin vui cho các tuyển thủ bóng đá Việt Nam cũng như người hâm mộ. Được đá tại sân nhà sẽ là lợi thế to lớn cho ĐT Việt Nam bởi dưới thời HLV Park Hang Seo, ĐTQG đang có thành tích bất bại trước các đối thủ Đông Nam Á với 6 chiến thắng và 3 trận hòa.

Các vấn đề liên quan đến AFF Cup 2020 sẽ được xem xét và thông qua vào ngày 16/6 tới khi AFF tổ chức cuộc họp trực tuyến giữa các LĐBĐ thành viên.

Đối với qui định về đăng ký cầu thủ, Ban thi đấu AFF tán thành với ý kiến đề xuất của Phó chủ tịch Thường trực LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn về việc mở rộng danh sách đăng ký sơ bộ từ 50 cầu thủ lên 70 cầu thủ. Danh sách đăng ký chính thức là 30 cầu thủ thay vì 23 cầu thủ và danh sách đăng ký thi đấu là 23 cầu thủ thay vì 20 cầu thủ như qui định cũ. Điều này sẽ giúp các đội có sự chuẩn bị tốt hơn về lực lượng trong bối cảnh hoạt động bóng đá tại các quốc gia trong khu vực đều chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 ở các mức độ khác nhau. Ông Trần Quốc Tuấn cũng đề xuất áp dụng qui định mới của FIFA cho phép các đội bóng thực hiện 5 sự thay đổi người trong một trận đấu nhằm giúp các cầu thủ có thể bảo đảm sức khoẻ trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời hạn chế chấn thương vì quá tải. Đề xuất này đã nhận được sự ủng hộ của các thành viên tham dự cuộc họp. Bên cạnh những thảo luận về kế hoạch tổ chức AFF Suzuki Cup 2020, Ban thi đấu AFF cũng thống nhất kế hoạch tổ chức Giải Futsal các CLB Đông Nam Á 2020 từ ngày 2/12 đến 7/12/2020 và dời Giải vô địch Futsal Đông Nam Á 2020 sang tổ chức từ 25/1 đến 31/1/2021. Cả hai sự kiện futsal này đều do Thái Lan đăng cai chủ nhà. Tại cuộc họp, Ban thi đấu AFF cũng ủng hộ Australia đăng cai tổ chức VCK World Cup nữ 2023. Điều này sẽ giúp các đội tuyển nữ châu Á có thêm cơ hội được tham gia đấu trường thế giới, bởi ngoài việc nâng số đội tham dự VCK World Cup nữ 2023 từ 24 lên 32 đội, thì 8.5 suất vé dành cho châu Á vẫn được bảo lưu do Australia được đặc cách tham dự trên cương vị là đội tuyển của quốc gia chủ nhà.

