FIFA gọi tên những SAO đáng xem nhất U23 châu Á: "Bỏ quên" Quang Hải & Việt Nam

Thứ Năm, ngày 09/01/2020 10:03 AM (GMT+7)

Giải U23 châu Á chính thức khởi tranh, thu hút sự chú ý của giới mộ điệu. Ngay cả trang chủ FIFA cũng có một bài viết về sự kiện này.

Vòng chung kết U23 châu Á đã chính thức khởi tranh, với lượt trận đầu tiên của bảng A. Ở đó, đội chủ nhà U23 Thái Lan đại thắng U23 Bahrain 5-0, còn U23 Iraq và U23 Australia hòa nhau 1-1. Về sự kiện lớn của bóng đá trẻ châu Á, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cũng đưa tin và có bài phân tích về giải đấu này.

FIFA "quên" Quang Hải trong top các cầu thủ đáng xem

Trang chủ FIFA có bài viết với tiêu đề: "Three Tokyo 2020 tickets up for grabs in Asia”. Trong bài viết này, FIFA đã giới thiệu về giải U23 châu Á 2020 với sự tham dự của 16 đội bóng và 368 cầu thủ trẻ xuất sắc sẽ tranh tài từ ngày 8/1 đến 26/1 trên bốn sân vận động của nước chủ nhà Thái Lan. 3 đội giành được kết quả cao nhất tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 sẽ cùng với chủ nhà U23 Nhật Bản giành quyền tham dự Thế vận hội mùa hè Olympic Tokyo 2020.

Ở phần “Cầu thủ đáng xem nhất giải”, FIFA đã đề cập đến một loạt cái tên. Mở đầu là chân sút Supachai Chaided của nước chủ nhà Thái Lan. Điều đáng nói, trong ngày U23 Thái Lan đại thắng U23 Bahrain tới 5-0, thì Supachai - với tư cách tiền đạo mũi nhọn của U23 Thái Lan, lại tịt ngòi dù thi đấu trọn vẹn 90 phút.

Tiếp đến là tiền đạo Al Hassan Toure của U23 Australia. Mohamed Hardan của U23 Bahrain cũng được xướng tên khi vừa giành chức vô địch cúp Tây Á (WAFF Championship) và Arabian Gulf Cup. Bên cạnh đó là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất J-League là Ao Tanaka của U23 Nhật Bản và cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Arabian Gulf League Ali Saleh của U23 UAE.

Chưa hết, ở hàng thủ thì một số cầu thủ như hậu vệ Khojiakbar Alijonov từng cùng U23 Uzbekistan vô địch năm 2018 và thủ môn đã giành huy chương vàng ASIAD 2018 cùng đội Olympic Hàn Quốc là Song Bumkeun cũng được FIFA khen ngợi. Người cuối cùng được FIFA nhắc đến trong danh sách cầu thủ đáng xem nhất giải U23 châu Á 2020 là tiền vệ đội trưởng của U23 Iran Omid Noorakfan, hiện đang thi đấu ở Bỉ cho Sporting Charleroi.

Tuy nhiên, tác giả của bài viết này đã bỏ quên mất ngôi sao sáng giá bậc nhất tại Thường Châu 2 năm về trước, "tác giả" của bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới U23 Uzbekistan. Đó chính là Nguyễn Quang Hải của đương kim á quân U23 Việt Nam.

Quang Hải tỏa sáng ở U23 châu Á 2018

Điều đáng nói, chỉ mới đây thôi thì Quang Hải còn lọt vào đề cử Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á 2019, và ẵm giải Cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á 2019. Vì vậy, việc FIFA "bỏ quên" Quang Hải cũng như đương kim á quân U23 Việt Nam rõ ràng là một thiếu sót lớn.

Và vào ngày 10/1 tới, Quang Hải cùng các đồng đội sẽ có cơ hội để chứng minh cho FIFA cũng như cả châu Á thấy giá trị của "Những ngôi sao vàng" ở sân chơi châu lục. U23 Việt Nam chơi trận ra quân gặp U23 UAE - một trong những đội bóng mạnh nhất giải đấu.

