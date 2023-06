Những chiếc chân váy giúp bạn trông như cao hơn 5cm

Cải thiện chiều cao chỉ bằng trang phục, điều này không hề là bất khả thi, bởi ngày càng có nhiều thiết kế thời trang đa dạng giúp bạn gái dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với vóc dáng của mình.

Mách bạn gái 4 kiểu chân váy vừa hợp mốt vừa giúp kéo dài đôi chân ít nhất 5cm. Chăm diện 4 item này chắc chắn sẽ nâng tầm phong cách và giúp bạn không còn lo lắng về chiều cao thực nữa.

1. Chân váy mini trên gối

Chân váy mini từ lâu đã được coi như “vũ khí” tôn dáng lợi hại của phái đẹp. Với sự lên ngôi trở lại của các thiết kế chân váy ngắn trên gối, tủ đồ của chị em như được tiếp thêm một nguồn sức mạnh. Item này dễ dàng kết hợp cùng nhiều kiểu sơ mi, áo phông, áo blouse để cho đời những bộ cánh vừa trẻ trung, vừa giúp “hack” chân nhanh chóng, đặc biệt hiệu quả hơn nữa khi bạn kết hợp cùng những đôi sandal quai mảnh hoặc quai ngang có gót cao vừa phải . Nếu bỏ qua chân váy mini, đây sẽ là thiếu sót lớn nhất của bạn trong mùa hè này.

2. Chân váy maxi

Đối lập hoàn toàn nhưng cùng hiệu quả tôn dáng với chân váy mini là chân váy maxi. Với độ dài chạm mắt cá chân, chân váy maxi có khả năng kéo dài cơ thể, đem lại cảm giác duyên dáng, nữ tính, đồng thời hợp tuyệt đối với xu hướng thời trang 2023. Chân váy maxi còn ghi điểm bởi khả năng che nắng, bảo vệ đôi chân. Bên cạnh đó, đối với các quý cô sở hữu đôi chân không được thẳng cho lắm, chân váy maxi sẽ là lựa chọn phù hợp hơn so với chân váy mini.

3. Chân váy xẻ tà

Người ta hầu như chỉ mải bàn luận về độ sexy của chân váy xẻ tà mà quên rằng thiết kế này còn có công năng lợi hại là kéo dài chân. Cặp chân lấp ló dưới lớp váy xẻ nửa kín nửa hở đem đến cảm giác về đôi chân dài và nuột nà, trong khi thực tế có thể không được như vậy. Váy xẻ tà giống như phép cộng hưởng của chân chân váy mini và chân váy maxi, vừa kín đáo vừa táo bạo. Kết hợp chân váy xẻ tà với các thiết kế áo dây, áo croptop gọn gàng nếu muốn đem lại hiệu quả tôn dáng tối ưu nhất.

4. Chân váy dài màu be

Trang phục màu be có thể không thực sự nổi bật, nhưng luôn thể hiện ưu thế trong việc che khuyết điểm cơ thể, đặc biệt là khuyết điểm về chiều cao và cân nặng. Chân váy dài màu be giúp người mặc trông cao ráo, thanh lịch hơn, bất kể dáng váy là bạn lựa chọn là maxi, midi hay chân váy chữ A… Chăm diện trang phục màu be nói chung và chân váy màu be nói riêng là cách tối giản nhất giúp bạn có được vóc dáng cân đối và vẻ ngoài sang trọng, hợp thời.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nhung-chiec-chan-vay-giup-ban-trong-nhu-cao-hon-5cm-a613793.htmlNguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nhung-chiec-chan-vay-giup-ban-trong-nhu-cao-hon-5cm-a613793.html