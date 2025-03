IU và Cha Eun Woo gây chú ý với Chaumet

IU, giọng đơn ca số một K-Pop, bất ngờ xuất hiện trong bộ ảnh cho chiến dịch mới nhất của nhà kim hoàn Chaumet. Hoạ mi xứ Hàn cùng với Đại sứ thương hiệu toàn cầu – nam diễn viên Cha Eun Woo – và nhiều tài năng sáng giá khác trên thế giới đang trở thành những gương mặt đại diện của Bee de Chaumet, bộ sưu tập tôn vinh sự hoà hợp và là biểu tượng đương đại cho thương hiệu Paris danh giá.

Lấy bối cảnh một góc Seoul gần núi Namsan (Hàn Quốc), nơi những tầng thượng lộng gió gần gũi thiên nhiên nhưng tràn đầy năng lượng đô thị hối hả, loạt ảnh cho chiến dịch mới đã bắt trọn nhịp điệu hiện đại và vẻ đẹp đa chiều của Bee de Chaumet – bộ trang sức tạo hình lục lăng như những tảng ong vàng. Trong “dress code” là trang phục denim và những chiếc áo trắng khoẻ khoắn, bộ đôi lần đầu tiên đứng chung khung hình một chiến dịch thương hiệu này còn thể hiện một khía cạnh khác của bộ sưu tập: tinh thần trẻ trung và sự hoà hợp.

‘Togetherness’, sự hài hoà diệu kỳ của tự nhiên lẫn sự hoà hợp giữa con người và thiên nhiên, hay giữa chính chúng ta, cũng là từ khoá được Chaumet đề cao trong bộ ảnh này: Bee de Chaumet, biểu tượng rực rỡ của sự hoà hợp.

IU, Cha Eun Woo và Chaumet đã trở thành cụm từ khoá nóng trên khắp K-Net (gọi chung các mạng xã hội của Hàn Quốc) trong những ngày đầu tháng Ba, nhờ sự xuất hiện đầy bất ngờ của nữ ca sĩ solo lừng danh IU (Lee Ji-Eun).

Không quá khi nói Ji-Eun là giọng đơn ca số một của K-Pop hiện nay, tại cả sân nhà lẫn trên khắp thế giới. Chủ nhân của “Lilac” và “The Winning” chính là người đang giữ kỷ lục số ca khúc top 1 tại Hàn Quốc, và là một trong những ca sĩ solo ăn khách nhất trong một thị trường bị chi phối bởi các nhóm nhạc. Nữ nghệ sĩ sinh năm 1993 đã năm lần xuất hiện trong top 10 Người nổi tiếng quyền lực nhất tại Hàn Quốc do tạp chí Forbes xếp hạng. Trong năm vừa qua, IU cũng đã hoàn thành chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đình đám IU HEREH với 31 đêm diễn trên ba châu lục. Serie phim truyền hình “When Life Gives You Tangerines” mà cô thủ vai chính sẽ được công chiếu toàn cầu trên nền tảng Netflix tháng Ba này.

IU dịu dàng và rạng rỡ trong trọn bộ trang sức dây chuyền, vòng tay, nhẫn và bông tai Bee de Chaumet. Điểm nhấn đến từ loạt trang sức với tạo hình nhuỵ hoa, đích đến trong những chuyến bay của bầy ong, lấp lánh như những khóm tú cầu sau cơn mưa mùa xuân.

Năm 2024, nhiều tạp chí tại Hàn Quốc đã bắt đầu gọi cô bằng danh hiệu “Nữ hoàng K-Pop”, ngợi ca sức ảnh hưởng toàn cầu lẫn thành công bền bỉ của hoạ mi xứ Hàn.

Bên cạnh IU là gương mặt quen thuộc với Chaumet, Cha Eun Woo. Kể từ khi trở thành Đại sứ thương hiệu toàn cầu của Chaumet vào năm 2022, Cha Eun Woo liên tiếp được “chọn mặt gửi vàng” trong các chiến dịch quảng bá của thương hiệu. Thành công trong cả lĩnh vực âm nhạc và phim ảnh giúp nam thần xứ Hàn khẳng định vị thế tại ngành giải trí Hàn Quốc và toàn cầu. Năm 2023, anh trở thành nghệ sĩ đầu tiên nhận được Giải thưởng Biểu tượng Toàn cầu tại MTV Video Music Awards Japan. Với các vai chính trong phim truyền hình ăn khách My ID is Gangnam Beauty (2018), True Beauty (2020) và Wonderful World (2024), anh gia nhập danh sách những idol được yêu thích nhất khi lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất.

Cha Eun Woo kết hợp đa dạng trang sức Bee de Chaumet, nhấn mạnh ưu điểm của bộ sưu tập hiện đại và dễ phối này.

Sự góp mặt của IU và Cha Eun Woo là một phần trong chiến dịch toàn cầu của Chaumet dành cho Bee de Chaumet, với sự tham gia của nhiều gương mặt tài năng như nữ diễn viên/người mẫu Aya Asahina, nam diễn viên Naphat Siangsomboon, người bạn thân thiết của thương hiệu nam diễn viên Vassili Schneider hay diễn viên/người mẫu Charleen Weiss.

Bee de Chaumet, trước đó được biết đến với tên gọi “Bee My Love”, là bộ sưu tập mang tính biểu tượng cho nhà kim hoàn Pháp. Gồm mặt dây chuyền, vòng cổ, vòng tay, nhẫn và bông tai… bộ trang sức thể hiện những diễn giải linh hoạt hình dáng lục lăng, lấy cảm hứng từ những tảng ong trong tự nhiên. Ong vàng chính là biểu tượng thần quyền của hoàng đế Napoléon; và thiên nhiên cũng là một nguồn cảm hứng bất tận cho các quản đốc tài hoa tại trụ sở số 12 quảng trường Vendôme, Paris. Cho năm 2025, Bee de Chaumet được nhà chế tác tôn vinh như biểu tượng rực rỡ của sự hoà hợp (‘Togetherness’).