Phải chi bao nhiêu tiền để về ở tại Thuận Kiều Plaza?

Thuận Kiều Plaza (The Garden Mall) gồm tổ hợp 3 tòa tháp, mỗi tháp có 33 tầng, cao 110 m, được xây dựng từ năm 1994 đến năm 1999. Tòa nhà có khu trung tâm thương mại, 648 căn hộ. Tổng diện tích xây dựng 100.000m2, trong đó khu căn hộ chiếm 60.000 m2, khu thương mại 20.000m2, diện tích nhà để xe 10.000m2 và câu lạc bộ thể thao giải trí 10.000 m2. Năm 2014, Thuận Kiều Plaza được CTCP đầu tư An Đông thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát mua lại với giá trị hơn 600 tỷ đồng.

Vào thời điểm hoàn thành năm 1999, Thuận Kiều Plaza được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu an cư của làn sóng di dân Hồng Kông và trở thành trung tâm kinh doanh thương mại nhờ vị trí đắc địa, giao thông đồng bộ và mật độ cư dân đông đảo xung quanh.

Tuy nhiên, sau nhiều năm được đưa vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầu của dự án rất thấp, vắng khách thuê ở hoặc mua.

Trên trang Batdongsan.com.vn, giá rao bán căn hộ tại Thuận Kiều Plaza hiện dao động 2 - 2,5 tỷ đồng/căn. Mức giá này được đánh giá quá cao so với thiết kế vốn có, dự án đang dần lỗi thời, các căn hộ có diện tích nhỏ, trần thấp, phong thủy không tốt,... Nhiều người cho rằng do kiến trúc bó hẹp và giá thành khu này quá cao so với thị trường. Mặt khác dự án vướng nhiều đồn đoán về những câu chuyện ma mị nên kén khách thuê, mua.

Vừa qua, Thuận Kiều Plaza, quận 5, TP.HCM đã được chọn làm bệnh viện dã chiến thu dung số 5 để điều trị Covid-19 khi dịch bệnh tại TP HCM đang diễn ra căng thẳng.

Thông tin ban đầu cho biết, tòa nhà sẽ được cải tạo phần lầu 1 và 2 với quy mô 1.000 giường bệnh để tiếp nhận bệnh nhân Covid-19. Phần bệnh viện dã chiến chỉ được cải tạo ở khu vực trung tâm thương mại, không liên quan đến các căn hộ ở ba tòa tháp.

Từ chiều và tối ngày 7/7, nhiều vật tư xây dựng đã được tập kết vào phía trong của tòa nhà. Công việc này được thực hiện tiếp tục trong sáng 8/7. Thời gian hoàn tất trong vòng một tuần. Sau đó, các lực lượng liên quan sẽ tiến hành tập kết vật tư y tế và thực hiện công tác bàn giao cho Sở Y tế TP HCM.

