Ngỡ ngàng nhìn biệt phủ bỏ hoang hơn 10 năm của đại gia gỗ trốn nợ

Thứ Tư, ngày 31/03/2021 13:41 PM (GMT+7)

Biệt thự dù chưa hoàn thiện xong nhưng không ít người trầm trồ bởi độ hoành tráng với thiết kế xa xỉ.

Bên ven bờ hồ Temiskaming ở Canada, có 1 "biệt phủ" rộng hàng nghìn mét vuông nằm trơ trọi. Hơn 10 năm trôi qua, thay vì vẻ đẹp lộng lẫy, siêu biệt thự dãi nắng dầm mưa đang xuống cấp từng ngày với vẻ hoang tàn đáng sợ.

Nhìn bên ngoài căn nhà có vẻ đã hoàn thành nhưng bên trong thật đáng thất vọng, các hạng mục vẫn chưa được hoàn thiện, hệ thống điện nước ngổn ngang, phần vách ngăn của căn nhà vẫn xây mộc.

Quy mô hoành tránh của biệt phủ ven hồ Canada.

Các hạng mục bên trong căn nhà dở dang, bờ tường mọc rêu xanh hư hại nhiều hạng mục.

Sảnh chính của căn nhà được thiết kế công phu và tỉ mỉ.

Các khối đá tảng bao quanh siêu biệt thự vẫn chưa hoàn thiện xong.

Bên ngoài căn biệt thự hoang sơ, những trụ sắt lộ thiên có dấu hiệu gỉ sét.

Toàn cảnh biệt phủ được nhìn từ trên cao. Căn nhà nằm ở vị trí đắc địa ven sông được nhiều người mong muốn sở hữu.

Theo dự định, bên trong sẽ có thác nước, phòng trưng bày tranh, sân golf, phòng chiếu phim, vườn nướng BBQ ngoài trời,...sang chảnh.

Nếu được hoàn thiện thi công chỉn chu, chắc chắc đây sẽ là công trình lọt top những căn biệt thự có kiến trúc đẹp nhất tính đến thời điểm hiện tại.

Được biết, khối bất động sản này là của đại gia ngành gỗ Peter Grant. Peter Grant dự định sử dụng tòa nhà làm nơi ở và văn phòng công ty do gia đình sở hữu là Grant Forest Products Inc. Tuy nhiên, thời gian làm ăn thịnh vượng không còn nữa, công ty Grant Forest Products Inc. phải trải qua giai đoạn nợ nần và khủng hoảng tài chính trầm trọng.

Nhiều năm sau, căn nhà được 1 công ty bất động sản ở Toronto mua lại nhưng họ không hề có động thái hoàn thiện mà chỉ lắp thêm vài chiếc camera. Thậm chí chủ sở hữu sau này không trả tiền thuế bất động sản trong 3 năm, thành phố đã quyết định bán căn nhà để truy thu tiền thuế. Tuy nhiên, vào sát giờ bán thì chủ sở hữu xuất hiện đến nộp tiền thuế, cho nên căn nhà vẫn chưa được bán.

