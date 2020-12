Dân mua nhà dự án liên quan Vũ "nhôm" khốn đốn vì bị khóa cửa, cắt điện

Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an phường Tam Thuận cho biết có nhận được trình báo của người dân về việc bị các đối tượng lạ mặt đến tự ý thay khóa cửa. Công an phường đã mời đại diện CĐT và đơn vị bao tiêu lên đối thoại. Hiện tại, Công an phường Tam Thuận đã lập tổ công tác thường trực để thường xuyên kiểm tra, giám sát khu Phú Gia Compound để đảm bảo an ninh trật tự.