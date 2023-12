Đại gia Hà Nội chi gần 2.000 tỷ đồng sở hữu DN phát triển toà tháp cao thứ 3 TP HCM

Theo đó, Công ty TNHH Capitaland Tower, đơn vị được chấp thuận đầu tư dự án công trình tòa nhà văn phòng, thương mại - dịch vụ Khu phức hợp Sài Gòn - Ba Son mới đây đã công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Theo công bố, Công ty TNHH Capitaland Tower có 2 cổ đông bao gồm CLV Investment 6 Limited (pháp nhân có trụ sở tại Cayman Island) góp 103,5 tỷ đồng, tương đương 5% và ông Lương Phan Sơn góp 1.955,5 tỷ đồng, tương đương 95% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Công ty TNHH Capitaland Tower được thành lập ngày 4/4/2016, là doanh nghiệp phát triển dự án tòa nhà văn phòng, thương mại - dịch vụ có vị trí đắc địa tại Khu phức hợp Sài Gòn - Ba Son (được biết đến rộng rãi với tên gọi Landmark 60 Bason).

Dự án là khu phức hợp văn phòng - căn hộ có quy mô 55 tầng nổi & 5 tầng hầm, diện tích khu đất 6.000 m2, tổng diện tích sàn xây dựng hơn 106.000 m2. Tòa tháp này dự kiến có chiều cao 240m qua đó có sẽ trở thành tòa tháp cao thứ 3 tại Thành phố Hồ Chí Minh sau Landmark 81 và Bitexco Financial Tower.

Theo tìm hiểu, ông Lương Phan Sơn sinh năm 1963, có địa chỉ đăng ký liên hệ tại Hà Nội, trước khi trở thành người nắm cổ phần chi phối của Capitaland Tower cũng là một cái tên khá nổi trong giới đầu tư BĐS tại Việt Nam. Theo đó, doanh nhân sinh năm 1963 là cổ đông sáng lập CTCP Thương mại Dịch vụ Ngọc Phú Vinh, CTCP Bất động sản Minh Tiến Phúc và CTCP Phát triển Bất động sản Thiên Bảo Phú.

Doanh nghiệp phát triển tòa tháp cao thứ 3 tại TP HCM về tay đại gia Hà Nội - Lương Phan Sơn

CTCP Thương mại Dịch vụ Ngọc Phú Vinh thành lập tháng 11/2022, có vốn điều lệ 200 tỷ đồng với 3 cổ đông góp vốn gồm Nguyễn Chí Ánh Hoạt góp 110 tỷ đồng chiếm 55% vốn, ông Lương Phan Sơn góp 20 tỷ đồng, chiếm 10% vốn và cổ đông Đậu Minh Thành góp 70 tỷ đồng. Ông Thành sinh năm 1991 làm giám đốc và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

CTCP Bất động sản Minh Tiến Phúc cũng được thành lập tháng 11/2022 có vốn điều lệ 110 tỷ đồng với 3 cổ đông góp vốn gồm Nguyễn Minh Khoa góp 44 tỷ đồng, Nguyễn Thị Dịu góp 61,6 tỷ đồng và ông Lương Phan Sơn góp 4,4 tỷ đồng tương đương tỷ lệ 4% vốn của doanh nghiệp. CTCP Bất động sản Minh Tiến Phúc do ông Nguyễn Minh Khoa sinh năm 1985 giữ vị trí giám đốc và là người đại diện theo pháp luật. Đến tháng 3/2023, CTCP Bất động sản Minh Tiến Phúc tăng vốn điều lệ từ 110 tỷ đồng lên gần 544 tỷ đồng, tuy nhiên cơ cấu cổ đông góp vốn không được tiết lộ.

Trong khi đó, CTCP Phát triển Bất động sản Thiên Bảo Phú được thành lập tháng 11/2022, với vốn điều lệ 180 tỷ đồng với 4 cổ đông góp vốn trong đó ông Lương Phan Sơn góp 18 tỷ đồng tương đương 10% vốn điều lệ. Doanh nghiệp này do ông Nguyễn Văn Tuấn sinh năm 1985 làm giám đốc và là người đại diện theo pháp luật. Đến tháng 3/2023, CTCP Phát triển Bất động sản Thiên Bảo Phú cũng tăng vốn điều lệ từ 180 tỷ đồng lên 517,36 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được công bố chi tiết.

Vào tháng 12/2022, BĐS Thiên Bảo Phú ký thỏa thuận đặt cọc nhằm mục đích thực hiện chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị Sài Gòn Bình An. Dự án rộng 117,4ha tại phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM do CTCP Đầu tư và Phát triển Sài Gòn (SDI Corp) làm chủ đầu tư. Tới tháng 2/2023, Ngọc Phú Vinh và Minh Tiến Phúc tiếp tục có thỏa thuận đặt cọc thực hiện chuyển nhượng một phần dự án này.

Cổ đông nắm quyền chi phối Công ty TNHH Capitaland Tower và cổ đông sáng lập của CTCP Phát triển Bất động sản Thiên Bảo Phú, CTCP Bất động sản Minh Tiến Phúc và CTCP Thương mại Dịch vụ Ngọc Phú Vinh cũng có tên trùng với tên của cựu Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - Lương Phan Sơn.

Cựu thành viên HĐQT VPBank Lương Phan Sơn cũng sinh năm 1963, tốt nghiệp cử nhân Cơ khí của trường Đại học Bách Khoa Lvov (Liên Xô cũ). Giai đoạn từ năm 1988 đến năm 1993, ông Sơn công tác tại công ty Bechka, thành phố Lvov. Sau đó, ông về Việt Nam và đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh từ năm 1994 đến năm 1997. Bên cạnh đó, ông Sơn cũng từng là Phó Giám đốc kiêm Trưởng đại diện Công ty Investlink tại Liên bang Nga.

Ông Lương Phan Sơn là thành viên HĐQT của VPBank từ tháng 4/2012 đến tháng 10/2012 và từ tháng 4/2013 đến tháng 4/2017.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]