Các đại gia BĐS thi nhau báo lãi lớn, nhà đất được dự đoán tiếp tục tăng

Thứ Tư, ngày 10/02/2021 11:30 AM (GMT+7)

Bất chấp việc hàng loạt công ty, doanh nghiệp phải dừng hoạt động bởi dịch Covid-19, các đại gia BĐS vẫn thi nhau báo lãi lớn trong năm 2020. Các chuyên gia cũng đánh giá thị trường BĐS sẽ tiếp tục xu hướng tăng trong năm 2021.

Các đại gia BĐS thi nhau báo lãi lớn

Những tác động tiêu cực của dịch Covid-19 đầu năm 2020 đã khiến hàng loạt doanh nghiệp trong đó có nhiều công ty môi giới BĐS phải dừng kinh doanh, hoạt động. Tuy nhiên, các đại gia BĐS vẫn thu được những khoản lãi lớn trong năm 2020.

Nhu cầu mua nhà ở của người dân ngày càng tăng khiến thị trường BĐS tiếp tục sôi động

Theo đó, chỉ riêng trong quý IV, Vinhomes đạt 21.512 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2019, tốc độ tăng doanh thu ấn tượng của Vinhomes đến từ việc công ty bước vào thời kỳ bàn giao các sản phẩm cho khách hàng.

Kết quả kinh doanh ấn tượng trong quý IV đã nâng tổng doanh thu thuần hợp nhất của Vinhomes trong năm 2020 đạt 70.890 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2019.

Lũy kế năm 2020, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Vinhomes đạt 37.724 tỷ đồng và lợi nhuận kế toán sau thuế của công ty mẹ đạt 27.839 tỷ đồng, tăng lần lượt 25% và 28% so với năm 2019.

Cùng với đó, Tập đoàn đầu tư địa ốc No Va (Novaland) cũng ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm 2020 khi doanh thu hợp nhất bao gồm doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng dự án là 8.600 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp đạt 3.884 tỷ đồng, vượt 6% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cho cả năm 2020, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Đáng chú ý, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020, Novaland ghi nhận doanh thu tài chính tăng vọt, lên mức 6.210 tỷ đồng. Theo Novaland, đây khoản lãi ghi nhận từ chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ cổ phần mà Novaland sở hữu tại các công ty dự án trong năm 2020 là 3.358 tỷ đồng, và lãi từ việc đánh giá lại khoản đầu tư ở các công ty con sau khi hoàn tất sáp nhập vào Tập đoàn trong kỳ báo cáo là 2.384 tỷ đồng.

Nhờ vậy, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh ghi nhận hơn 5.026 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ hơn 3.896 tỷ đồng. Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của Novaland đạt 144.519 tỷ đồng, tăng 60,6% so với cuối năm 2019. Trong đó, hàng tồn kho 86.847 tỷ đồng, tăng 51,8% so với thời điểm 31/12/2019 và tăng 9,4% so với thời điểm cuối tháng 9/2020.

Năm 2020 cũng là năm ghi nhận kết quả kinh doanh thành công của Tập đoàn Hà Đô (HDG). Theo đó, doanh thu hợp nhất quý IV/2020 của HDG đạt 1.168 tỷ đồng, luỹ kế cả năm đạt gần 5.000 tỷ đồng, tăng hơn 15%. Cùng với đó, biên lợi nhuận gộp của HDG duy trì ở mức cao, quý IV/2020 lên tới 51,6% trong khi cùng kỳ năm trước chỉ đạt 37,7%.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý VI/2020 đạt 379 tỷ đồng, luỹ kế cả năm đạt 1.591 tỷ đồng, tăng 14,5%. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý IV đạt 298 tỷ đồng, luỹ kế cả năm đạt 1.260 tỷ đồng, tăng gần 13%. Lãi ròng cổ đông công ty mẹ quý 4 đạt 204 tỷ đồng, luỹ kế cả năm đạt 968 tỷ đồng, tăng 4% năm 2019.

Nhà đất được dự đoán tiếp tục tăng

Cùng với việc các đại gia BĐS thi nhau báo lãi lớn trong năm 2020 bất chấp những tác động tiêu cực của dịch Covid-19, dự đoán về xu hướng BĐS năm 2021 giới chuyên gia cho rằng giá nhà đất sẽ tiếp tục duy trì xu hướng tăng.

Nhận định về toàn cảnh thị trường BĐS trong năm 2021, TS Cấn Văn Lực lưu ý nhiều vấn đề được dự báo sẽ thúc đẩy thị trường, trong đó lãi suất vay mua nhà đang thấp nhất trong 15 năm qua. Đây là cơ hội để các hộ gia đình, người trẻ có thể mua nhà, hay đầu tư.

Các chuyên gia dự đoán BĐS sẽ tiếp tục xu hướng tăng giá trong năm 2021

Đồng quan điểm, nhiều chuyên gia cho rằng nếu nhìn nhận vào giá để mua nhà thì khó có chuyện mặt bằng giá sẽ thấp hơn. Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng, thị trường bất động sản năm 2021 khó có nguy cơ xảy ra khủng hoảng, ảo hay bong bóng, mà phát triển ổn định và bền vững hơn so năm 2020; giá có thể sẽ tăng ở mức hơn 10%.

Lý giải về điều này, ông Đính cho rằng đó là vì kinh tế Việt Nam có thể giữ nhịp và đạt tốc độ tăng trưởng tốt hơn, dẫn đến nhu cầu mua nhà và đầu tư tăng trở lại. Ngoài ra, năm 2021 là năm đầu tiên các cấp chính quyền địa phương mới nhận nhiệm vụ, chắc chắn sẽ có những động thái thúc đẩy phát triển kinh tế, thúc đẩy phát triển các dự án bất động sản để tạo nguồn thu cho địa phương.

Trong khi đó, các chuyên gia của SSI Research cũng đánh giá triển vọng ngành BĐS dân cư năm 2021 là tích cực. Xu hướng tăng giá được hỗ trợ nhờ việc đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, đã được đẩy mạnh trong năm 2020; tiến độ giải ngân sẽ được đẩy nhanh trong năm 2021 – điều này tạo ra tâm lý tích cực hơn cho thị trường.

Một số dự án đáng chú ý tại TP.HCM dự kiến hoàn thành trong năm 2021 bao gồm tuyến Metro số 1 và cầu Thủ Thiêm 2, cùng một số dự án khác trong trung và dài hạn như tuyến Metro số 2, sân bay quốc tế Long Thành,... Trong khi đó tại Hà Nội, tuyến Metro đầu tiên dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào đầu năm 2021 còn tuyến thứ hai có thể bắt đầu hoạt động vào Q4. Hai dự án giao thông trọng điểm này song song với việc liên tục hoàn thiện hệ thống đường nội đô cũng như hệ thống giao thông đến các quận ngoại thành sẽ tác động tích cực đến mặt bằng giá đất và gia tăng nhu cầu bất động sản. Các chuyên gia của SSI Research ước tính giá bán sẽ tăng ~ 5% tại TP.HCM và ~ 2% ở thị trường Hà Nội so với năm 2020.

