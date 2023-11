Bất ngờ phân khúc đất nền Hà Nội có giá hàng trăm triệu đồng/m2 được nhà đầu tư săn lùng

Trước việc lãi tiết kiệm liên tục được các ngân hàng điều chỉnh giảm mạnh, trong khi thị trường chứng khoán có nhiều biến động mạnh khiến nhiều nhà đầu tư có tiền nhàn rỗi quyết định tìm kiếm các kênh đầu tư khác an toàn hơn. Thời gian qua đã ghi nhận đà phục hồi của thị trường BĐS ở nhiều khu vực, trong đó đất nền đấu giá luôn nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư bởi số lượng các thửa đất mỗi lần đem gia đấu giá không nhiều. Do đó, nhiều phiên mức giá trúng đấu giá cao hơn từ 50 đến cả 100% so với giá khởi điểm ban đầu.

Mới đây, Trung tâm Phát triển quỹ đất Cầu Giấy (quận Cầu Giấy, Hà Nội) vừa có thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất đối với 16 thửa đất thuộc ô đất D18 Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng và 2 khu đất tại ngõ 39 phố Tú Mỡ và ngõ 87 phố Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa.

Trong đó, ô đất D18 Khu đô thị mới Cầu Giấy gồm 2 thửa B10 và B19. Cụ thể, thửa B10 có diện tích 153m2, giá khởi điểm 248,2 triệu đồng/m2 tương đương giá khởi điểm của lô đất này lên tới gần 38 tỷ đồng; thửa B19 có diện tích 159m2, giá khởi điểm 186 triệu đồng/m2, tương đương giá khởi điểm lên tới 29,6 tỷ đồng.

Đất đấu giá quận nội thành Hà Nội có giá khởi điểm hàng trăm triệu đồng nhận được sự quan tâm của giới đầu tư - Ảnh minh họa

Còn khu đất ngõ 39 phố Tú Mỡ có 6 thửa đất được đánh số từ 1 đến 6 có diện tích 44,3-145m2. Giá khởi điểm các thửa đất trên dao động 160,8-187,1 triệu đồng/m2. Tương đương giá trị mỗi lô đất được đem ra đấu giá có giá khởi điểm từ hơn 7,3 tỷ đồng đến hơn 27,1 tỷ đồng.

Đối với khu đất ngõ 87 phố Nguyễn Thị Định có 6 thửa đất được đánh số từ 1 đến 6. Trong đó, thửa số 1, số 2, số 3, số 4 đều có diện tích 58,7m2 và có giá khởi điểm đều là 181,3 triệu đồng/m2. Thửa số 5 có diện tích 84,2m2, giá khởi điểm 173,5 triệu đồng/m2. Thửa số 6 có diện tích 117,7m2, giá khởi điểm 159,1 triệu đồng/m2, tương đương giá khởi điểm lô đất là hơn 18,7 tỷ đồng. Nếu đấu giá thành công 16 thửa đất trên, tổng số tiền thu về theo giá khởi điểm là hơn 218,796 tỷ đồng.

Trước khi Trung tâm Phát triển quỹ đất Cầu Giấy tổ chức đấu giá 16 thửa đất nền kể trên, thời gian gần đây nhiều phiên đấu giá đất tại các quận nội thành nhận được sự quan tâm lớn của giới đầu tư. Nhiều phiên đấu giá đất nền được tổ chức thành công với mức chênh lớn.

Trong đó, phiên đấu giá 20 thửa đất tại khu xứ đồng Sen, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông (Hà Nội) mới đây đã nhận được sự quan tâm của hàng trăm nhà đầu tư. Theo giới thiệu, các thửa này đều là đất ở đô thị với thời hạn sử dụng lâu dài, diện tích 45,5-58,3m2/thửa, giá khởi điểm 87,6-97,9 triệu đồng/m2.

Dù có mức giá khởi điểm lên tới gần 100 triệu đồng/m2 nhưng tất cả các lô đất này đều đã được đấu giá thành công. Trong đó, thửa LK03-03 với diện tích 45,5 m2, được đấu trung với mức giá khoảng 155 triệu đồng/m2, hay thửa LK03-02 được nhà đầu tư đấu trúng với mức giá 133 triệu đồng/m2,... Thậm chí thửa đất ký hiệu LK02-01 có diện tích 56,8m2 nằm tại vị trí lô góc có giá trúng cao nhất ở mức 168,9 triệu đồng/m2. Được biết, giá khởi điểm của thửa đất là 97,9 triệu đồng/m2. Như vậy, giá trúng của lô đất này chênh hơn 70% so với giá khởi điểm.

Ngay sau phiên đấu giá này, nhiều nhà đầu tư đã "trao tay" thành công suất trúng đấu giá của mình với mức chênh vài trăm triệu đồng. Đơn cử, tại thửa đất LK03-03 với diện tích 45,5m2, giá khởi điểm 97,9 triệu đồng/m2; thửa này được đấu trúng với mức giá khoảng 155 triệu đồng/m2, tức hơn 7 tỷ đồng. Ngay sau đó, nhà đầu tư đã chuyển nhượng thành công thửa đất cho một người khác với mức chênh thêm 350 triệu đồng.

Theo các môi giới có mặt tại buổi đấu giá cho biết, ở quận Hà Đông và một số khu vực nội thành khác hiện nay quỹ đất ngày càng hiếm nên giá đất chênh cao so với khởi điểm là điều không mấy bất ngờ. Giá đất tại khu vực xung quanh khu đấu giá hiện nay giá đất trong ngõ xe máy hiện cũng được giao dịch với giá 50 - 60 triệu đồng/m2.

