Bất ngờ danh tính Chủ tịch, Giám đốc công ty vẽ dự án BĐS “ma” bán với giá 299 triệu đồng/lô

Chủ tịch, giám đốc 9X vẽ dự án “ma” lừa đảo khách hàng

Mới nhất, Cổng thông tin điện tử huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên phát đi thông tin cảnh báo người dân về dự án "ma" Sơn Phước New City. Theo đó, các cơ quan chức năng phát hiện trên không gian mạng xuất hiện thông tin về dự án khu dân cư cao cấp Sơn Phước New City thuộc xã Sơn Phước, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên.

Đáng chú ý, các đối tượng còn in tờ rơi để quảng cáo về dự án như: Pháp lý rõ ràng (sổ hồng riêng), giá chỉ 299 triệu đồng/lô; chiết khấu ngay 2 chỉ vàng. Tờ rơi còn nêu nhiều yếu tố thu hút đầu tư như kết nối trục đường QL 19C và QL 25 đi các tỉnh Tây Nguyên và sân bay Tuy Hòa; tiện ích trường học, bệnh viện, chợ, công viên, trung tâm hành chính huyện…

UBND huyện Sơn Hòa cho biết, đơn vị tự xưng là chủ đầu tư của dự án là Công ty cổ phần Bất động sản Ngô Gia Group (có trụ sở tại ấp Nhân Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai). Đáng chú ý còn có một số tờ báo điện tử cũng đã có các bài viết, đăng tải để quảng bá về dự án này.

Điều đáng nói là hiện nay, các đối tượng đã tự ý cắm cọc, phân lô nền trên một số diện tích đất và rao bán đất nền nhà ở cho người có nhu cầu.

UBND huyện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên đã phát đi thông tin cảnh báo người dân về dự án "ma" Sơn Phước New City.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo UBND huyện Sơn Hòa và các cơ quan chuyên môn (Phòng Tài nguyên môi trường, Phòng kinh tế hạ tầng) thì hiện tại, khu vực này là đất nông nghiệp và đất trồng cây hàng năm khác, hoàn toàn không phải đất ở và trên địa bàn huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên hoàn toàn không có dự án này.

“Đây là thủ đoạn cũ chứ không hề mới, chúng ta đều biết vụ án Alibaba mà các cơ quan chức năng TP.HCM đang xét xử về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua việc vẽ ra các dự án “ma” để bán đất nền điển hình tương tự”, UBND huyện Sơn Hòa cảnh báo.

Sau khi Cổng thông tin điện tử huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên phát đi lời cảnh báo, hiện tại, website của công ty Ngô Gia Group đang chuyển sang chế độ được bảo trì, tất cả các bài báo về công ty này trên các báo đã đăng không còn tìm thấy nội dung.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Bất động sản Ngô Gia Group được thành lập tháng 11/2020 theo hình thức công ty TNHH với vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật ban đầu là Ngô Thành Chí, sinh năm 1995, làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc. Ông Chí có hộ khẩu tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Ngoài ra, công ty còn hoạt động với ngành nghề tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Chỉ 1 năm sau khi được thành lập, đến tháng 11/2021, Ngô Gia Group đổi sang hình thức công ty cổ phần, chuyển trụ sở từ ấp Nhân Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom sang ấp Tân Bắc, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, Đồng Nai. Người đại diện theo pháp luật kiêm giám đốc mới là ông Trần Minh Trí, sinh năm 1992. Ông Trí thường trú tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Vốn điều lệ công ty lúc này không đổi so với thời điểm thành lập, vẫn là 20 tỷ đồng. Ba cổ đông sáng lập được công bố, gồm ông Phạm Tiến Đạt sinh năm 1993 (nắm 33,33%), Ngô Thành Chí sinh năm 1995 (33,335%) và Trần Minh Trí sinh năm 1992 (33,335%).

Ngoài trụ sở chính tại ấp Tân Bắc, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, Đồng Nai, Ngô Gia Group còn có một văn phòng đại diện đặt tại 178, đường III, khu dân cư Khang Điền, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh do Phạm Tiến Đạt làm người đại diện.

Phát hiện nhiều chủ dự án BĐS “ma” tại các địa phương

Trước khi Cổng thông tin điện tử huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên phát đi thông tin cảnh báo người dân về dự án "ma" Sơn Phước New City, thời gian gần đây nhiều chủ dự án BĐS “ma” tại nhiều địa phương đã bị phát hiện và cảnh báo.

Theo đó, Công an tỉnh Bình Dương đã phát đi thông báo tìm bị hại liên quan đến dự án “ma” do Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản An Trường Đạt rao bán tại Đồng Nai. Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến dự án Khu dân cư Hiền Hoà (Airport New Center) tại xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Dự án Airport New Center được Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản An Trường Đạt rao bán và do bị can Trần Văn An (SN 1975, ngụ TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) làm Giám đốc. Ngoài bị can Trần Văn An, bị can Lê Xuân Quyền Anh và đồng phạm cũng liên quan đến việc mua bán, chuyển nhượng đất nền thuộc dự án .

Với những lời quảng cáo hoa mỹ đã làm nhiều người tin tưởng và hợp tác đầu tư, góp vốn, đặt cọc, chuyển nhượng đất nền tại dự án này.

Dự án do công ty Lộc Phúc tự vẽ, tự quảng cáo thu hút nhiều nhà đầu tư nhẹ dạ cả tin

Công an tỉnh Đồng Nai mới đây cũng đã thông tin về vụ Công ty Lộc Phúc, địa chỉ tại số 34 Tiền Giang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM lập dự án “ma” trên đất nông nghiệp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản khách hàng.

Trước đó, sáng ngày 31/8, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện Trảng Bom bắt quả tang Công ty Lộc Phúc đang mở sàn giao dịch bất động sản “ma” tại một bãi đất trống trên địa bàn xã An Viễn, huyện Trảng Bom để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Theo đó, đã có 22 người bị khởi tố, bắt tạm giam trong thời hạn 4 tháng gồm: Tổng giám đốc Nguyễn Văn An (27 tuổi), các trưởng ban, trưởng phòng, kế toán, tổ trưởng, “diễn viên” đóng giả khách hàng mua bất động sản (còn gọi là AC hoặc chân gỗ).

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai, từ ngày sàn giao dịch bất động sản ảo này bị đánh sập, đã có khoảng 60 nạn nhân tố cáo hành vi lừa đảo mua bán bất động sản của Công ty Lộc Phúc, với số tiền giao dịch lên đến trên 70 tỷ đồng.

Tại Hà Nội, bằng nhiều chính sách kêu gọi hợp tác đầu tư với nhiều dự án BĐS, tài chính rất hấp dẫn với mức lãi suất trung bình khoảng 46%, thậm chí tới 80%/năm, Công ty Bất động sản Nhật Nam do bà Vũ Thị Thuý (SN 1983) làm Tổng giám đốc đã lừa hơn 10.000 cá nhân với số tiền hàng nghìn tỷ đồng.

Đến đầu tháng 9, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra (Phòng cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Vũ Thị Thúy (40 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) - Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam - về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

