Yêu cô hàng xóm bên kia bức tường rào, chú rể Đồng Nai chỉ mất 30 giây rước dâu

Chuyện tình qua bức tường rào

Trần Thúy Nga (SN 1999) sinh ra và lớn lên ở phường Tân Triều (tỉnh Đồng Nai). Năm 2017, gia đình Trần Nhật Huy (SN 1995) chuyển đến, xây nhà cạnh nhà Nga. Hai nhà chỉ cách nhau một bức tường rào.

Cặp đôi hàng xóm nên duyên trong sự ngỡ ngàng của hai bên gia đình

Trong con ngõ nhỏ chỉ có hai nhà Nga và Huy. Nga nhớ lại, khi ấy cô vừa tốt nghiệp cấp 3, còn Nhật Huy đang du học tại Nga nên hiếm khi về nước. Trong kỳ nghỉ hè, cô chỉ thoáng thấy bóng anh hàng xóm vài lần nhưng không dám chào vì ngại ngùng.

Năm 2021, dịch COVID-19 căng thẳng, Nga và em trai của Nhật Huy cùng đi tiêm vacxin nên quen biết. Khi về nước hẳn, Nhật Huy cũng chơi cùng và họ trở thành một nhóm 3 người thân thiết.

“Dần dà, nhóm chỉ còn lại 2 người là tôi và anh Huy. Đó là lúc, chúng tôi cảm mến nhau”, Nga nói.

Từ ngày gia đình Huy chuyển đến làm hàng xóm, bố mẹ Nga vui vẻ hẳn. Hai bà mẹ thường xuyên chuyện trò qua bức tường rào, có món ngon lại biếu nhau. Không ngờ, chính bức tường ấy sau này trở thành “chứng nhân” cho chuyện tình của đôi trẻ.

Cặp đôi tìm hiểu nhau từ những lần đi chơi, đi xem phim, những buổi cà phê trò chuyện về công việc, cuộc sống. Từng có thời gian, mối quan hệ của họ chững lại bởi Nhật Huy công tác xa nhà, còn Nga bị cuốn vào công việc.

Nhà gái (bên trái) và nhà trai cách nhau 1 bức tường rào

Nhưng rồi, sự chủ động của Huy đã kéo hai người trở lại với nhau.

“Ngày chị tôi đi lấy chồng là ngày tôi đồng ý hẹn hò với anh. Tôi từng nói với chị gái: ‘Chị tìm thấy hạnh phúc, còn em đã có niềm vui mới’”, Nga chia sẻ.

Vì sống sát vách, Nga chẳng bao giờ phải nói lời tạm biệt sau mỗi buổi hẹn, cũng không cần dặn người yêu “lái xe cẩn thận” như bao cô gái khác.

Tuy vậy, vì hai nhà ở quá gần nên chuyện tình của cặp đôi không giấu bố mẹ được lâu.

"Ba mẹ tôi lo lắm khi biết chuyện. Hai đứa mà nên duyên thì vui, còn lỡ không thành thì cả hai nhà sẽ khó xử. Nhưng bố tôi vẫn nói: ‘Hạnh phúc của con thì con tự quyết định, miễn sao sau này đừng hối hận'", Nga kể.

Trái ngược với sự lo lắng của nhà gái, gia đình Huy lại vô cùng phấn khởi. “Hôm trước mẹ anh đi coi ngày, hôm sau nhà trai sang xin cưới luôn, rồi chỉ 2 tuần sau là đám hỏi”, Nga cười nhớ lại.

Màn đón dâu thần tốc

Cặp đôi tổ chức đám cưới vào tháng 7/2024. Con ngõ khá nhỏ, không gian dựng rạp cưới hạn chế nên hai bên gia đình quyết định đãi tiệc vào 2 ngày khác nhau. Hơn nữa, làm cỗ khác ngày cũng tránh được việc khách nhầm lẫn giữa 2 tiệc cưới.

Nhà trai đi vài bước là sang đến nhà gái

Ngày đón dâu chính thức, 2 chiếc cổng cưới dựng sát nhau tạo nên khung cảnh thú vị. Chú rể chỉ đi vài bước chân là đến nhà gái, đoàn nhà trai cũng chỉ tốn 30 giây để sang đón dâu.

“Hai nhà quá gần, chú rể và đoàn nhà trai phải đi một vòng ra đầu ngõ rồi quay lại chờ trước cổng nhà gái. Màn đón dâu có thể nói là nhanh nhất trong lịch sử, chỉ tốn 30 giây”, Nga kể.

Hai bên gia đình đặt chung một đơn vị trang trí gia tiên, dựng rạp cưới. Đơn vị tổ chức tiệc chở bàn ghế, bát đũa đến nhà thì sững sờ vì nhà trai, nhà gái quá gần nhau. Thợ chụp hình cũng được thuê chung, chạy đi chạy lại phục vụ cả hai nhà.

“Bức tường rào khá thấp nên chỉ cần chúng tôi ngó sang là thấy nhau. Hôm cưới, tôi phải dặn chồng không được ngó sang vì sợ anh nhìn thấy tôi trước thì lúc đón dâu sẽ không còn bất ngờ nữa.

Chắc hiếm nhà ai như nhà tôi, tiễn con gái về nhà chồng mà không ai rơi nước mắt. Từ cô dâu đến ba mẹ, người thân, bạn bè, ai cũng cười hớn hở. Mọi người nói vui: ‘Sáng gả nó đi, chiều lại thấy nó về nhà xúc gạo. Khóc làm chi’”, Nga cười nói.

Bà ngoại chú rể xúc động khi đón cháu dâu

Sau khi kết hôn, Nga sống tại nhà chồng. Hơn 1 năm qua, cuộc sống của Nga hầu như không thay đổi, cô vẫn chưa có cảm giác đi lấy chồng bởi thời gian sống ở hai nhà tương đương nhau.

Mỗi sáng, Nga sang nhà mẹ đẻ ăn sáng rồi đi làm. Buổi tối, cô ăn cơm ở nhà chồng rồi lại sang nhà mẹ đẻ chơi. Hầu hết tư trang cá nhân, Nga vẫn để lại phòng riêng của mình ở bên nhà mẹ đẻ, khi cần thì chạy sang lấy. Dù đã đi lấy chồng, cô vẫn chưa từng trải qua cảm giác xa nhà.

“Vì đặc thù công việc, chồng tôi thường xuyên đi công tác. Nhờ có ba mẹ chồng yêu thương và được ở gần ba mẹ ruột, tôi thấy được an ủi rất nhiều.

Hai nhà giờ đây thân càng thêm thân. Mẹ tôi vẫn ấp ủ chuyến du lịch chung khi sắp xếp được thời gian”, Nga chia sẻ.

Ảnh: NVCC