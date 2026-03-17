Yêu 6 năm mới biết bạn gái đã có chồng con

Anh Wang, 30 tuổi, sống tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc bắt đầu mối quan hệ với bạn gái từ năm 2020 khi cả hai làm việc cùng một nhà máy. Họ "đính hôn trực tuyến" vào năm 2023.

Trong suốt thời gian này, cô gái liên tục viện nhiều lý do khẩn cấp để xin tiền người yêu như: mẹ ốm nặng cần phẫu thuật hay gia đình vướng khoản nợ nặng lãi. Thậm chí, một người đàn ông tự xưng là anh trai cô cũng gọi điện thúc giục Wang gửi tiền "cứu em gái".

Tin tưởng người yêu, anh Wang dốc cạn tiền tiết kiệm và vay mượn khắp nơi, chuyển cho cô tổng cộng hơn một triệu nhân dân tệ (khoảng 3,8 tỷ đồng).

Trong suốt 6 năm yêu nhau, đã 5 lần anh Wang đề nghị hai gia đình gặp mặt bàn chuyện cưới hỏi, nhưng cô gái luôn tìm cách trì hoãn.

Đầu năm 2026, Wang quyết tâm về quê ra mắt nhà gái dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, đến mùng 4 Tết, cô bất ngờ thông báo bố mẹ cấm cản mối quan hệ, chủ động nói lời chia tay và cắt đứt mọi liên lạc.

Linh cảm có chuyện chẳng lành, anh Wang tự tìm đến nhà cô ở quê. Thấy anh xuất hiện và giới thiệu là bạn trai 6 năm của cô gái, người mẹ kinh ngạc hỏi: "Sáu năm rồi cậu chưa từng gặp chúng tôi mà? Con gái tôi đã có gia đình, các cháu ngoại của tôi đều đang học cấp hai rồi".

Đến lúc này Wang mới biết mình bị lừa tình.

Cha của anh biết chuyện con trai bị lừa và gánh khoản nợ khổng lồ cũng suy sụp. "Trời như sập xuống, nhưng giờ tôi không dám trách mắng con, chỉ sợ nó nghĩ quẩn", ông nói.

Anh Wang đã mang toàn bộ bằng chứng chuyển tiền đến trình báo cảnh sát địa phương hy vọng có thể đòi lại công lý cho bản thân.

Câu chuyện của anh Wang không phải là trường hợp hiếm hoi tại Trung Quốc. Một vụ án gây rúng động dư luận từng xảy ra tại Thượng Hải khi một nữ người mẫu 29 tuổi họ Wu bị bắt giữ. Dù đã có chồng và con trai 2 tuổi, Wu vẫn dùng mạng xã hội để hẹn hò cùng lúc 18 người đàn ông. Cô ta thậm chí còn đi chụp ảnh cưới với các nạn nhân nhằm tạo lòng tin vững chắc, sau đó vẽ ra vô số bi kịch giả tạo như cha bị ung thư giai đoạn cuối hay anh họ vướng vòng lao lý để lừa chiếm đoạt tổng cộng hơn 2 triệu nhân dân tệ.

Thậm chí, kẻ lừa đảo qua mạng đôi khi lại chính là người thân cận trong gia đình. Cảnh sát quận Gia Định (Thượng Hải) từng lật tẩy một vụ án trớ trêu, trong đó người chị dâu họ Tống đã lập tài khoản WeChat giả danh nam giới tên "Trương Lỗi" để hẹn hò qua mạng với em gái của chồng mình. Xuyên suốt 6 năm yêu đương ảo, Tống liên tục dùng vỏ bọc "công ty cần vốn" hay "mẹ ốm đau" để từ chối gặp mặt, qua đó lừa trót lọt của em chồng 200.000 nhân dân tệ.

Hàng loạt bi kịch mất cả tình lẫn tiền này để lại một bài học đắt giá: Sự ẩn danh của thế giới mạng luôn là tấm bình phong hoàn hảo cho những kẻ trục lợi. Chuyên gia và cơ quan chức năng cảnh báo người dân tuyệt đối không chuyển tiền cho "người yêu ảo" dưới bất kỳ lý do khẩn cấp nào. Việc xác minh danh tính bằng các cuộc gặp mặt trực tiếp ngay từ giai đoạn đầu là nguyên tắc sống còn để tự bảo vệ bản thân trước những chiếc bẫy tình - tiền đã được giăng sẵn.