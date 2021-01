Xúc động chàng trai nghèo giữ đúng lời hứa, chăm sóc cha mẹ bạn gái tới cuối đời

Thứ Năm, ngày 07/01/2021 11:00 AM (GMT+7)

Câu chuyện chàng trai Zheng giữ đúng lời hứa thay người yêu chăm sóc, báo hiếu cha mẹ già tới khi họ nằm xuống đã khiến nhiều người vô cùng xúc động.

Anh Zhen Dong - Ảnh: Newqq

Zheng Dong là chàng trai sinh ra trong một gia đình nông dân ở Đại Ấp, thị trấn An Nhân, Thành Đô (Trung Quốc). Hoàn cảnh khó khăn, ở tuổi 20, Zheng đi bán hoa quả dạo, kiếm tiền giúp đỡ gia đình. Được người cô mai mối, sau đó Zheng đã quen với cô gái tên Wang Jing. Wang là con gái duy nhất trong gia đình có bố là nhân viên mỏ than, mẹ mở một tiệm may nhỏ ở nhà.

Sau khoảng thời gian ngắn tìm hiểu, cả hai đã yêu nhau. Thỉnh thoảng, bạn trai đi bán trái cây, Wang cũng đi theo. Trong suốt hai năm hẹn hò, họ chỉ cãi nhau duy nhất một lần. "Cuối cùng, cô ấy bắt xe buýt đến nhà tìm tôi. Thế là hai đứa lại làm hòa", chàng trai kể. Zheng chiếm được cảm tình của nhà bạn gái, thậm chí còn gọi phụ huynh của Wang là “Bố mẹ” và tính tới về chung nhà.

Cả hai dự định sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 3 hoặc tháng 4 năm 2003, nhưng một tai nạn đột ngột khiến mọi thứ kết thúc.

Tháng 6/2002, Zheng chở bạn gái bằng xe máy và Wang vô tình bị bỏng do chạm chân vào ống bô. Kết quả xét nghiệm cho thấy Wang bị mắc bệnh bạch cầu cấp tính.

Zheng đã ở bên, ân cần chăm sóc bạn gái trong hơn một tháng nằm viện. Khi mọi hy vọng đều tắt, bác sĩ khuyên nên đưa cô về nhà. Hàng ngày, cô được bạn trai đỡ xuống lầu, ôm ngồi trên ghế sô pha phòng khách, nằm trong vòng tay anh trò chuyện. Chàng trai an ủi bạn gái và hứa thay cô báo hiếu bố mẹ.

Tháng 8/2002, Wang đã lặng lẽ ra đi trong vòng tay của Zheng sau câu nói: “Em mệt quá”.

Zheng Dong ký thỏa thuận làm con nuôi của bố mẹ người bạn gái đã qua đời - Ảnh: Newqq

Thế nhưng cái chết của Wang chưa phải là dấu chấm hết cho chuyện tình cảm động của cặp đôi. Ngày 2/7/2003, trước sự chứng kiến của chính quyền và hàng xóm, Zheng ký "Thỏa thuận con nuôi", chuyển đến sống chung để chăm sóc bố mẹ người yêu trọn đời. Một người hàng xóm chia sẻ: "Cậu ấy sống cùng nhà với bố mẹ bạn gái, lo cho họ khi ốm đau, chữa bệnh".

Năm 2004, mẹ của Wang qua đời vì bạo bệnh. Cái chết liên tiếp của vợ và con gái khiến ông bố đau khổ. Mãi đến khi chàng trai kết hôn, họ mới vơi bớt nỗi đau. "Bố Wang ủng hộ tôi lập gia đình. Ông giúp tôi trông coi đại lý nước khoáng sau khi nghỉ hưu", anh kể.

Cuộc sống bình yên trôi qua, ông Wang Zhengchang vẫn sống cùng người yêu của con gái và gia đình riêng của anh. Nhưng đến năm 2017, một tai nạn giao thông khiến ông đột ngột qua đời. Chính Zheng và những người hàng xóm tốt bụng góp tiền lo cho tang lễ của ông Wang.

Hai năm sau, tòa án phán quyết người gây tai nạn phải bồi thường cho Zheng Dong - với tư cách con trai người bị nạn.

"Tôi đã giữ lời hứa chăm lo cho cha mẹ cô ấy. Đến bây giờ, tôi vẫn thấy nhớ Wang Jing", chàng trai năm xưa, giờ đã có hai con, chia sẻ.

