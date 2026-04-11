Xu hướng người trẻ sống 'kiểu bà ngoại' tận hưởng tuổi đôi mươi

Ở tuổi 24, An duy trì một nhịp sống đều đặn, thậm chí có phần "già trước tuổi" theo cách cô tự nhận. 6h sáng thức dậy chuẩn bị bữa ăn, 8h đi làm, tan sở lúc 18h và trở về nhà. Những buổi tối hiếm khi có lịch hẹn, thay vào đó là làm vài việc nhỏ trong nhà, nghe một playlist nhạc cũ hoặc xem một bộ phim.

"Những ngày chỉ ngồi làm linh tinh, nghe nhạc lại dễ chịu hơn nhiều so với đi ra ngoài đông người", An nói.

Sau một ngày làm việc 10 tiếng, những khoảng thời gian yên tĩnh trở thành điều cô mong chờ nhất. Cuối tuần, thay vì tụ tập, cô đi chợ sớm, nấu ăn hoặc dọn dẹp lại căn phòng.

Thùy An, 24 tuổi. Ảnh: NVCC

Không chỉ Thùy An, một bộ phận người trẻ đang định nghĩa lại cách tận hưởng tuổi 20. Trên mạng xã hội, từ khóa lối sống "grandmacore" (lối sống bà ngoại) ngày càng phổ biến. Thuật ngữ này mô tả phong cách sống lấy cảm hứng từ nhịp sinh hoạt của thế hệ lớn tuổi: ở trong không gian quen thuộc, làm những việc lặp lại như nấu ăn, dọn dẹp, đọc sách, đan lát, thay vì tìm kiếm sự sôi động bên ngoài.

Thay vì gắn tuổi trẻ với việc đi chơi, giao lưu liên tục, nhiều người chọn sự ổn định và cảm giác kiểm soát nhịp sống. Xu hướng này phần nào đi ngược quan niệm trước đây, khi tuổi 20 thường được xem là giai đoạn "trải nghiệm hết mình".

Các khảo sát gần đây cũng cho thấy sự thay đổi trong hành vi của người trẻ. Khảo sát Vietnam Young Consumers Report 2024 cho thấy khoảng 45% Gen Z Việt Nam hạn chế hoặc không sử dụng rượu bia, cao hơn hẳn nhóm Millennials (khoảng 28%). Một báo cáo toàn cầu của Ally Bank trong năm 2024 cho thấy 44% người trẻ từng bỏ qua các sự kiện xã hội lớn (hội họp, tiệc, đám cưới, lễ kỷ niệm...), trong khi 42% thừa nhận chi tiêu quá mức cho các hoạt động với bạn bè.

Phương Uyên, 25 tuổi, cũng có lối sống tương tự Thuỳ An. 5h30 sáng, cô rời khỏi nhà, đi bộ quanh khu phố, mua về một ly cà phê để bắt đầu ngày mới.

Từng quen với lịch trình tăng ca và những buổi tối muộn cùng đồng nghiệp tại một công ty khởi nghiệp, Uyên dần thay đổi khi nhận ra cơ thể sẽ sớm cạn sức nếu tiếp tục như vậy. Cô bắt đầu ngủ sớm hơn, hạn chế các cuộc hẹn không cần thiết và giữ lại những thói quen nhỏ như đọc sách giấy trước khi ngủ.

Dù vậy, Uyên không từ bỏ hoàn toàn các cuộc vui. Cô vẫn tham gia tiệc tùng khi có dịp, chấp nhận sự mệt mỏi vào ngày hôm sau. "Đó cũng là một phần trải nghiệm mà mình không muốn bỏ qua", cô nói.

Để duy trì cân bằng, Uyên xây dựng kỷ luật cá nhân: dậy sớm để vận động, ngủ đủ vào những ngày không có kế hoạch bên ngoài, dành thời gian cho các hoạt động yêu thích.

Phương Uyên thích ở nhà làm bánh vào mỗi cuối tuần. Ảnh: NVCC

Nhà tâm lý học Jean Twenge nhận định sự phổ biến của điện thoại thông minh và môi trường nuôi dạy bảo bọc khiến nhiều người trẻ trì hoãn các cột mốc trưởng thành như hẹn hò, đi làm thêm hay tự lập sớm, theo Your Tango. Nhiều hoạt động xã hội cũng dịch chuyển lên môi trường trực tuyến, từ giải trí đến giao tiếp, khiến việc "ở nhà" trở nên dễ dàng và hấp dẫn hơn.

Thực tế, không chỉ các chuyên gia mà cả những người thuộc thế hệ trước cũng nhận thấy sự thay đổi này. Vân Anh, 42 tuổi, từng làm việc cùng nhiều đồng nghiệp Gen Z, cho rằng người trẻ hiện nay tự tin, học nhanh và hiểu rõ giá trị bản thân, có xu hướng ưu tiên đời sống cá nhân hơn công việc.

Theo cô, lối sống "bà ngoại" này lại vô tình thu hẹp khoảng cách thế hệ trong môi trường làm việc. "Các bạn thích ở nhà, nghỉ ngơi, không quá sa đà vào tiệc tùng, nên cách sống không khác tôi bây giờ là mấy", cô nói.

Trái ngược, tuổi trẻ của Vân Anh gắn với những cuộc vui kéo dài đến khuya. Khi đó, cô hiếm khi ở nhà, dành phần lớn thời gian cho bạn bè, yêu đương và trải nghiệm. "Thời đó tôi sống rất vô tư, gần như không nghĩ nhiều", cô nhớ lại. Chỉ đến khi cơ thể lên tiếng, cô mới dần thay đổi nhịp sống và ưu tiên bản thân nhiều hơn.

Trước câu hỏi liệu lối sống "bà ngoại" có khiến tuổi trẻ bị bỏ lỡ, cả Thùy An và Thùy Uyên đều không quá bận tâm. Với Uyên, đó là sự lựa chọn có điều chỉnh, không phải từ bỏ.

Còn An hài lòng với hiện tại. Cô cảm thấy vui khi dành thời gian cho bản thân và gia đình, đồng thời đầu tư cho các khóa học nâng cao kỹ năng thay vì chi tiêu cho những cuộc vui ngắn hạn. Với họ, tận hưởng tuổi trẻ không còn nằm ở việc đi đâu, chơi gì, mà ở cách mỗi người tìm được trạng thái cân bằng phù hợp với mình.