Xém đi tu, cô gái gặp “sự cố” phút 90 và cuộc gặp gỡ định mệnh

Thứ Ba, ngày 05/10/2021 12:24 PM (GMT+7)

Chỉ cách đây vài tháng, cô gái U30 đã từng có ý định đi tu nhưng vì một nhân duyên nào đó khiến cô thất bại.

Ông mai hẹn hò tập mới nhất tuần này cùng Quyền Linh gặp gỡ cặp đôi làm việc tại TP.HCM là Hồng Nhung (31 tuổi, Bắc Giang) – chuyên viên phát triển dự án và Quốc Nam (31 tuổi, Hà Tĩnh) – kinh doanh tự do.

Hồng Nhung có phần giới thiệu bản thân ấn tượng: “Em là cô gái năng động, nhiệt tình, độc lập, tự chủ. Có thể nói ngắn gọn là độc thân, “cool” ngầu. Em thích đọc sách, đi du lịch, khám phá thiên nhiên và đi thiện nguyện.

Em muốn nhắn nhủ tới bạn trai là “Anh ơi, em không cần anh là một người anh hùng hào kiệt nhưng tốt nhất, anh nên là một người biết đúng, sai. Và trong mọi hoàn cảnh thì anh cũng luôn chính trực và trung thực. Anh không cần phải đẹp trai nhưng nhất định phải khỏe mạnh, cả về thể chất lẫn tinh thần anh nhé. Nếu được thì anh nên biết chơi một môn thể thao nào đó và không ngại thử các trò chơi mạo hiểm cùng với em”.

Quốc Nam có điểm mạnh vui vẻ, hòa đồng, tự lập trong cuộc sống, biết nấu ăn, ham học hỏi, thích thể thao, gym, thích gọn gàng, sạch sẽ; điểm yếu chưa tự tin nói trước đám đông. Mẫu bạn gái lý tưởng của anh là người hoạt bát, vui vẻ, dáng người không mập và cùng chung quan điểm.

Đàng gái trải qua một mối tình đầu thời sinh viên 4 năm do yêu xa, bạn trai đi nước ngoài không giữ được liên lạc. Đàng trai có 3 mối tình kết thúc một phần do thiếu sót về công việc; một phần do ở xa, thiếu sự quan tâm, chia sẻ.

Trước khi gặp mặt trực tiếp, cặp đôi tìm hiểu nhau qua một số câu hỏi của chương trình đưa ra và cùng song ca bài hát “Nơi tình yêu bắt đầu” rất ngọt ngào.

Quốc Nam cho biết, vào TP.HCM anh học được sự kiên nhẫn, nhẫn nại. Anh từng đi làm shipper, giao hàng, sau đó 1 năm thì cố gắng thay đổi và học kinh doanh. Trước mắt chàng trai Hà Tĩnh đã có đủ kinh tế để lấy vợ, còn sau này muốn đầu tư thêm về bất động sản.

Cô gái Bắc Giang cũng tiết lộ, cách đây mấy tháng cô từng xém đi tu trên Đà Lạt nhưng vì một nhân duyên nào đó khiến cô không đậu ở vòng thi cuối và giờ đây có mặt để tham gia chương trình. Cô nàng có dự định mở Homestay – nhà nghỉ ở Quy Nhơn để tạo môi trường gia đình cho mọi người có thể chia sẻ, niềm vui và nỗi buồn cùng với nhau.

Trước khi đưa ra quyết định, đàng trai nói lời chân thành: “Qua cách nói chuyện của em, anh thấy em mạnh mẽ, suy nghĩ về cuộc sống và tương lai ý nghĩa, sâu sắc. Em có điểm giống anh đó là sự bao dung”.

“Em cũng cảm nhận anh rất có tính tự lập, em rất thích người đàn ông như vậy. Trầm tĩnh, tình cảm và lo lắng cho gia đình, luôn muốn mình là nơi có thể bảo vệ. Là chỗ dựa vũng chắc cho vợ và những đứa con tương lai”, đàng gái đáp lại.

Kết thúc cuộc gặp gỡ, hai trái tim rung động đã đồng ý hẹn hò trong niềm vui của ông mai.

