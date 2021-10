Vừa học vừa làm thêm, nữ sinh chia sẻ bí quyết trở thành thủ khoa

Thành tích tiêu biểu: - Điểm học tập toàn khoá: + Hệ 10: 9.29/10 + Khoá luận tốt nghiệp: 10 - Điểm rèn luyện toàn khóa: Xuất sắc - Học tập, nghiên cứu khoa học: + Danh hiệu Thủ khoa xuất sắc chuyên ngành Quản trị chất lượng + 6 kỳ liên tiếp đạt học bổng Khuyến khích học tập trường Đại học Kinh tế Quốc dân + Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” trường ĐH KTQD 2018-2019, 2019-2020 + Đạt học bổng dành cho Sinh viên nghiên cứu khoa học Honda Awards 2020 + Học bổng Tài năng trẻ Vingroup, 2019 + Giải Nhất "Sinh viên nghiên cứu khoa học Khoa Quản trị kinh doanh" 2020 + Bài tham luận tại hội thảo quốc tế “Recent Developments in Social Science and Business Management(ICRDSSBM)”, Bangkok, Thái Lan, 2020 + Bài tham luận tại hội thảo quốc tế “The Innovation & Entrepreneurship for Sustainable Development Goals (ICSE)”, Việt Nam, 2020.