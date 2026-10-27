Vòng nguyệt quế 'phá vỡ cấu trúc đối xứng' của chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026

Chiếc vòng nguyệt quế dành cho quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 do nhà thiết kế trang sức Đỗ Vân Trí thực hiện trong khoảng 4-6 tuần. So với phiên bản năm ngoái có các tầng lá xếp ngay ngắn cùng ngôi sao vàng năm cánh phía sau, thiết kế năm nay phá vỡ cấu trúc đối xứng, để những cành olive khô đan xen các chồi lá non.

Sự tương phản này thể hiện ý tưởng chủ đạo của tác phẩm: "Sự sống được sinh ra từ những thử thách". Theo Vân Trí, hình ảnh cành cây tưởng chừng khô cằn vẫn nảy lộc tượng trưng cho sức sống và khả năng vươn lên sau nghịch cảnh.

"Tri thức và bản lĩnh chỉ thực sự được tôi luyện sau những lần vấp ngã, chông gai, chứ không có con đường nào chỉ toàn hoa hồng", nhà thiết kế nói.

Anh cho biết chủ ý tiết chế các chi tiết nhằm làm nổi bật hình dáng tự nhiên của cành và lá, đồng thời tạo cảm giác chuyển động cho chiếc vòng thay vì một cấu trúc tĩnh.

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Để hiện thực hóa thiết kế, Vân Trí dựng mẫu ba chiều trên máy tính, điều chỉnh kích thước và độ cong của từng chiếc lá. Mẫu sau đó được in bằng sáp resin độ phân giải cao để tái hiện các đường gân nhỏ trước khi đúc kim loại.

Sau công đoạn đúc, từng cụm cành và lá được hàn ráp thủ công. Bề mặt cành tiếp tục được tạo vân bằng tay, mô phỏng vỏ cây tự nhiên và hạn chế cảm giác cứng nhắc của kim loại.

Sau đó, vòng được hoàn thiện qua bốn lớp: đồng đỏ làm nền, niken tăng độ cứng và khả năng chống oxy hóa, vàng thật 24K tông vàng Italy tạo màu sắc, cuối cùng là lớp phủ nano giúp bảo vệ bề mặt và giữ màu trong điều kiện khí hậu nóng ẩm.

Quá trình hoàn thiện vòng nguyệt quế kéo dài khoảng 4-6 tuần. Theo Đỗ Vân Trí, khâu tốn nhiều thời gian nhất là tìm ý tưởng phù hợp với tinh thần của mỗi mùa Olympia. Đây là năm thứ 12 NTK Đỗ Vân Trí đồng hành cùng Đường lên đỉnh Olympia, anh cho biết năm nay, thách thức lớn nhất là tái hiện vẻ tự nhiên của cành cây trên chất liệu kim loại, bởi những thay đổi nhỏ trong tạo hình và xử lý bề mặt cũng có thể ảnh hưởng đến tổng thể.

Trước thềm chung kết, nhà thiết kế mong các thí sinh trân trọng hành trình học hỏi và nỗ lực của bản thân, bất kể kết quả ra sao. Anh hy vọng các em giữ tinh thần ham học, lòng tử tế và ý chí vươn lên, đồng thời vận dụng tri thức để tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.