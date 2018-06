Vợ trẻ đăng ảnh chồng nhậu say nằm trước cửa nhà kèm lời nhắn nhủ “đàn ông hãy mạnh mẽ nói lời từ chối”

Thứ Hai, ngày 04/06/2018 14:35 PM (GMT+7)

Thấp thỏm, lo lắng không dám ngủ vì chồng đi nhậu chưa về. Tới lúc thấy ông xã nằm trước cửa nhà người vợ mới thở phào nhẹ nhõm.

Ăn nhậu tới bến là một trong những thói quen của nhiều đàn ông Việt. Thống kê năm 2017 cho thấy, người Việt uống hơn 4 tỉ lít bia, chưa kể các loại rượu. Thực tế này dẫn đến tình cảnh, không ít bà vợ khổ tâm khi nhìn những ông chồng về nhà trong tình trạng say khướt, không kiềm chế nổi bản thân và không ít trong số đó đã để lại hậu quả khó lường.

Kể lại câu chuyện của chính gia đình mình, người vợ có nickname L.T.T.H (Hà Nội) đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng với bức tâm thư gửi tới cánh mày râu. Tuy nhiên, chị L.T.T.H cũng cho hay ngay khi bài viết gây bão mạng xã hội không ít lời chỉ trích cũng được gửi tới. Chị khẳng định, chồng mình là một người đàn ông tốt và việc viết tâm thư chỉ với mục đích muốn các anh em trong bàn nhậu hãy biết điểm dừng, không ép nhau uống khi có người đã cảm thấy đủ, hãy để bản thân được tỉnh táo lúc ra về.

Chị L.T.T.H đăng kèm bức ảnh chồng nhậu say nằm trước cửa nhà. Ảnh: Facebook L.T.T.H

Theo lời chia sẻ, đêm 3.6, chồng chị L.T.T.H về nhà trong tình trạng say khướt rồi nằm trước cửa. Bình thường anh cũng hay đi uống cùng bạn bè, nhưng trước 8h tối là về nhà cùng vợ con, ít khi anh đi đến đêm như thế.

Vậy nên, trong lúc chờ chồng, chị thấp thỏ, lo lắng cho sự an nguy của ông xã. Mặc dù 2 con đã ngủ say, mắt chị cũng đã díu lại. Thế rồi, linh tính mách bảo, chị mở cửa đi ra ngoài thì thấy cảnh chồng nằm sõng soài trước cửa. Lúc đó, chị không hề bực tức mà thầm cảm ơn trời đất chồng mình đã về đến nhà an toàn, cảm ơn vì trời đã không mưa bất chợt và cảm ơn vì anh ấy không gặp phải cơn gió độc.

Qua câu chuyện của gia đình mình, chị L.T.T.H cũng bày tỏ quan điểm của bản thân và muốn gửi lời nhắn nhủ tới cánh mày râu. “Rượu bia không hẳn là xấu, thậm chí là tốt cho sức khoẻ nếu các anh biết sử dụng đúng liều lượng. Nhưng các anh toàn biến nó trở thành chất kích thích độc hại cho sức khoẻ, tần suất sử dụng lại quá thường xuyên”.

Chị cũng cho rằng đôi khi có thể vì tính chất công việc, đàn ông phải tiếp khách hoặc đôi khi, bạn bè lâu ngày gặp mặt, muốn đi giải tỏa stress, chắc chắn chẳng bà vợ nào khó chịu nếu uống rượu bia có chừng mực. “Đến cái ngưỡng mà nếu như chỉ nhấp thêm một ngụm nữa sẽ bước đi loạng choạng, sẽ không làm chủ được lời nói, sẽ không làm chủ được hành động vậy thì xin hãy dứt khoát một cách mạnh mẽ để nói lời từ chối”.

Bên cạnh đó, khi một người đàn ông đã bày tỏ mong muốn không tiếp tục cuộc nhậu, chị L.T.T.H cũng mong bạn bè “đừng ép nhau xuống”. “Bởi khi ai đó có ý định muốn dừng, xin đừng ép họ phải uống, xin đừng lấy bất cứ lý do nào để bắt họ phải tiếp tục”, chị viết trên trang cá nhân.

Bài viết đã nhận được sự đồng tình của cư dân mạng. Ảnh chụp màn hình

Bài viết của chị L.T.T.H dù mới được đăng tải lên facebook ít lâu nhưng đã nhanh chóng nhận về hàng ngàn lượt thích, chia sẻ và bình luận. Cộng đồng mạng, nhất là chị em phụ nữ, đã bày tỏ rất nhiều ý kiến đồng tình với tâm sự của chị L.T.T.H, mong cánh đàn ông hãy xây dựng văn hóa ăn nhậu văn minh, an toàn.

Thành viên có nick Mẹ Bi cho hay: “Mong các ông chồng hãy đọc bài viết này để hiểu hơn tâm lý của người vợ. Các anh đi ăn nhậu thì vợ các anh ở nhà cũng lo lắng không yên cho chồng mình đấy”.

Cùng chung quan điểm, thành viên Hương Nhài cũng chia sẻ: “Một lần nghe các ông ngồi trên bàn nhậu nói chuyện uống rượu đến loét dạ dày phải cắt bỏ mà vẫn còn... tự hào lắm vì mình uống không có đối thủ. Xin thưa với các anh, có thể các anh vui, nhưng những người bên cạnh các anh chẳng vui chút nào. Mong ai cũng sẽ đọc được bài viết này để hiểu điều chị em chúng tôi tha thiết mong muốn ở cánh đàn ông để mà thay đổi. Uống nhiều hay ít không phải là thước đo mình “cao giá” hơn người khác. Nó chỉ làm các anh thêm nguy hiểm mà thôi”.

Đọc xong bài viết của chị L.T.T.H, thành viên Mai An cũng kể lại câu chuyện mà mình biết: “Chồng bạn mình mới vừa vào bệnh viện vì nhậu say, không làm chủ được nên khi đi về bị ngã. Anh ấy được đưa vào viện mà vẫn mê man không biết gì. Tới khi tỉnh lại cũng chẳng nhớ mình đã ngã ở đâu. Mặt mũi, chân tay tím bầm, gãy xương gò má. May mắn thay thương tích nhẹ thôi, nhưng còn bao nhiêu vụ việc thương tâm khác cũng chỉ vì ăn nhậu mà ra. Nên mong các anh hãy biết điểm dừng”.

Hiện, tâm thư của chị L.T.T.H vẫn được cộng đồng mạng chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Thậm chí, các chị em đã nhanh tay tag ngay chồng, người yêu của mình vào thay lời nhắn nhủ: Uống rượu bia hãy biết điểm dừng!