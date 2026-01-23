Vợ chồng trẻ 'dắt tay' cùng hiến máu, 17 lần hiến trong hơn 2 năm

Chỉ với một dòng chia sẻ rất nhẹ nhàng: “Không có gì để flex nhưng hôm nay mình flex nhẹ những tờ giấy hiến máu tình nguyện”, bài đăng của Nguyễn Ngọc Thảo Trinh (30 tuổi, phường Bình Thạnh, TP.HCM) nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, thu hút nhiều lượt tương tác.

Hàng nghìn bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ, gọi hai vợ chồng là: "những người tử tế”, “năng lượng tích cực”, “vừa dễ thương vừa đáng trân trọng”. Không ít người thừa nhận họ được truyền cảm hứng và bắt đầu nghĩ nghiêm túc hơn về việc đi hiến máu.

Đằng sau những tờ giấy chứng nhận giản dị ấy là hành trình hơn 2 năm rưỡi đôi vợ chồng trẻ cùng nhau hiến máu tình nguyện 17 lần. “Mỗi tờ giấy chứng nhận hiến máu là một kỷ niệm và cũng là lời nhắc mình sống tử tế đôi khi bắt đầu từ những điều rất đơn giản”, Thảo Trinh chia sẻ.

Thảo Trinh khoe 17 lần hiến máu trong hơn 2 năm của hai vợ chồng. (Ảnh: NVCC)

Quyết định từ thông tin kho máu cạn kiệt

Hành trình hiến máu đều đặn của Thảo Trinh bắt đầu từ một tin tức cô đọc được. “Vào một ngày đẹp trời trong tháng sinh nhật mình, khoảng 2 năm rưỡi trước, mình vô tình đọc được bài báo với tiêu đề ‘Kho dự trữ máu của nước ta gần cạn kiệt’. Lúc đó mình chỉ nghĩ đơn giản là muốn làm một việc gì đó có ý nghĩa hơn mọi năm, vậy là quyết định đi hiến máu”, Trinh kể.

Thời điểm ấy, cô và chồng chưa lấy nhau, anh vẫn đang ở nước ngoài nên Trinh đi hiến máu một mình. Cô đăng ký và đến điểm hiến gần nhất. Trinh không sợ kim tiêm và cũng không bị thiếu máu, nên lần hiến đầu tiên diễn ra suôn sẻ, nhẹ nhàng. Điều đó xóa bỏ phần lớn nỗi sợ mơ hồ Trinh từng có, đó là sợ đau, sợ mệt, sợ ảnh hưởng sức khỏe... Và cũng từ lần đầu tiên ấy, cô bắt đầu nghĩ nghiêm túc hơn về việc hiến máu là hành động có thể duy trì lâu dài.

"Mình đang dư thì mình cho đi, vậy thôi, vì có rất, rất nhiều người cần”, Trinh khiêm nhường nói. Tuy vậy, cô cảm nhận rất rõ niềm vui từ sự cho đi này: “Sau mỗi lần hiến máu, mình đều thấy rất hạnh phúc, cảm giác như vừa làm được một việc rất ý nghĩa”.

Động lực để cô duy trì hiến máu đều đặn chính là hình ảnh bệnh nhân đang cần máu từng ngày. Cô nghĩ đến trường hợp bệnh viện hết hoặc không đủ máu thì họ sẽ gặp nguy hiểm. Một bịch máu bị thiếu khi cần kíp có thể là cả một mạng người.

Thảo Trinh quyết định hiến máu sau khi đọc bài báo về kho máu cạn kiệt. (Ảnh: NVCC)

Một trong những kỷ niệm mà Thảo Trinh nhớ nhất là lần đầu tiên đặt chân đến điểm hiến máu và thấy rất đông người ngồi chờ đến lượt và nằm hàng dài để trao đi những giọt máu quý giá. Nhìn cảnh đó, cô rất cảm động, trong đầu nghĩ: "Ôi, toàn những thiên thần đang ở đây". Khoảnh khắc ấy cô cảm nhận được hiến máu không phải hành động đơn độc mà có cả cộng đồng lớn gồm những con người xa lạ, gặp nhau ở một điểm chung là mong muốn cho đi.

Nhiệt huyết muốn giúp được nhiều người hơn khiến cô nóng lòng chờ đến ngày có thể tiếp tục hiến, có khi đi sớm quá nên phải về. Chia sẻ kinh nghiệm và quy trình, Thảo Trinh cho biết sau khi hiến máu khoảng 1–2 tuần, người hiến sẽ nhận được tin nhắn thông báo nhóm máu, tình trạng sử dụng máu và ngày đủ điều kiện hiến tiếp theo.

“Chỉ nên đi sau ngày được thông báo, chứ không đi sớm hơn vì hệ thống vẫn khóa. Có lần mình bận nên sắp xếp đi sớm một ngày, đến nơi rồi vẫn không được hiến”, cô kể, cho biết tuân thủ đúng thời gian là yếu tố rất quan trọng để đảm bảo an toàn sức khỏe.

Những giấy chứng nhận hiến máu của hai vợ chồng. (Ảnh: NVCC)

Hiến máu trở thành lịch hẹn của vợ chồng

Sau vài lần hiến máu, chồng của Thảo Trinh về nước, cô rủ đi cùng và anh đồng ý ngay. “Chồng mình cũng thích hiến máu như mình. Anh nói điều này không chỉ tốt vì tính nhân đạo mà còn tốt cho người hiến, vì cơ thể được tái tạo máu sau mỗi lần cho máu”, Trinh chia sẻ.

Từ đó, hiến máu trở thành “lịch hẹn” đặc biệt của hai vợ chồng. Khi sắp đến ngày đủ điều kiện hiến lại, cả hai nhắc nhau ăn uống điều độ, sắp xếp công việc để cùng đi. Điều khó nhất để khi duy trì hiến máu đều đặn là phải giữ chế độ ăn uống chuẩn sao cho chỉ số máu tốt, và sắp xếp được thời gian rảnh để đi đúng lịch.

Trong hơn 2 năm rưỡi, vợ chồng Trinh đã cùng nhau hiến máu tổng cộng 17 lần. Con số ấy được lưu giữ bằng những tờ giấy chứng nhận mà cô gọi vui là “gia tài nho nhỏ”.

Hai vợ chồng trong một lần hiến máu tình nguyện. (Ảnh: NVCC)

Những tờ giấy chứng nhận hiến máu của họ giúp lan tỏa tinh thần cho đi. (Ảnh: NVCC)

Từng là người chần chừ vì nhiều lý do như ngại xa, sợ bận, lo hiến xong sẽ thiếu máu, Thảo Trinh hiểu rất rõ tâm lý của những người chưa từng hiến. "Ngày xưa vì nhiều lý do nên mình cũng chần chừ, nên bắt đầu trễ một chút. Nếu biết việc hiến máu diễn ra vô cùng đơn giản mà mang lại kết quả cao như vậy, chắc mình đã đi từ rất lâu rồi”, cô bộc bạch.

Thông điệp mà hai vợ chồng muốn gửi đến cộng đồng cũng rất ngắn gọn: “Hãy nhanh chân đến hiến máu vì nhân đạo. Sự chần chừ của bạn hôm nay có thể dẫn đến thiếu máu để truyền của một bệnh nhân nào đó và khiến họ rơi vào nguy hiểm”.