Những buổi hẹn hò giá một triệu đồng

Khoác lên mình bộ ghi lê, Thành Nam, một luật sư 31 tuổi nhận ra hầu hết các cô gái đều mặc sườn xám. Ánh đèn mờ ảo trong không gian như một rạp hát mang đến cho anh cảm giác ấm áp và một chút "phiêu".

Tiếng chuông vang lên, báo hiệu giờ ghép đôi bắt đầu. Thành Nam tìm đến chiếc bàn mang tên mình, nơi có thêm một bạn nam và hai nữ. Họ truyền nhau bộ bài "5 cảm xúc", mỗi lá tương ứng một câu hỏi như "Lần gần nhất bạn được làm điều bất ngờ?", "Ai là người khiến bạn luôn cảm thấy vui vẻ?" hay "Cách tốt nhất để ai đó thể hiện sự quan tâm với bạn?".

Những lá bài đóng vai trò phá vỡ lớp băng giá bao phủ mỗi người, giúp kết nối người xa lạ và khơi gợi những câu chuyện.

Sau 30 phút, tiếng chuông thứ hai vang lên báo hiệu mọi người phải chuyển bàn, tiếp tục làm quen với người mới. Cao trào của buổi tối là khi phong bì đỏ mang tên người ghép đôi được trao tay. Người chủ trì tiết lộ màn ghép đôi 1-1 này dựa trên bài kiểm tra tính cách trước đó. Khi tiếng hô vang lên, tất cả đồng thời mở phong bì đỏ.

"Giây phút đó tim tôi cũng như đập nhanh hơn, tò mò không biết người được ghép với mình là ai", chàng luật sư nói.

Màn ghép đôi dành cho người độc thân trong một chương trình hẹn hò tại quán bar ở phố cổ, Hà Nội, tối 22/11. Ảnh: Clique83

Mô hình hẹn hò này được sáng lập bởi hai cô gái độc thân Thúy Doanova, 31 tuổi và Hân Lâm, 29 tuổi. Từ khi ra mắt vào tháng 9, họ đã tổ chức 10 buổi ở TP HCM và Hà Nội, với hơn 300 người tham gia.

Lệ phí để đăng ký một buổi hẹn hò này có giá từ một triệu đồng. Khách hàng được ở trong những không gian hoàn toàn riêng tư. Mỗi buổi có một chủ đề và không gian khác nhau, mang đến những trải nghiệm mới cho người tham gia.

Thúy Doanova lớn lên ở châu Âu và làm việc tại một hãng công nghệ lớn. Hân, một người gốc Hoa ở TP. HCM, điều hành một startup bánh đông lạnh xuất khẩu và cung cấp cho các siêu thị. Hai người gặp nhau trong một chương trình của những người khởi nghiệp một năm trước.

Khi đó, Hân Lâm thấy thực sự khó khăn để kết nối với những người khác giới. "Công việc và trách nhiệm khiến mình không có nhiều thời gian để hẹn hò. Ngay cả khi gặp ai đó, mình cũng chẳng biết họ có đang độc thân hay cởi mở để tìm hiểu hay không", cô nói.

Thúy cũng có cảm giác tương tự. Nhiều năm làm việc trong lĩnh vực công nghệ ở châu Âu, cô khao khát những kết nối thực sự với con người. "Công nghệ giúp kéo gần khoảng cách giữa những người ở xa, nhưng lại đang đẩy xa những người ngay bên cạnh", cô nói.

Việt Nam hiện có khoảng 20 triệu người độc thân, theo báo cáo của Tổng cục Thống kê. Các nghiên cứu hiện nay cho thấy người độc thân đã chán ngấy ứng dụng hẹn hò và khát khao được kết nối ngoài đời thực.

Mô hình hẹn hò của Hân và Thúy hướng đến người độc thân tuổi từ 27 đến 42. Đây không chỉ là độ tuổi vàng về sự nghiệp, còn là giai đoạn mà con người đang dần hiểu rõ bản thân hơn.

"Chúng tôi tạo ra sản phẩm này cho mình", Thúy chia sẻ. "Mong muốn tìm kiếm bạn đời của thế hệ chúng tôi không còn chỉ xoay quanh hôn nhân, mà là tìm kiếm người đồng điệu về nhiều khía cạnh cuộc sống".

Thông qua các buổi hẹn hò trực tiếp, họ muốn xóa bỏ định kiến "độc thân là ế". "Hẹn hò ngày nay không phải là áp lực, mà là hành trình, nơi mỗi người có thể hiểu rõ hơn về bản thân và những người xung quanh", Hân nói.

Một buổi hẹn hò trong nhà hàng ở quận 3, TP HCM, tháng 9/2024. Ảnh: Clique83

Hân và Thúy đã tạm gác các dự án riêng để tập trung xây dựng dịch vụ hẹn hò. Cuối tháng 8, họ nhận được giấy phép kinh doanh và một tháng sau, sự kiện hẹn hò đầu tiên với 30 người độc thân đã diễn ra trong không gian ngoài trời ấm cúng tại Thủ Thiêm, TP HCM.

Sau buổi đầu, họ nhận ra thị trường hẹn hò ở Việt Nam có nhiều đặc điểm khác. Đàn ông đi hẹn hò với áp lực phải thể hiện bản thân "có gì trong tay". Phụ nữ mang tâm thế chờ đợi và mong muốn được đàn ông chủ động. Nhiều người bước vào một sự kiện toàn người lạ cảm thấy mất tự nhiên.

Từ đó "Bộ bài 5 cảm xúc" ra đời. Thúy giải thích, trong lần gặp đầu tiên, thật khó để hiểu sâu về một người xa lạ nhưng bộ bài với 66 câu hỏi này giúp người tham gia khám phá nhau qua các câu trả lời.

Ngọc Diệp, 30 tuổi, người từng sử dụng ứng dụng hẹn hò và nhiều lần đi hẹn hò giấu mặt, đánh giá cách mở đầu này rất ấn tượng. Trong chương trình, cô được ghép cặp với một bạn nam hơn hai tuổi, làm trong ngành IT ở Hà Nội. Cô cảm nhận anh khá chủ động, sôi nổi hơn so với những gì mình từng nghĩ về nam giới ngành IT.

"Ban đầu tôi vốn tưởng được gặp gỡ một người nam thôi, nhưng thực tế là cả 17 bạn trong buổi hẹn. Ít nhất tôi có cuộc trò chuyện sâu sắc với 5 người, biết được về tuổi thơ, gia đình, tính cách và cả kỳ vọng về người bạn đời tương lai của họ", cô chia sẻ.

Đây cũng là điều cô gái tìm kiếm. Là chủ một spa đang ăn nên làm ra nhưng bố mẹ Diệp lại không đánh giá cao việc này. "Con có giỏi đến đâu cũng không bằng lấy được chồng và sớm sinh con trước tuổi 35", mẹ cô nhiều lần nói.

Cô quan niệm "hôn nhân không phải là cuộc chạy đua hoàn thành KPI hay sự thúc ép từ xã hội. "Đó phải là người tôi có tình cảm, có sự đồng điệu về giá trị sống và thấu hiểu nhau", cô nói.

Thúy Doanova (trái) và Hân Lâm, hai người sáng lập của dịch vụ hẹn hò. Ảnh: Clique83

Hai nhà sáng lập cho biết trong chương trình của mình, họ đã sàng lọc ứng viên và cố gắng tạo một môi trường để người độc thân bước ra khỏi vùng an toàn. "Chúng tôi khuyến khích mọi người không chỉ tập trung vào việc ghép đôi, mà hãy mở lòng với tất cả, vì tình yêu cũng có thể bắt đầu từ tình bạn", Hân Lâm chia sẻ.

Họ bất ngờ vì chương trình của mình được quan tâm tới vậy. Ban đầu chỉ định làm ở TP HCM, nhưng rất nhiều khách hàng ngoài Bắc đề nghị, nên Hân và Thúy đã mở rộng ra Hà Nội được hai buổi. Hiện danh sách chờ lên tới 4.000 người. Khách hàng đăng ký thường phải chờ 3-4 tuần để được mời tham gia.

Dịch vụ triển khai được hai tháng, đã có một số đôi đang trong quá trình tìm hiểu nhau. "Nhưng đã có hàng chục nhóm bạn được thành lập từ các sự kiện của chúng tôi, vì mọi người quý cơ hội gặp được những người bạn mới cùng gu", Thúy nói thêm.

Sau ba tiếng trong không gian riêng tư, Hoàng Nam cùng những người khác bước ra khỏi quán bar và tiếp tục đi "ca hai" trong không khí tấp nập của một con phố ăn đêm.

"Buổi hẹn hò trong một không gian đậm chất nghệ thuật và gặp những người bạn mới thú vị là một trải nghiệm đẹp hiếm có với tôi, giữa cuộc sống bộn bề, nhàm chán", Hoàng Nam nói.

