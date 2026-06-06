Vợ chồng Hà Nội tát cạn giếng làng tìm dây chuyền vàng: Món quà gắn bó 10 năm

Câu chuyện cặp vợ chồng ở thôn Thượng Thụy, xã Hoài Đức, Hà Nội tát cạn giếng làng để tìm dây chuyền vàng đánh rơi thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng những ngày qua.

Chị Nguyễn Hoa (trú tại thôn Thượng Thụy) chia sẻ với PV VietNamNet, chiều 2/6, chồng chị là anh Phan Hiệp cùng con trai 10 tuổi đi bơi tại giếng làng. Trong lúc hỗ trợ con tập bơi, chiếc dây chuyền vàng trên cổ anh bị tuột và rơi xuống giếng. Được biết, giếng làng rộng khoảng 400m2 và chỗ sâu nhất khoảng 2m.

Giếng làng ở thôn Thượng Thụy sau khi được hút cạn. Ảnh: Tin Tức Hoài Đức Online

Sợi dây chuyền hơn 1 cây vàng không chỉ mang giá trị vật chất mà còn có giá trị tinh thần với vợ chồng chị Nguyễn Hoa.

“Đó là món quà sinh nhật tôi tặng chồng 10 năm trước. Thời điểm đó, vàng mới chỉ khoảng 3,6 triệu đồng/chỉ.

Suốt 10 năm qua, chồng tôi luôn đeo chiếc dây chuyền đó trên cổ, chưa từng tháo ra cũng chưa từng có ý định đem bán hay đổi”, chị Nguyễn Hoa chia sẻ.

Vợ chồng chị Nguyễn Hoa. Ảnh: NVCC

Vì điều đặc biệt ấy, vợ chồng chị quyết tâm tát cạn giếng để tìm sợi dây chuyền. Họ huy động cùng lúc 4 máy bơm công suất lớn, hút nước liên tục trong 1 ngày 1 đêm để giếng cạn nước, tạo điều kiện cho việc tìm kiếm.

Chiều hôm sau, khi giếng cạn nước, công cuộc tìm kiếm bắt đầu. Ban đầu, chỉ có vợ chồng chị Hoa xuống mò, sau đó người thân và xóm giềng cũng xuống hỗ trợ. Khoảng 30 phút sau, sợi dây chuyền đã được chính anh Hiệp tìm thấy ngay tại vị trí đánh rơi.

“Chồng tôi nhớ rõ vị trí đánh rơi sợi dây chuyền nên mọi người tập trung tìm xung quanh đó. Sợi dây nằm lẫn giữa lớp bùn, cát ở đáy giếng”, chị Hoa chia sẻ.

Tìm được sợi dây chuyền, vợ chồng chị rất phấn khởi. Chị mừng khi được tạo điều kiện cho hút cạn giếng làng và được người thân, bà con xóm làng hỗ trợ việc tìm kiếm.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Văn Thành, trưởng thôn Thượng Thụy, xã Hoài Đức xác nhận sự việc trên là có thật.

“Sự việc nhận được nhiều sự chú ý. Vợ chồng họ làm rơi sợi dây chuyền xuống giếng làng mà giếng sâu quá nên phải tát cạn nước để tìm lại. May mắn, họ đã tìm thấy sợi dây chuyền đó”, ông Thành nói.