Tỷ phú Anh cho 8 con bay giá rẻ, mặc đồ bình dân

John Caudwell, 73 tuổi, nhà sáng lập các công ty điện thoại di động Phones 4u và Singlepoint, hiện có 8 người con. Hai con nhỏ nhất của ông lần lượt 2 và 5 tuổi, còn người lớn nhất đã 47 tuổi. Ông đang sống cùng bạn đời, cựu vận động viên Olympic Modesta Vžesniauskaitė và dành nhiều thời gian cho hoạt động từ thiện cùng đầu tư bất động sản.

Xuất thân từ một gia đình nghèo tại Stoke-on-Trent, Caudwell cho biết không muốn các con trải qua tuổi thơ thiếu thốn như mình nhưng cũng không chọn cách bù đắp bằng sự xa xỉ. "Ai cũng muốn được nuông chiều nhưng điều quan trọng là phải giúp con giữ được lập trường", ông nói.

John Caudwell có 8 người con, trong đó có một con riêng của vợ. Ảnh: BI

Caudwell theo đuổi một nguyên tắc nhất quán là không nuông chiều. Trong giai đoạn xây dựng sự nghiệp, dù ít bên con, ông vẫn ưu tiên "thời gian chất lượng", như có mặt tại các sự kiện quan trọng. Khi các con còn nhỏ, vợ chồng ông trực tiếp chăm sóc, không thuê bảo mẫu, chỉ có hai người giúp việc hỗ trợ, đồng thời coi trường học là môi trường chính giúp trẻ rèn kỷ luật và thói quen sinh hoạt.

Dù bố có điều kiện tài chính, các con tỷ phú cũng không được hưởng đặc quyền quá mức: con lớn tự lo việc di chuyển, các con nhỏ bay hạng phổ thông, thậm chí đi hãng giá rẻ. Quần áo chủ yếu được mua tại Zara, Primark thay vì các thương hiệu xa xỉ.

"Nếu trả hàng nghìn bảng cho đồ hiệu, chúng có hạnh phúc hơn không? Câu trả lời là Không", ông nói.

Trong sinh hoạt hàng ngày, Caudwell cũng hạn chế sự dư thừa. Khi ăn ngoài, các con thường gọi những món đơn giản như gà viên, khoai tây chiên, đôi khi dùng chung để tránh lãng phí. Ông kể lại kỷ niệm con gái từng dè dặt hỏi xin gọi món bít tết, điều khiến ông nhận ra cách nuôi dạy của mình đã giúp con hiểu giá trị tiền bạc.

Gia đình từng mắc sai lầm khi mua quá nhiều quà Giáng sinh cho con nhưng sau đó thay đổi, chỉ giữ lại 2-3 món mỗi dịp. Ông cho rằng khi nhận quá nhiều, trẻ dễ mất hứng thú, thậm chí chỉ mải chơi với chiếc hộp thay vì đồ bên trong.

Tỷ phú thường xuyên tham gia hoạt động ngoài trời cùng các con. Ảnh: John D Caudwell

Tỷ phú hỗ trợ tài chính cho các con ở mức vừa đủ, nhằm giúp chúng tập trung học tập nhưng không khuyến khích lối sống hưởng thụ. Mức hỗ trợ phụ thuộc vào nỗ lực cá nhân của từng người. Hiện các con của ông đều trưởng thành và theo đuổi sự nghiệp riêng trong nhiều lĩnh vực như trị liệu tâm lý, bất động sản, ngân hàng hay âm nhạc.

Nguyên tắc quan trọng nhất, theo Caudwell, không nằm ở tiền bạc mà ở cách thể hiện tình yêu. Ông cho biết dù kỷ luật con thế nào, ông luôn nói với chúng rằng mình yêu chúng. "Tôi không mong gì ngoài việc các con hạnh phúc và góp phần làm thế giới tốt đẹp hơn", ông nói.

Caudwell bắt đầu sự nghiệp từ con số gần như bằng không, lớn lên trong gia đình lao động và từng làm việc trong ngành kỹ thuật trước khi chuyển sang kinh doanh. Ông gây dựng đế chế bán lẻ điện thoại di động tại Anh trong giai đoạn bùng nổ viễn thông, sau đó bán doanh nghiệp với giá hàng tỷ USD. Những năm gần đây, ông tập trung vào hoạt động từ thiện, đặc biệt là các dự án hỗ trợ trẻ em, đồng thời đầu tư bất động sản và tham gia các sáng kiến xã hội.

Ông và vợ trực tiếp chăm sóc các con nhỏ mà không cần đến bảo mẫu. Ảnh: John D Caudwell