Càng yêu càng mất lý trí: 4 cung hoàng đạo dễ bị người yêu 'dắt mũi'

Tình yêu đem lại hạnh phúc, ngọt ngào nhưng cũng rất nhiều thương đau. Trong tình yêu một số cung hoàng đạo trở nên mẫn cảm nên lo được mất hơn thua. Họ quá tin tưởng vào đối phương, dần dần trao cho người ta quyền làm bản thân tổn thương nên dễ thất vọng, dễ bị lừa. Cứ bỏ qua bản thân, hy sinh hết mực để yêu đối phương, họ sớm muộn cũng sẽ bị tổn thương sâu sắc, theo Thanh niên Việt.

Dưới đây là 4 cung hoàng đạo dễ bị tổn thương trong tình yêu được trang Sohu điểm danh, thông tin trên Helino:

Cung hoàng đạo Cự Giải: Yêu bằng cả trái tim nên dễ chấp nhận thiệt thòi

Cự Giải vốn nổi tiếng là cung hoàng đạo giàu tình cảm, luôn quan tâm và chăm sóc những người mình yêu thương. Khi bước vào một mối quan hệ, họ mong muốn sự gắn bó lâu dài và luôn khao khát cảm giác an toàn.

Thay vì bộc lộ nhu cầu hay cảm xúc thật của mình, Cự Giải thường chọn cách nhẫn nhịn để giữ hòa khí. Họ lo sợ những cuộc cãi vã sẽ khiến đối phương rời xa nên sẵn sàng chiều theo mọi mong muốn của nửa kia.

Chính sự bao dung và hy sinh quá nhiều đôi khi khiến Cự Giải dễ bị lợi dụng. Ngay cả khi người kia mắc sai lầm, họ vẫn có xu hướng bỏ qua chỉ vì không muốn đánh mất tình yêu mà mình trân trọng.

Thay vì bộc lộ nhu cầu hay cảm xúc thật của mình, Cự Giải thường chọn cách nhẫn nhịn để giữ hòa khí. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Bọ Cạp: Càng yêu sâu càng khó buông bỏ

Bọ Cạp nổi tiếng là người yêu hết mình. Một khi đã trao trọn trái tim, họ rất khó giữ được sự lý trí như thường ngày.

Họ sẵn sàng dành mọi điều tốt đẹp cho người mình yêu mà không quá tính toán được mất. Dù mối quan hệ gặp nhiều thử thách hay khiến bản thân chịu tổn thương, Bọ Cạp vẫn cố gắng níu giữ với hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.

Chính sự tận tâm ấy đôi khi khiến họ rơi vào trạng thái chỉ biết cho đi mà quên mất nhu cầu của chính mình. Khi sự hy sinh không được đáp lại, Bọ Cạp dễ cảm thấy thất vọng và tổn thương sâu sắc.

Cung hoàng đạo Song Ngư: Đặt tình yêu lên trên tất cả

Đối với Song Ngư, tình yêu luôn giữ vị trí đặc biệt trong cuộc sống. Họ giàu cảm xúc, lãng mạn và dễ rung động trước sự quan tâm chân thành.

Khi yêu, Song Ngư thường để cảm xúc dẫn dắt nhiều hơn lý trí. Họ sẵn sàng đáp ứng những mong muốn của đối phương với niềm tin rằng sự hy sinh sẽ giúp tình yêu bền vững hơn.

Ngay cả khi đối phương đưa ra những yêu cầu khá vô lý, Song Ngư cũng dễ chấp nhận vì không muốn làm người ấy buồn lòng. Điều này khiến họ có nguy cơ đánh mất sự cân bằng trong mối quan hệ nếu không biết đặt ra giới hạn phù hợp.

Khi yêu, Song Ngư thường để cảm xúc dẫn dắt nhiều hơn lý trí. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Thiên Bình: Luôn muốn giữ hòa hợp trong tình yêu

Thiên Bình thường bị thu hút bởi những người có ngoại hình và sức hút nổi bật. Thế nhưng khi đã yêu, điều họ coi trọng nhất lại là sự gắn kết và hòa hợp giữa hai người.

Họ tin rằng một mối quan hệ bền vững cần có sự nhường nhịn và hy sinh. Vì vậy, Thiên Bình thường ưu tiên cảm xúc của đối phương, thậm chí quen với việc làm theo ý người ấy để tránh xung đột.

Theo thời gian, nếu chỉ biết chiều lòng người yêu mà bỏ qua mong muốn của bản thân, Thiên Bình có thể đánh mất tiếng nói riêng và trở nên phụ thuộc quá nhiều vào mối quan hệ.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.