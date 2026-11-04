Tử vi 12 con giáp hôm nay 4/11: Hợi đón tin vui, Tuất vận may nâng đỡ

Dưới đây là những chia sẻ, dự đoán mang tính tham khảo, chiêm nghiệm về cuộc sống, công việc... của tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 4/11. Chúc bạn có những kế hoạch hoàn hảo cho ngày mới vui vẻ, tràn đầy năng lượng.

Lưu ý: Các thông tin bài viết về tử vi 12 con giáp hôm nay chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, giải trí!

Tử vi 12 con giáp hôm nay 4/11: Tuổi Tý

Ngày phạm phải Tương Xung lại gặp Kiếp Tài cảnh báo nguy cơ tuổi Tý dễ bị cuốn vào thị phi. Những sơ suất do mất tập trung có thể bị người khác thổi phồng, nên hãy kiểm tra lại từng con số, từng lời hứa trước khi gửi đi. Bạn cũng cần tránh tranh luận gay gắt ở nơi làm việc, vì chỉ một câu nói nóng giận cũng có thể bị truyền tai sai lệch.

Nguồn thu có dấu hiệu bị cản trở, trong khi các khoản chi lại có xu hướng phát sinh nhiều hơn dự tính. Bạn nên hoãn các giao dịch mạo hiểm, cắt giảm khoản mua sắm cảm tính và giữ tiền mặt ở mức an toàn. Kiếp Tài còn nhắc bạn rằng tiền dễ thất thoát qua những lời nhờ vả hoặc chia sẻ chi phí không rõ ràng, nên mọi khoản cho mượn đều cần cân nhắc kỹ.

Cãi vã, xích mích trong tình yêu hay hôn nhân khó tránh hoàn toàn, nhất là khi bạn mải lo công việc mà xao nhãng người bên cạnh. Điều quan trọng là hai người vẫn còn niềm tin và sẵn lòng tha thứ cho nhau. Người độc thân cũng nên tránh bộc lộ cảm xúc tiêu cực khi trò chuyện với đối tượng đang tìm hiểu, bởi ấn tượng ban đầu dễ bị ảnh hưởng bởi tâm trạng ngày hôm nay.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 4/11: Tuổi Sửu

Tiếp nối tử vi 12 con giáp ngày 3/11/2026, Tương Hại tác động khiến tuổi Sửu dễ bị soi mói, phán xét hoặc kéo vào những lời đồn không đáng có. Trong giao tiếp, nếu xảy ra hiểu lầm, bạn hãy chủ động trao đổi thẳng thắn, rõ ràng để tin đồn sai lệch không có đất lan rộng. Tập trung vào kết quả công việc là cách trả lời thuyết phục nhất cho mọi lời dị nghị.

Tài vận ở mức bình thường, chưa có bước đột phá. Bạn nên theo sát các khoản thu chi đã định, tránh để cảm xúc tiêu cực dẫn đến mua sắm bù đắp tâm lý. Những khoản tiết kiệm đã lên kế hoạch từ trước cần được giữ nguyên, vì ngày hại khí dễ khiến bạn chi tiêu theo cảm xúc mà không nhận ra.

Giữa bạn và nửa kia đang tồn tại nhiều mâu thuẫn dồn nén, và tình trạng này có xu hướng nặng thêm nếu cứ im lặng chịu đựng. Hãy nói ra điều khiến mình khó chịu bằng giọng điệu nhẹ nhàng, chỉ như vậy tình cảm mới được níu giữ. Người độc thân thì nên thận trọng trước những lời bàn tán xung quanh chuyện riêng, vì chúng có thể làm bạn ngần ngại trong việc mở lòng.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 4/11: Tuổi Dần

Cục diện Tam Hợp xuất hiện trong tử vi hàng ngày 4/11/2026 của tuổi Dần báo hiệu bản mệnh có thể được quý nhân nâng đỡ. Sự thông minh, kiên định giúp bạn đạt thành quả mong muốn và củng cố vị thế của mình trong tập thể. Năng lượng của ngày hôm nay còn giúp bạn nhìn rõ hướng đi, nên những việc suy nghĩ lâu nay chưa quyết có thể tìm được lời giải.

Bạn có thể nhận những khoản thu nhỏ từ các dự án hoặc khoản đầu tư đã thực hiện trước đó, đủ để yên tâm chi tiêu. Dù vậy vẫn nên lập kế hoạch quản lý hợp lý và ưu tiên tích lũy cho mục tiêu dài hạn. Việc chia khoản thu thành các phần rõ ràng cho chi tiêu, dự phòng và tích lũy sẽ giúp tài chính của bạn vững vàng hơn qua thời gian.

Đào hoa vượng, rất thuận cho chuyện yêu đương. Người độc thân nên tham gia hoạt động có tổ chức như sự kiện, câu lạc bộ, buổi họp mặt bạn bè để mở rộng cơ hội gặp gỡ. Người đã có đôi cần nhường nhịn hơn để tránh va chạm do áp lực cuộc sống, vì chỉ một lời nói dịu dàng cũng đủ làm không khí gia đình thêm ấm áp.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 4/11: Tuổi Mão

Mão - Ngọ Tương Phá nên bản mệnh Mão phải đối diện hết phiền muộn này đến áp lực khác. Bạn nỗ lực không ngừng để mang về thành tích cho tập thể nhưng công sức chưa được ghi nhận xứng đáng, dễ sinh cảm giác nản lòng. Bạn cũng nên hạn chế than phiền với đồng nghiệp, bởi những lời phàn nàn lúc này dễ bị hiểu sai ý và gây bất lợi cho hình ảnh của chính bạn.

Về tài chính, con giáp này cần hết sức cẩn thận với những tổn thất tiềm ẩn. Bạn nên tránh xa mọi hoạt động đầu cơ, không nên cho vay mượn trong ngày này và kiểm soát chặt các khoản chi để không bị hao hụt âm thầm. Những món đồ có giá trị lớn nên được hoãn mua sang ngày khác, khi vận khí đã thuận hơn.

Tranh cãi với những người thân thiết nhất có xu hướng gay gắt hơn. Nếu không sớm tìm cách hóa giải, mọi chuyện có thể đi theo chiều hướng xấu hơn nhiều so với tưởng tượng. Người độc thân cũng nên cẩn trọng, vì tâm trạng phiền muộn dễ khiến bạn nhìn nhận người khác một cách khắt khe quá mức.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 4/11: Tuổi Thìn

Đụng độ Thiên Quan, tuổi Thìn có thể bị phá vỡ những kế hoạch đã dự tính từ trước. Quan hệ với đồng nghiệp có nhiều mâu thuẫn, bất đồng ý kiến, khiến tiến độ chung bị chậm lại. Bạn nên chuẩn bị phương án dự phòng cho các đầu việc quan trọng và tránh áp đặt quan điểm cá nhân lên tập thể.

Tình hình tài chính có xu hướng đi xuống vì cả công việc chính lẫn nguồn thu phụ đều gặp trở ngại. Có thể phải mất một thời gian nữa mới ổn định lại, nên hãy siết chi tiêu và chưa nên mở rộng quy mô kinh doanh. Bạn cũng nên rà soát lại các khoản đăng ký định kỳ hoặc chi phí ít cần thiết để giảm bớt áp lực trong thời gian tới.

Chuyện tình cảm có phần trắc trở. Việc kiểm soát quá mức hoặc thiếu cảm thông dễ khiến mối quan hệ căng thẳng. Hãy học cách lắng nghe và dành nhiều thời gian hơn cho người mình yêu. Người độc thân nên tạm gác việc tìm hiểu nghiêm túc, bởi tâm trạng lo toan lúc này dễ làm bạn thiếu kiên nhẫn với đối phương.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 4/11: Tuổi Tị

Ngày Hỏa vượng lại gặp Thiên Tài, tuổi Tị đón một ngày nhiều tín hiệu tích cực cả về nhân duyên lẫn sự nghiệp. Bạn như được tiếp thêm năng lượng, trở nên tự tin và dễ tạo thiện cảm với người đối diện. Bạn nên tận dụng trạng thái tinh thần phấn chấn này để chủ động kết nối, vì cơ hội tốt thường đến với người biết bước ra trước.

Tài lộc tiến triển thuận lợi, nhờ nguồn thu từ công việc chính cùng những mối quan hệ mới. Bạn có thể cân nhắc trích một phần lợi nhuận để tái đầu tư vào những hạng mục đã được kiểm chứng. Tuy nhiên, bạn vẫn nên giữ một khoản dự phòng cố định, vì tài lộc dồi dào chỉ thật sự bền vững khi đi cùng kỷ luật chi tiêu.

Nhân duyên nở rộ, đặc biệt với người độc thân, có thể gặp người phù hợp mang lại cảm xúc chân thành và ấm áp. Người đã có đôi nên tận dụng thời gian để cùng nhau lên kế hoạch cho những dự định chung. Hai người có thể cùng chia sẻ mong muốn cho thời gian tới, vì sự đồng điệu về mục tiêu sẽ làm mối quan hệ thêm bền chặt.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 4/11: Tuổi Ngọ

Ngọ gặp Ngọ tạo thế Tự Hình, đòi hỏi bản mệnh Ngọ cần phải biết tiết chế bản thân. Tinh thần trách nhiệm, trí thông minh và cách xử lý tình huống linh hoạt giúp bạn được đánh giá cao. Hãy giữ đúng lộ trình đã vạch ra, tránh thay đổi phút chót vì cảm hứng nhất thời.

Tài lộc có dấu hiệu hao hụt do tiêu pha hoang phí. Bạn không thật sự dư dả, vì vậy cần biết tiết kiệm và phân biệt rõ khoản chi thiết yếu với khoản chi theo cảm xúc. Một danh sách các khoản cần mua trước khi ra khỏi nhà sẽ giúp bạn kiềm chế những lần mua sắm bốc đồng.

Nếu còn độc thân, bạn khó tìm được người phù hợp vì tính cách có phần thô thiển, thiếu nể nang trong giao tiếp. Chỉ cần điều chỉnh cách nói chuyện mềm mại hơn, cơ hội sẽ rộng mở hơn nhiều. Người đã có đôi cũng cần chú ý lời ăn tiếng nói, vì những câu thẳng thắn quá mức có thể vô tình làm tổn thương người thương.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 4/11: Tuổi Mùi

Có Lục Hợp che chở, tuổi Mùi xử lý trơn tru những việc tồn đọng và được cấp trên ghi nhận. Nhưng bạn vẫn cần hết sức thận trọng, không nên quá tin vào lời đường mật hay chia sẻ chi tiết kế hoạch cho người chưa thật sự thân thiết. Những thông tin quan trọng nên được trao đổi trong phạm vi nhỏ, để tránh bị người khác lợi dụng hoặc xuyên tạc.

Đường tài lộc trong ngày tạm ổn định và là điểm sáng, tiền bạc vẫn còn thoải mái để chi tiêu. Bạn có thể dành một phần cho nhu cầu cá nhân nhưng đừng buông lỏng việc theo dõi sổ sách. Nếu có người ngỏ lời mời hùn vốn hoặc nhờ giúp đỡ về tiền bạc, bạn hãy xem xét thật kỹ trước khi đưa ra quyết định.

Bạn may mắn khi đang có một người để yêu thương. Nửa kia hiểu và thông cảm cho khuyết điểm của bạn mà không một lời chê bai, hai người san sẻ niềm vui nỗi buồn và cùng nhau vượt qua khó khăn. Sự đồng hành ấy là nguồn an ủi quý giá, giúp bạn bớt mệt mỏi trước những toan tính ngoài xã hội.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 4/11: Tuổi Thân

Trong ngày Thiên Ấn hỗ trợ, mọi khía cạnh cuộc sống của tuổi Thân đều chuyển biến tích cực, thậm chí đón lộc bất ngờ. Công việc hanh thông, bạn dễ đạt thành tựu lớn. Hãy lắng nghe lời khuyên của những người dày dạn kinh nghiệm để tối đa hóa hiệu quả và duy trì vận may được lâu dài.

Vận trình tài chính hung cát lẫn lộn. Dù vậy đừng vội lo lắng, bởi khó khăn gặp phải chỉ mang tính nhất thời và sẽ sớm qua. Hãy giữ nhịp chi tiêu đều đặn, tránh quyết định lớn khi chưa có đủ thông tin. Khoản lộc bất ngờ nếu có nên được chia thành phần tiết kiệm và phần dành cho bản thân, để vừa ổn định vừa có động lực.

Vợ chồng đã hóa giải những mâu thuẫn trước đó và quay lại quãng thời gian mặn nồng. Người đang yêu có vẻ phân vân khi mối quan hệ có bước tiến mới, nên cần thêm thời gian để chắc chắn với lòng mình. Đây không phải điều đáng lo, vì sự thận trọng ở thời điểm này sẽ giúp bạn tránh được những quyết định thiếu cân nhắc.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 4/11: Tuổi Dậu

Dậu Ngọ Tương Hình, tuổi Dậu được nhắc nhở không nên đưa ra quyết định mạo hiểm, liều lĩnh trong ngày. Ngày này bản mệnh có khả năng phải đi công tác xa, vì vậy cần cẩn trọng chuyện xe cộ, kiểm tra phương tiện, giấy tờ và lịch trình trước khi khởi hành để tránh va chạm hoặc sự cố đáng tiếc. Bạn cũng nên báo trước cho đồng nghiệp về các đầu việc đang dở, để công việc không bị gián đoạn khi bạn vắng mặt.

Tài lộc có điềm báo không tốt. Bạn cần chú ý không cho vay mượn hay dây vào nợ nần, vì nguy cơ bị lừa gạt hiện hữu. Mọi lời mời đầu tư lãi suất cao cần được kiểm chứng kỹ trước khi cân nhắc. Khi gặp lời đề nghị hấp dẫn bất thường, bạn hãy nhờ người có chuyên môn hoặc người thân đáng tin cùng xem xét giúp.

Chuyện tình cảm chưa như ý khiến tâm trạng dễ u sầu, khó tập trung. Hãy dành thời gian điều chỉnh cảm xúc, đừng để nỗi buồn riêng ảnh hưởng đến công việc và các mối quan hệ xung quanh. Bạn có thể tìm đến một người bạn thân để trò chuyện, vì chỉ cần được lắng nghe, nỗi buồn trong lòng đã vơi đi phần nào.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 4/11: Tuổi Tuất

Trong ngày Tam Hợp, tuổi Tuất được vận may nâng đỡ đáng kể. Tâm thế tự tin và nhiều năng lượng tích cực giúp bạn nắm bắt cơ hội đến đúng lúc. Công việc thuận lợi, bạn dễ được ghi nhận qua một kết quả cụ thể hoặc lời khen từ cấp trên. Sự hỗ trợ từ đồng nghiệp cũng khá tốt, nên các công việc nhóm sẽ đạt hiệu quả cao hơn dự kiến.

Tam Hợp mang đến lộc bất ngờ, có thể là khoản thưởng, trúng thưởng hoặc lợi nhuận lớn từ đầu tư. Dù là gì, bạn cũng nên trân trọng và lấy đó làm động lực cố gắng hơn nữa. Vận tài lộc dồi dào tạo cơ hội để bạn tích lũy tài sản, nên hãy ưu tiên những hình thức an toàn và có kế hoạch dài hạn.

Ngày rất thuận lợi cho chuyện tình cảm. Người độc thân có thể nắm bắt cơ hội để tìm kiếm đối tượng phù hợp. Tuy nhiên, người đã kết hôn cần giữ giới hạn, tránh những lời tán tỉnh không mong muốn để bảo vệ hạnh phúc và sự tin tưởng trong gia đình. Các cặp đôi đang yêu có thể cùng nhau thực hiện một dự định nhỏ, vì những trải nghiệm chung sẽ làm tình cảm thêm gắn kết.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 4/11: Tuổi Hợi

Ngày này gặp Tỷ Kiên, sự khiêm tốn và tinh thần cầu tiến sẽ giúp tuổi Hợi nhận được nhiều ủng hộ và cơ hội phát triển hơn. Hãy lắng nghe ý kiến đồng nghiệp, chia sẻ công lao với tập thể thay vì nhận hết về mình. Khi nhận được góp ý trái chiều, bạn nên xem đó là cơ hội để hoàn thiện phương án, thay vì coi là sự phủ nhận năng lực của bản thân.

Nếu mong chờ tài chính khởi sắc, thời gian này vẫn chưa đạt như ý. Bạn nên chi tiêu tiết kiệm, tránh đầu tư mạo hiểm hoặc cho vay mượn, vì dễ có những khoản chi bất ngờ phát sinh khiến tài chính bị thâm hụt. Việc chuẩn bị sẵn một khoản dự phòng nhỏ sẽ giúp bạn chủ động hơn trước những biến động ngoài dự tính.

Bạn đón nhận tin vui trong tình cảm. Người độc thân sau quãng thời gian dài tìm hiểu nay có thể nên đôi thành lứa, còn các cặp đôi hóa giải được mâu thuẫn cũ để có tiếng nói chung cần thiết. Hai bên nên tiếp tục giữ sự chân thành và cởi mở, vì đó là nền tảng để niềm vui hôm nay được duy trì lâu dài.