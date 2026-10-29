Tử vi 12 con giáp hôm nay 29/10: Sửu nhẹ nhàng, Thân vận trình an hòa

Dưới đây là những chia sẻ, dự đoán mang tính tham khảo, chiêm nghiệm về cuộc sống, công việc... của tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 29/10. Chúc bạn có những kế hoạch hoàn hảo cho ngày mới vui vẻ, tràn đầy năng lượng.

Lưu ý: Các thông tin bài viết về tử vi 12 con giáp hôm nay chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, giải trí!

Tử vi 12 con giáp hôm nay 29/10: Tuổi Tý

Tiếp nối tử vi 12 con giáp ngày 28/10/2026, ngày có Chính Quan tọa chiếu, tuổi Tý có cảm giác được ghi nhận và những điểm tựa vững vàng. Tinh thần bản mệnh trong hôm nay khá hứng khởi, rất thích hợp để chốt những việc quan trọng đã cân nhắc từ lâu. Bạn cũng dễ nhận được thiện cảm từ người xung quanh nếu giữ thái độ khiêm tốn.

Nhờ thói quen chi tiêu hợp lý và chăm chỉ tiết kiệm, bạn sẽ bất ngờ khi nhìn lại số tiền đã tích lũy trong thời gian qua. Khoản này đủ để khởi động một kế hoạch ấp ủ bấy lâu như sửa sang nhà cửa, học thêm một kỹ năng hay đầu tư quy mô nhỏ. Dù vậy, hãy ưu tiên phương án an toàn và đừng để niềm vui làm bạn chi tiêu quá tay.

May mắn về nhân duyên cũng đang mỉm cười với bạn, người độc thân có thể để lại ấn tượng đẹp trong một buổi gặp gỡ rất tự nhiên. Người đã có đôi sẽ dần giải tỏa được căng thẳng nhờ lời góp ý của một người thứ ba đáng tin cậy. Hãy lắng nghe trọn vẹn trước khi giải thích, vì cách đối thoại mềm mỏng sẽ giúp hai bạn gần nhau hơn.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 29/10: Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp ngày 29/10/2026, Sửu Lục Hợp với ngày Tý nên vận trình hôm nay hài hòa, nhẹ nhàng. Cơ hội thăng tiến nhanh hơn đang tới gần, bạn tìm được hướng đi và mục tiêu mới, nhờ đó dễ dàng vượt qua những trở ngại từng làm bạn chùn bước. Tương lai có thể đưa bạn đến những vị trí đáng ngưỡng mộ, nhưng điều kiện là bạn cần cởi mở hơn với đồng nghiệp.

Nỗ lực hết mình hôm nay của Sửu cũng sẽ được đền đáp bằng tin vui về tiền bạc. Bạn có thể kiếm được một khoản kha khá từ công việc làm thêm hoặc những mối đầu tư đã gieo trồng từ trước. Hãy dành một phần để tái đầu tư hoặc tích lũy, tránh tiêu hết ngay vì cảm giác phấn khích.

Đường tình duyên trong ngày vô cùng hài hòa, dù gặp chuyện gì bạn cũng sẵn sàng tâm sự và thảo luận nghiêm túc với người ấy để cùng đi đến quyết định chung. Giữa hai người hiếm khi xảy ra tranh cãi, tình yêu mặn nồng và khăng khít. Người độc thân nên mở lòng hơn, vì một mối duyên có thể bắt đầu từ cuộc trò chuyện giản dị.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 29/10: Tuổi Dần

Tử vi 12 con giáp hôm nay 29/10 nhận thấy, Thiên Ấn chiếu mệnh mang đến cho tuổi Dần sự che chở và hỗ trợ ngầm từ người đi trước hoặc cấp trên. Hôm nay còn có Thủy sinh Mộc giúp tinh thần bạn tràn đầy sức sống, đầu óc nhanh nhạy và dễ nắm bắt cơ hội. Ngày này phù hợp để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và củng cố các mối quan hệ quan trọng.

Tài lộc tương đối ổn định, bạn có nhiều cơ hội để kiếm thêm thu nhập từ công việc hiện tại hoặc những dự án nhỏ. Nếu tích cực, tập trung và dồn hết tâm trí, thu nhập sẽ khả quan hơn những ngày trước. Đây chưa phải thời điểm cho các khoản đầu tư mạo hiểm, nên chọn con đường vững chắc và chậm mà chắc.

Đường tình duyên tiến triển êm đẹp, bạn và người ấy thường tâm sự với nhau mọi chuyện xảy ra trong ngày, nhờ đó ngày càng thấu hiểu và bao dung cho nhau. Những cuộc tranh cãi và mâu thuẫn cũng thưa thớt dần. Người độc thân có thể gặp người hợp ý thông qua công việc hoặc bạn bè giới thiệu.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 29/10: Tuổi Mão

Ngày Tý Mão Tương Hình, nhiều rắc rối có thể xảy ra bất ngờ với tuổi Mão. Theo đó, bạn dễ vướng phải mâu thuẫn hoặc bất đồng ý kiến với lãnh đạo khiến công việc gặp khó khăn. Dù vậy, bạn không nên suy nghĩ quá bi quan, vì đây chỉ là sóng nhỏ và sẽ qua nếu bạn xử lý khéo léo. Hãy trình bày quan điểm bằng số liệu và lý lẽ rõ ràng thay vì cảm xúc.

Ngày này Mão cũng hãy cẩn trọng với lời nói, tránh những cuộc tranh cãi không có lợi và đừng tham vọng vào những việc làm ăn quá lớn. Chỉ thêm nhọc sức mà không thu hoạch được gì là điều bạn cần tránh hôm nay. Nếu có người mời hùn hạp làm ăn, bạn chỉ nên nhận những công việc vừa sức và nên đọc kỹ điều khoản trước khi gật đầu.

Tình cảm có chút rắc rối, mối quan hệ giữa bạn và người nhà kém hòa thuận do ý kiến đôi bên đang mâu thuẫn. Bạn không nên khăng khăng theo ý mình và bác bỏ ý kiến của nửa kia một cách vô lý. Một lời xin lỗi đúng lúc hoặc một bữa ăn nhỏ cùng nhau sẽ giúp bầu không khí dịu đi đáng kể.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 29/10: Tuổi Thìn

Tam Hợp xuất hiện, tuổi Thìn có thể nhận được nhiều cơ hội hợp tác và được hỗ trợ từ bên ngoài. Đó cũng là nhờ bạn có sức hút tự nhiên, dễ kết nối với nhiều người và tạo được thiện cảm. Bạn cần nương nhờ sức lực của người khác và có quý nhân dìu dắt, nâng đỡ mới đạt được thắng lợi.

Tài lộc trong ngày có dấu hiệu chuyển biến tích cực, những người làm nghề tự do sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng sau thời gian dài vất vả. Bạn đưa ra những quyết định chính xác, giúp ích cho tương lai, và nguồn thu nhập ổn định nên không phải lo lắng nhiều. Đây cũng là lúc thích hợp để lập kế hoạch tài chính cho quý cuối năm.

Người độc thân sẽ gặp nhiều chuyện vui và có thể được nhiều người để ý. Trái lại, các cặp đôi lại dễ căng thẳng do ảnh hưởng của đào hoa vượng, và khó có thể giải quyết mọi chuyện chỉ sau một ngày. Hãy bình tĩnh trò chuyện thẳng thắn với nhau, tránh để người ngoài xen vào chuyện riêng.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 29/10: Tuổi Tị

Tỷ Kiên có thể gây ra những cạnh tranh ngầm trong vận trình hôm nay của Tị, đồng thời cũng khiến bạn càng có nhu cầu khẳng định bản thân. Các kế hoạch của bạn gặp nhiều trở ngại, không thuận lợi như mong muốn, khiến bạn cảm thấy tiến thoái lưỡng nan giữa việc tiến tới hay rút lui. Nếu bỏ dở thì không đành lòng, còn tiếp tục thì sẽ gặp khó khăn.

Con giáp này nên ngẫm lại xem những quyết định, những việc làm của mình đã thực sự chính xác hay chưa, và có vấn đề tiềm ẩn nào đang bị bỏ sót hay không. Chớ nên khăng khăng với ý kiến của mình trong các khoản chi lớn. Hãy tiếp thu lời khuyên của người khác một cách hợp lý, đặc biệt từ người có kinh nghiệm về tiền bạc.

Mối quan hệ giữa bạn và nửa kia luôn duy trì ở mức rất ổn định, đôi bên thường chia sẻ suy nghĩ của mình với nhau. Rất nhiều quyết định của bạn có một phần nhờ sự định hướng của người ấy nên giữa cả hai hiếm khi xảy ra khúc mắc. Đây là điểm sáng của ngày, hãy biết ơn và nói lời cảm ơn để tình cảm thêm bền chặt.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 29/10: Tuổi Ngọ

Ngày Tý Ngọ tạo thành cục diện Tương Xung nhắc nhở Ngọ rằng, ngày này, bạn nên hết sức thận trọng trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào. Dù tiến hành công việc gì bạn cũng dễ gặp phải nhiều chướng ngại hoặc tiểu nhân cản đường che lối. Hãy kiểm tra lại giấy tờ, email và các cam kết quan trọng, vì một sơ suất nhỏ cũng có thể trở thành rắc rối lớn.

Nguy cơ hao hụt tiền bạc đang rất lớn, hôm nay bạn khó giữ được đầu óc sáng suốt trong các vấn đề liên quan đến tiền. Tốt nhất bạn nên cân nhắc kỹ trước khi đem tiền đầu tư vào đâu hay mua sắm thứ gì. Hạn chế vay mượn, cho vay hoặc chuyển khoản cho người chưa thật sự quen biết.

Những vết nứt rạn đang xuất hiện trên vận trình tình cảm, mối quan hệ của hai bạn có dấu hiệu rạn nứt. Hãy nhanh chóng tìm xem nguyên nhân là gì và đưa ra cách khắc phục ngay lập tức. Đừng để quan hệ giữa đôi bên ngày càng lạnh nhạt, xa cách, chỉ một cuộc gọi chân thành cũng có thể làm tình hình khác đi.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 29/10: Tuổi Mùi

Tương Hại tác động nên làm gì thì tuổi Mùi cũng phải thận trọng vì rủi ro bất ngờ có thể xảy ra. Nếu công việc không được như ý thì đừng vội chán nản, hãy coi đó là động lực để cố gắng, hoàn thành xong rồi bạn sẽ thấy nó cũng chẳng là gì cả. Về mối quan hệ với những người xung quanh, bạn khó lắng nghe người khác nên cần đề phòng phát sinh tranh cãi.

Thu nhập cá nhân có dấu hiệu được cải thiện, nhưng bạn lại không hài lòng với hiện tại khi nhận ra mình nỗ lực nhiều mà nhận về chưa được bao nhiêu. Con giáp này cần kiên nhẫn và bình tĩnh, nỗ lực của bản mệnh sẽ gặt được thành quả xứng đáng nhưng cần có thời gian. Đừng vì sốt ruột mà chạy theo những lời mời gọi làm giàu nhanh.

Do hay khó lắng nghe người khác, bạn dễ khiến người ấy cảm thấy bị gạt ra ngoài, từ đó nảy sinh những hiểu lầm nhỏ. Hãy thử lắng nghe đến hết câu rồi hãy đáp lại, vì sự kiên nhẫn của bạn có sức hóa giải rất lớn. Với người độc thân, đây chưa phải thời điểm thích hợp để bắt đầu một mối quan hệ mới.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 29/10: Tuổi Thân

Tam Hợp báo hiệu một ngày vận trình an hòa. Bạn được người xung quanh quý mến, công việc và gia đình đều có những tín hiệu tích cực. Hợp tác làm ăn mang lại nhiều lợi ích, bạn có thể gặp được những đối tác đáng tin cậy, đôi bên cùng hướng tới một mục tiêu chung. Hãy phân chia vai trò và quyền lợi ngay từ đầu để sự hợp tác được bền vững.

Con đường tài lộc có điểm sáng, bạn có thể được tăng lương hoặc thưởng nóng nhờ những thành tích xuất sắc suốt thời gian qua. Cấp trên luôn nhận ra sự cố gắng và nỗ lực làm việc không ngừng nghỉ của bạn. Hãy dùng khoản thu thêm để củng cố quỹ dự phòng hoặc đầu tư cho bản thân.

Mối quan hệ giữa bạn và gia đình rất hòa hợp, mỗi khi gặp chuyện khó khăn, các thành viên trong nhà lại thảo luận với nhau để cùng giải quyết, nhờ thế mọi việc đều yên ổn. Bữa cơm tối sum họp sẽ là khoảnh khắc đáng nhớ của ngày. Người độc thân cũng có thể được bạn bè hoặc người thân giới thiệu một mối duyên đáng thử.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 29/10: Tuổi Dậu

Ngày Tý tạo thành cục diện Phá Dậu nên không có gì lạ khi tuổi Dậu có cảm giác bị cản trở, thiếu sự đồng thuận từ người xung quanh. Bạn ít nhận được sự ủng hộ của người khác khi bắt tay vào công việc, dường như mọi người xung quanh đều có ý phản đối quyết định của bản mệnh, đẩy bạn vào thế bị cô lập. Thay vì phản ứng gay gắt, hãy trình bày rõ lý do và mục tiêu để mọi người hiểu hơn.

Bạn nên cực kỳ thận trọng về tài chính, đừng để bất kỳ ai thay bạn đưa ra quyết định liên quan đến tài sản của mình. Những thăng trầm biến cố về tài chính có thể khiến bạn hao tài tốn của nếu cứ tự làm theo ý mình mà không tham khảo ý kiến của chuyên gia. Hãy hoãn các khoản đầu tư lớn đến một ngày thuận lợi hơn.

Trong tình cảm, hãy giữ khoảng cách vừa đủ với những người hay xen vào chuyện riêng của hai bạn. Một buổi trò chuyện chân thành với người ấy sẽ giúp bạn cảm thấy được an ủi và đỡ cô đơn hơn.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 29/10: Tuổi Tuất

Thực Thần chiếu mệnh mang đến sự thư thái, hưởng thụ và nhiều tín hiệu may mắn về tài lộc cho tuổi Tuất trong hôm nay. Bạn có vận may về tài lộc, thậm chí có thể được thừa hưởng tài sản từ những người đi trước để lại. Thay vì nghĩ đến việc chi tiêu ngay lúc này, bạn hãy đặt ra những kế hoạch phát triển dài hạn cho tương lai, giúp tiền bạc ngày càng sinh sôi nảy nở.

Tiến độ giải quyết một số vấn đề còn chậm, tốt hơn hết bạn nên dừng lại và suy nghĩ trước để tìm ra nguyên nhân cốt lõi. Đừng cố đẩy nhanh bằng mọi giá, vì cách này dễ khiến vấn đề phát sinh thêm. Hãy chia nhỏ công việc thành từng phần để dễ kiểm soát và đánh giá tiến độ.

Đường tình duyên trơn tru suôn sẻ, bạn thường xuyên được nghe những lời yêu thương từ người ấy. Dù yêu nhau đã lâu nhưng tình cảm không hề nhạt phai, ngược lại còn thêm nồng nàn khi cả hai đã quá hiểu về nhau. Người độc thân nên mở lòng hơn, vì một mối quan hệ nhẹ nhàng có thể bắt đầu từ sự quan tâm giản dị.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 29/10: Tuổi Hợi

Thiên Quan cùng khí Thủy quá vượng có thể là nguyên nhân khiến vận trình ngày mới của tuổi Hợi tồn tại nhiều áp lực, bạn dễ bị dư luận hoặc lời đồn ảnh hưởng. Ngày này nên đề phòng kẻ tiểu nhân hãm hại bằng cách tung tin đồn thị phi lan tràn khắp nơi. Dù bạn hoàn toàn tin tưởng vào nhân phẩm của mình và không làm điều gì hổ thẹn, tin đồn bất lợi vẫn khiến bạn rất khó chịu.

Của cải đến rồi đi, nhìn chung bạn có tiền nhưng chi tiêu cũng lắm, nên rất dễ rơi vào cảnh thu nhập không đọng lại bao nhiêu. Hãy ghi chép chi tiêu hôm nay, nhờ đó phát hiện ngay những khoản không thật sự cần thiết. Việc đặt hạn mức chi cho từng nhóm sẽ giúp bạn giữ được tiền hiệu quả hơn.

Đường tình duyên có phần ảm đạm, bạn và nửa kia nảy sinh nhiều khúc mắc, con giáp này cảm thấy người ấy không hiểu được mong muốn của mình. Nếu có điều gì bất mãn thì nên nói ra để đôi bên cùng giải quyết, chứ không nên giấu trong lòng mà khiến tình cảm rạn nứt. Hãy chọn lúc cả hai đều bình tĩnh để trò chuyện, tránh nói khi đang nóng giận.