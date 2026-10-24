Tử vi 12 con giáp hôm nay 24/10: Sửu xáo trộn, Ngọ vận khí hài hòa

Dưới đây là những chia sẻ, dự đoán mang tính tham khảo, chiêm nghiệm về cuộc sống, công việc... của tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 24/10. Chúc bạn có những kế hoạch hoàn hảo cho ngày mới vui vẻ, tràn đầy năng lượng.

Lưu ý: Các thông tin bài viết về tử vi 12 con giáp hôm nay chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, giải trí!

Tử vi 12 con giáp hôm nay 24/10: Tuổi Tý

Tiếp nối tử vi 12 con giáp ngày 23/10/2026, Tý và Mùi nằm trong thế Lục Hại, lại thêm Thủy - Thổ xung khắc, nên cả ngày bản mệnh Tý có cảm giác mọi thứ vướng víu, chưa làm gì đã thấy mệt. Mỗi khi cần chốt một phương án, bạn dễ bị phản biện hoặc thiếu người đứng về phía mình, khiến tiến độ chậm lại và tâm trạng đi xuống.

Dòng tiền suy yếu rõ rệt, các khoản chi thiếu hiệu quả đang âm thầm tạo áp lực. Tuổi Tý cần có phương án điều chỉnh để bảo vệ tài chính của mình. Người kinh doanh cần soát kỹ công nợ và các khoản phải thu, phải trả, vì áp lực nợ có thể trở nên cấp bách nếu chần chừ. Bạn nên cắt giảm chi tiêu chưa thiết yếu và tránh vay mượn thêm để xoay vòng.

Về phương diện tình cảm, các cặp đôi đang đứng trước nhiều thử thách. Hai người dễ bất đồng vì những chuyện nhỏ, và chỉ một câu nói lúc nóng giận cũng có thể để lại vết xước khó lành. Khi thấy giọng mình bắt đầu cao lên, hãy tạm dừng cuộc trò chuyện thay vì cố thắng cho bằng được. Nhường nhau một nhịp đôi khi giữ được cả buổi tối yên ả.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 24/10: Tuổi Sửu

Tử vi 12 con giáp ngày 24/10/2026 cho biết, cục diện Tương Xung gây nên nhiều xáo trộn và vất vả cho tuổi Sửu. Điều đáng lo không phải hoàn cảnh bên ngoài mà là thái độ của chính bạn: tự tin thái quá và khó nghe ý kiến trái chiều. Hãy thử lắng nghe đồng nghiệp trước khi kết luận, bởi chỉ một góc nhìn khác cũng có thể giúp bạn tránh sai sót.

Hung vận nhắc bạn đặc biệt cẩn trọng với tiền bạc. Đừng vì một phút bốc đồng mà xuống tiền cho các thương vụ liều lĩnh, đầu tư lúc này chưa phải lựa chọn thích hợp. Chỉ cần giữ các nguồn thu đều đặn, không phát sinh khoản lỗ ngoài ý muốn, đã là một kết quả đáng ghi nhận.

Ngày này chưa phải thời điểm để người độc thân bày tỏ lòng mình với người bạn thầm thương. Với các cặp đôi, những hiểu lầm nối tiếp nhau đang làm khoảng cách lạnh dần, và nếu không sớm hàn gắn, bạn nên đề phòng có người thứ ba xuất hiện. Một cuộc trò chuyện chân thành vào buổi tối sẽ hiệu quả hơn nhiều lời giải thích.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 24/10: Tuổi Dần

Ngày mới đưa tuổi Dần gặp Chính Tài, nên bạn được hưởng một ngày đầy lộc lá, nhất là những thành quả đến từ sự tích lũy trước đó. Nguồn thu dồi dào cho bạn cơ hội thực hiện những mong muốn đã dự định từ lâu. Người kinh doanh sẽ thấy công việc tiến triển vượt bậc, lợi nhuận tăng đáng kể, nhưng đừng quên trích một phần làm quỹ dự phòng.

Tinh thần phấn chấn của bạn cũng lan sang người xung quanh, tạo nên bầu không khí hợp tác dễ chịu. Hãy linh hoạt điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với hoàn cảnh mới thay vì bám cứng vào dự tính cũ. Sự sáng tạo, chủ động và dám nghĩ dám làm sẽ giúp bạn đón đầu cơ hội, không để ai chiếm thế thượng phong.

Các cặp đôi nên dành cho nhau khoảng thời gian chất lượng sau một ngày dài làm việc, chia sẻ những câu chuyện nhỏ hằng ngày. Điều này sẽ giúp gia tăng sự gắn kết giữa hai bạn, mối quan hệ sẽ ngày càng khăng khít hơn. Người độc thân biết cách thể hiện bản thân sẽ dễ khiến người đối diện bị thu hút, nên hãy mạnh dạn tham gia các buổi gặp gỡ cuối tuần.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 24/10: Tuổi Mão

Nhờ Tam Hợp, lại thêm Thiên Tài hỗ trợ, mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của tuổi Mão. Bạn giống như người cầm lái vững vàng, đi đến đâu cũng thấy đường thông. Con giáp này không chỉ xử lý gọn gàng nhiệm vụ của mình mà còn sẵn lòng hỗ trợ đồng nghiệp, qua đó giúp thành tích của cả tập thể cải thiện rõ rệt. Sự chu đáo này sẽ được cấp trên ghi nhận.

Tin vui tài chính cũng sẽ tìm đến với Mão trong ngày vận khí đang vượng này. Sau thời gian dài chững lại, thu nhập bắt đầu nhích lên, tiếp thêm động lực cho công việc. Các mối hợp tác làm ăn diễn ra thuận lợi, mở ra cơ hội phát triển và mở rộng quy mô. Bạn nên ưu tiên những đối tác đã có uy tín thay vì chạy theo lời mời quá hấp dẫn.

Người độc thân có cơ hội tiến xa hơn với người đang tìm hiểu, thậm chí chính thức bắt đầu một tình yêu mới. Các cặp đôi hóa giải được hiểu lầm cũ, tình cảm thêm gắn bó. Với người đã lập gia đình, đây là dịp tốt để hâm nóng cảm xúc và dành thời gian quan tâm nhau.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 24/10: Tuổi Thìn

Thứ 7 này, tuổi Thìn nhận được cát khí từ Chính Ấn nâng đỡ, một ngày đẹp để bạn làm việc với tinh thần hứng khởi và nhiều năng lượng. Mọi thứ tiến triển nhẹ nhàng, không có áp lực nào quá lớn. Bạn hoàn thành tốt những việc được giao và có thể toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp cá nhân. Đừng ngại nhờ người đi trước góp ý, vì hôm nay quý nhân dễ xuất hiện.

Bạn có thể nhận tin vui về tiền bạc hoặc được người khác giúp đỡ. Khi bàn chuyện tiền nong, hãy thẳng thắn nhưng nhẹ nhàng, kết hợp lý lẽ với tình cảm đúng lúc sẽ mang lại kết quả tốt hơn. Nếu có lời mời hợp tác, đừng chần chừ quá lâu vì cơ hội có thể trôi qua rất nhanh.

Tình duyên thăng hoa, mối quan hệ của bạn đang đạt đến những bước tiến mới, cả hai đồng điệu về tâm hồn lẫn suy nghĩ. Cuối tuần là thời điểm lý tưởng để cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian êm đềm và hạnh phúc. Người độc thân sẽ thấy sức hút cá nhân tăng lên rõ rệt, nhưng hãy dùng lý trí để sàng lọc đối tượng hẹn hò.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 24/10: Tuổi Tị

Tị nằm trong thế Tam Hội cùng Ngọ và Mùi, lại có Chính Quan hỗ trợ, bạn xử lý nhiệm vụ trơn tru và dễ nhận được sự công nhận. Nếu phát sinh vấn đề, quý nhân sẽ xuất hiện đúng lúc để gỡ rối. Đây là thời điểm tốt để đẩy mạnh những dự án trọng tâm, vì uy tín của bạn đang ở mức cao. Hãy tận dụng sự ủng hộ này để chốt các đầu việc còn dang dở.

Tài vận đang rất rộng mở. Chỉ cần bạn đầu tư có tính toán, khoản tiền có thể sinh lời vượt ngoài mong đợi. Hãy tiếp tục phát huy và chớp lấy thời cơ, nhưng nên chọn kênh quen thuộc, đừng vì thuận lợi mà đặt cược quá tay. Tương lai tài chính của bạn có thể còn rực rỡ hơn nữa nếu duy trì kỷ luật.

Mối quan hệ tình cảm của các cặp đôi hay các cặp vợ chồng cũng được cải thiện rõ rệt, những mâu thuẫn trước đây dần được hóa giải và tình yêu trở nên bền chặt. Người đang tìm hiểu có thể phân vân trước một bước ngoặt, nhưng đừng quá lo, chỉ cần chân thành thì mọi chuyện sẽ tiến triển tích cực.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 24/10: Tuổi Ngọ

Với tuổi Ngọ, ngày này xuất hiện cục diện Lục Hợp báo hiệu vận khí hài hòa và nhẹ nhàng. Mọi việc diễn ra thuận buồm xuôi gió, kể cả những việc trước nay bạn thấy khó nhằn. Có vẻ một cơ hội hợp tác mới đang đến gần, hãy chớp lấy đừng bỏ lỡ. Nếu có dự định nói chuyện với cấp trên về vị trí hoặc quyền lợi, hôm nay là thời điểm khá phù hợp.

Bạn không cần lo chuyện tiền bạc trong ngày này. Cát vận mang đến tin vui bất ngờ khiến túi tiền đầy lên trông thấy. Đây là phần thưởng cho những nỗ lực trước đó, nên hãy cứ tận hưởng và đừng ngại tự thưởng cho bản thân.

Ngũ hành tương sinh giúp chuyện tình cảm thăng hoa. Các cặp đôi nên dành thời gian chất lượng sau một ngày dài làm việc, chia sẻ những câu chuyện nhỏ hằng ngày. Người độc thân biết cách thể hiện bản thân sẽ khiến người đối diện bị thu hút.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 24/10: Tuổi Mùi

Có Thiên Ấn hỗ trợ, tuổi Mùi có cảm giác mọi người đều nhìn mình với con mắt đầy thiện cảm. Bạn được trao cơ hội thể hiện tài năng, nhờ vậy nhận được sự ủng hộ và ngưỡng mộ từ đồng nghiệp lẫn cấp trên. Con đường thăng tiến của bạn đang rộng mở, nên hãy chuẩn bị kỹ bản trình bày hoặc đề xuất để không bỏ lỡ cơ hội.

Tài vận khá tốt, có dấu hiệu tăng nhẹ nhờ sự chăm chỉ và biết nắm bắt thời cơ. Một vài cơ hội đầu tư hoặc hợp tác nhỏ có thể mang lại lợi nhuận bất ngờ. Tuy vậy, bạn không nên mạo hiểm quá mức, hãy duy trì sự ổn định và tập trung vào nguồn thu bền vững thay vì chạy theo lợi nhuận nhanh.

Người đang yêu có thể bước sang giai đoạn mới, thấu hiểu và cảm thông nhau nhiều hơn. Những cặp vợ chồng từng giận hờn nay dễ làm hòa, tìm lại sự gắn bó ngọt ngào. Người độc thân có cơ hội gặp người phù hợp qua bạn bè hoặc các mối quan hệ xã hội, hãy mở lòng đón nhận.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 24/10: Tuổi Thân

Tử vi 12 con giáp hôm nay 24/10 dự báo, tuổi Thân đụng độ hung tinh Kiếp Tài nên ngày này khá trắc trở. Bạn có thể cảm thấy mình đang đi ngược dòng, dù thực ra vấn đề chủ yếu nằm ở cách giao tiếp. Quyết định của bạn khó nhận được sự đồng thuận, thậm chí bị phản đối từ cả bạn bè hay người thân. Hãy bình tĩnh nhìn lại bản thân và lý do phía sau những lời ngăn cản, đừng vội suy diễn tiêu cực về người khác.

Kiếp Tài nhắc bạn đề phòng hao hụt do chi tiêu thiếu kiểm soát hoặc cho vay, đứng ra bảo lãnh. Đừng cùng ai góp vốn theo cảm tính, mọi thỏa thuận tiền bạc cần được ghi rõ ràng. Bạn nên giữ tiền mặt ở mức an toàn và tránh các giao dịch lớn trong hôm nay.

Quan hệ giữa bạn và nửa kia chưa thực sự hòa hợp, thường xảy ra mâu thuẫn do khác biệt quan điểm. Những lời nói thiếu kiềm chế có thể gây tổn thương nhau. Để cải thiện, hãy dành thời gian lắng nghe, mở lòng chia sẻ và thông cảm với đối phương nhiều hơn.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 24/10: Tuổi Dậu

Ngày chịu ảnh hưởng của Tỷ Kiên, tuổi Dậu nên giữ nhịp độ hiện tại hơn là vội vàng tìm cách bứt phá. Bạn hiểu rõ năng lực bản thân, biết phát huy đúng chỗ, nên những việc quen thuộc diễn ra khá suôn sẻ. Chỉ cần giữ nguyên kế hoạch hiện tại là đã đạt kết quả như mong muốn. Đây không phải ngày để thay đổi lớn, hãy hoàn thiện những việc đang làm thay vì mở thêm đầu việc mới.

Bạn cần hết sức cẩn trọng với tiền bạc. Đừng vì bốc đồng mà đưa ra các quyết định liều lĩnh, đầu tư chưa phải lựa chọn thích hợp lúc này. Chỉ cần duy trì nguồn thu đều đặn đã là một thành công lớn. Trước khi chi một khoản đáng kể, bạn nên tự đặt câu hỏi khoản đó có thật sự cần thiết hay chỉ xuất phát từ cảm hứng nhất thời, và nếu còn phân vân thì hãy để sang ngày hôm sau quyết định.

Với các cặp đôi, ngày này hãy tránh những xung đột không cần thiết với nửa kia. Dù có thể bạn đã chuẩn bị kỹ cho các cuộc tranh luận, cơ hội thắng lợi không cao, vì vậy hãy giữ bình tĩnh và để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Một bữa ăn giản dị cùng nhau có khi hóa giải được nhiều điều.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 24/10: Tuổi Tuất

Tuất tạo thành cục diện Tương Phá trong ngày Mùi, nên hôm nay bản mệnh tốt nhất cần giữ thế phòng thủ. Bạn không nên quá tin vào lời khuyên của người khác trong công việc. Việc tham gia dự án chung hay làm việc nhóm không được khuyến khích, vì có nguy cơ bị đồng nghiệp hoặc đối tác thiếu trung thực chiếm đoạt thành quả.

Tài lộc sụt giảm đáng kể. Tác động của Tương Phá báo hiệu họa tiểu nhân có thể xuất hiện trong thời gian này, nên bạn hãy thận trọng với các quyết định tài chính. Thời điểm này để bảo đảm an toàn, bạn nên tạm hoãn việc ký kết, chuyển khoản lớn hoặc cho người khác vay tiền cho đến khi tình hình rõ ràng hơn.

Mối quan hệ tình cảm cũng xuất hiện nhiều sóng gió. Bạn dễ bị cảm xúc chi phối, khiến tâm trạng không ổn định. Có những niềm vui, nhưng cũng không ít lần bạn buồn vì thiếu tỉnh táo. Hãy cố giữ cân bằng giữa lý trí và cảm xúc để tình yêu bền vững hơn.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 24/10: Tuổi Hợi

Tam Hợp xuất hiện, tuổi Hợi đón tin vui cả về công việc lẫn tiền bạc. Bạn phát huy được điểm mạnh, đồng thời khắc phục những sai sót trước đó nhờ có người hỗ trợ đúng lúc. Hãy chủ động cảm ơn và duy trì mối quan hệ với những người đã giúp mình, vì đó sẽ là nền tảng cho các cơ hội tiếp theo.

Vận trình tài lộc dư dả, rủng rỉnh. Thu nhập cải thiện rõ rệt, đặc biệt từ các công việc phụ. Nhờ vậy, bạn có thể thoải mái chi tiêu sắm sửa cho gia đình lẫn bản thân, nhưng nên giữ một phần để tích lũy. Nếu đang ấp ủ ý định phát triển thêm nguồn thu phụ, hôm nay cũng là lúc thuận lợi để bạn tìm hiểu kỹ và lên kế hoạch cụ thể cho giai đoạn cuối năm.

Chuyện tình cảm tiến triển tốt đẹp, đây là thời điểm thích hợp để cùng người ấy vun vén tình yêu đôi lứa. Có bạn còn tính chuyện trăm năm cũng rất phù hợp. Người độc thân có cơ hội gặp người bạn đời nhờ đào hoa vượng, nên đừng từ chối những lời mời gặp gỡ.