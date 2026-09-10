Tử vi 12 con giáp hôm nay 10/9: Thân bất ổn, Dần nhiều điểm sáng

Dưới đây là những chia sẻ, dự đoán mang tính tham khảo, chiêm nghiệm về cuộc sống, công việc... của tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 10/9. Chúc bạn có những kế hoạch hoàn hảo cho ngày mới vui vẻ, tràn đầy năng lượng.

Lưu ý: Các thông tin bài viết về tử vi 12 con giáp hôm nay chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, giải trí!

Tử vi 12 con giáp hôm nay 10/9: Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp ngày 10/9/2026, người tuổi Tý bước vào ngày mới với vận trình không quá thuận lợi. Thiên Quan tác động khiến bạn dễ vướng vào những chuyện thị phi, tranh chấp hoặc gặp người cố tình gây khó dễ, vì vậy điều quan trọng nhất trong ngày là giữ bình tĩnh, không để cảm xúc tiêu cực dẫn dắt hành động.

Vận tài lộc trong ngày không sáng, thậm chí có dấu hiệu hao tài do bất cẩn hoặc mất mát tài sản. Cầu tài không có lợi, những kế hoạch kiếm tiền mới nên tạm thời cân nhắc kỹ thay vì vội vàng xuống tiền. Nếu phải đi xa, bạn cũng nên chú ý việc bảo quản giấy tờ, tiền bạc và đồ dùng cá nhân, tránh chủ quan rồi phải chịu thiệt.

Chuyện tình cảm đòi hỏi sự kiên nhẫn và thấu hiểu. Người độc thân khá quyết đoán khi gặp đối tượng mình yêu thích, sẵn sàng chủ động theo đuổi thay vì bỏ lỡ cơ hội, nhưng vẫn nên quan sát cảm xúc và thái độ của đối phương trước khi tiến quá nhanh. Người đã có đôi nên tránh mang những bực bội từ công việc vào cuộc trò chuyện với người thân.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 10/9: Tuổi Sửu

Tiếp nối tử vi 12 con giáp ngày 9/9/2026, người tuổi Sửu có một ngày khá năng động nhờ Thực Thần nâng đỡ, đặc biệt khả năng sáng tạo và xử lý công việc được phát huy. Tuy nhiên, điểm cần lưu ý là sự tự tin nếu đi quá giới hạn rất dễ biến thành tự cao, khiến bạn vô tình tạo khoảng cách với đồng nghiệp hoặc cấp trên.

Tài chính nhìn chung ổn định, chưa xuất hiện dấu hiệu đáng lo nếu bạn biết kiểm soát chi tiêu. Đây không phải lúc để quá tự tin vào khả năng kiếm tiền mà bỏ qua việc tích lũy. Có thu nhập tốt thì càng nên giữ lại một phần làm khoản dự phòng.

Chuyện tình cảm có thể xuất hiện một vài trục trặc nhỏ, khiến bạn buồn bực hoặc mất tập trung. Người có đôi nên chủ động trò chuyện thẳng thắn để hóa giải hiểu lầm thay vì im lặng rồi suy diễn. Người độc thân cũng nên mở lòng hơn, tránh để một vài trải nghiệm không vui trong quá khứ ảnh hưởng đến cơ hội hiện tại.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 10/9: Tuổi Dần

Tuổi Dần được Lục Hợp nâng đỡ nên vận trình ngày 10/9/2026 có nhiều điểm sáng, nhất là ở các mối quan hệ, đừng ngạc nhiên nếu ngày này bạn có thể nhận được sự hỗ trợ đúng lúc. Những vấn đề từng khiến bạn lo lắng có dấu hiệu được tháo gỡ, giúp tinh thần trở nên thoải mái và tự tin hơn. Nếu nhận được lời góp ý hoặc cơ hội hợp tác, hãy chủ động cân nhắc thay vì bỏ qua.

Thần Tài mang đến tín hiệu vui cho phương diện tài lộc, nhất là với người đã duy trì thói quen tiết kiệm và kiểm soát tài chính khá tốt. Một số nguy cơ trước đó được loại bỏ giúp bạn cảm thấy an tâm hơn. Bạn có thể tự thưởng cho mình một món đồ hoặc trải nghiệm nhỏ, nhưng vẫn cần tránh chi tiêu quá tay.

Tình cảm sẽ là phương diện sáng nhất của tuổi Dần trong ngày. Nhờ Thủy sinh Mộc, người có đôi dễ tìm thấy sự đồng điệu với nửa kia, còn người độc thân có thể nhận được sự quan tâm từ một người khiến bạn cảm thấy thoải mái. Các mối quan hệ gia đình, bạn bè cũng đem đến nguồn động viên đáng kể.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 10/9: Tuổi Mão

Với tuổi Mão, cục diện Tam Hợp cùng Thiên Ấn giúp bản mệnh đón nhận nhiều cơ hội trong công việc, đặc biệt những người đang theo đuổi con đường công danh hoặc cần thể hiện năng lực chuyên môn. Bạn có tinh thần trách nhiệm cao nên dễ nhận được sự tín nhiệm, nhưng càng được tin tưởng càng cần tránh trở nên bảo thủ.

Cũng trong hôm nay, cát khí từ Tam Hợp cho thấy Mão có dấu hiệu lấy lại tài sản hoặc khoản tiền vốn thuộc về mình nhưng từng bị vụt mất. Thành quả nhận được phụ thuộc khá nhiều vào công sức bạn đã bỏ ra trước đó, vì vậy bạn không nên đặt kỳ vọng quá cao. Hãy xem đây là sự đền đáp hợp lý thay vì cơ hội để lập tức mở rộng chi tiêu.

Chuyện tình cảm khá viên mãn, con giáp này dễ nhận được tin tốt đẹp từ người thân và những người xung quanh. Việc duy trì quan hệ tốt với hàng xóm, bạn bè và đồng nghiệp cũng mang lại những lợi ích thiết thực về lâu dài.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 10/9: Tuổi Thìn

Thương Quan tác động khiến tuổi Thìn có thể cảm nhận rõ áp lực vì công việc chưa đạt kết quả như mong muốn. Bạn có thể cho rằng những nỗ lực của mình chưa được công nhận, từ đó nảy sinh tâm trạng chán nản hoặc muốn phản ứng mạnh với môi trường xung quanh. Hãy đặc biệt chú ý cách giao tiếp với cấp trên và đồng nghiệp.

Ngày này, Thìn có khả năng phát sinh khoản chi lớn cần thiết, trong khi một số kế hoạch làm giàu hoặc kinh doanh gặp rào cản. Những việc chậm trễ cũng có thể khiến tiền bạc bị hao hụt. Vì vậy, hãy hạn chế đầu tư mạo hiểm và nên có phương án dự phòng trước những khoản chi bất ngờ.

Tình cảm có phần căng thẳng, bạn dễ xảy ra tranh cãi với người thân hoặc người yêu vì những chuyện tưởng nhỏ nhưng tích tụ lâu ngày. Điều cần nhất lúc này là hạ bớt cái tôi, nói rõ nhu cầu của mình và cho đối phương cơ hội trình bày suy nghĩ.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 10/9: Tuổi Tị

Trong ngày Tương Xung cộng hưởng với Kiếp Tài, tuổi Tị được nhắc nhở nên thận trọng. Bạn dễ rơi vào trạng thái quá tải khi cùng lúc phải xử lý công việc và chuyện tình cảm, từ đó trở nên nóng nảy, dễ cáu gắt hoặc phản ứng mạnh với những người thân thiết.

Công việc có nguy cơ xuất hiện tiểu nhân âm thầm gây khó dễ. Bạn càng cần giữ sự tỉnh táo, hạn chế tiết lộ kế hoạch cá nhân và kiểm tra kỹ thông tin trước khi hành động. Nếu gặp tình huống bất ngờ, đừng vội phản ứng; bình tĩnh xử lý sẽ giúp bạn hạn chế tác động của những người không có thiện chí.

Không nên đưa ra quyết định tài chính quan trọng trong ngày, đặc biệt là đầu tư, kinh doanh hoặc mua sắm lớn. Kiếp Tài dễ khiến tiền bạc thất thoát do chủ quan hoặc tin tưởng sai người. Tốt nhất hãy giữ tiền, rà soát lại kế hoạch và chờ thời điểm chắc chắn hơn.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 10/9: Tuổi Ngọ

Tỷ Kiên ảnh hưởng, tuổi Ngọ có một ngày bận rộn nhưng đồng thời cũng có nhiều cơ hội khẳng định năng lực. Những người đang chờ xét duyệt vị trí mới, muốn được giao trọng trách hoặc đang tìm cách tạo bước tiến trong sự nghiệp có thể nhận được tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, Tỷ Kiên cũng nhắc nhở bạn tránh quá đề cao cái tôi hoặc tự mình gánh tất cả mọi việc.

Tài chính khá thuận lợi, có khả năng xuất hiện khoản thu tốt hoặc công việc đem lại nguồn thu ổn định. Dù vậy, có tiền không đồng nghĩa với việc nên tiêu hết, bởi một khoản dự phòng luôn cần thiết trước những tình huống bất ngờ.

Nếu vẫn đang độc thân, bạn cần lý trí hơn trong chuyện tình cảm, đặc biệt khi cảm xúc đến quá nhanh. Ngày này không thực sự phù hợp để tỏ tình, bắt đầu mối quan hệ mới, quay lại với người cũ hoặc đưa ra những quyết định lớn liên quan đến hôn nhân và gia đình. Hãy để cảm xúc lắng xuống rồi mới quyết định điều mình thực sự muốn.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 10/9: Tuổi Mùi

Cục diện Tam Hợp đảm bảo cho tuổi Mùi có thể yên tâm và tin tưởng với con đường mình đã chọn cho tới ngày hôm nay. Đây là ngày thích hợp để bắt tay thực hiện dự án hoặc hoàn thiện kế hoạch quan trọng. Nỗ lực trong thời gian qua tạo cho bạn nền tảng tốt, vì vậy hãy tận dụng vận khí thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ. Sự tự tin kết hợp với chuẩn bị kỹ càng sẽ giúp bạn đạt kết quả đáng mong đợi.

Tiền tài có nhiều tin vui, đặc biệt với những người đã kiên trì làm việc trong thời gian dài. Thành quả tài chính lúc này giống như phần thưởng cho sự cố gắng trước đó. Tuy nhiên, vẫn nên giữ thói quen quản lý tiền bạc hợp lý thay vì lập tức tăng mức chi tiêu.

Vận trình tình cảm rất sáng. Người có đôi có một người đồng hành đáng tin cậy, sẵn sàng chia sẻ khó khăn và tiếp thêm động lực. Người độc thân cũng có cơ hội gặp gỡ những người mang lại cảm giác an toàn, chân thành.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 10/9: Tuổi Thân

Người tuổi Thân đụng độ cục diện Tương Hại Hợi - Thân nên vận trình có phần bất ổn. Tiểu nhân có thể tìm cách quấy phá hoặc lợi dụng sơ hở của bạn. Bạn cần cảnh giác với những người có ý đồ không tốt, đồng thời tránh để một phút bất cẩn làm ảnh hưởng đến những thành quả đã gây dựng.

Hôm nay không phải ngày thuận lợi để đầu tư hoặc chi tiêu lớn. Những quyết định liên quan đến tiền bạc cần được cân nhắc kỹ, nhất là khi có người thúc giục bạn xuống tiền nhanh. Tiết kiệm, bảo toàn nguồn lực và tránh mạo hiểm là lựa chọn an toàn hơn. Giữ vững lập trường, làm việc minh bạch và hạn chế tham gia chuyện thị phi sẽ là cách tốt nhất để bảo vệ uy tín.

Tương Hại dễ khiến vợ chồng hoặc các cặp đôi nảy sinh xung đột, nhất là khi vấn đề liên quan đến tiền bạc. Thay vì tranh cãi để phân định đúng sai, hai người nên cùng ngồi lại tìm cách giải quyết. Người độc thân cũng nên tránh mang sự căng thẳng trong công việc vào chuyện tình cảm.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 10/9: Tuổi Dậu

Thiên Tài mang đến cho tuổi Dậu những tín hiệu tích cực về khả năng duy trì nguồn thu, nhưng vận trình không hoàn toàn nhẹ nhàng bởi bạn vẫn phải tính toán khá nhiều về chi tiêu. Giữ thái độ hòa đồng, thân thiện sẽ giúp công việc và các mối quan hệ diễn ra thuận lợi hơn.

Công việc khá ổn định nếu bạn biết kiềm chế cảm xúc và tránh nóng vội. Sự nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp cũng là điểm cộng lớn, bởi một môi trường làm việc tích cực sẽ hỗ trợ bạn hoàn thành nhiệm vụ hiệu quả hơn. Đừng vì một bất đồng nhỏ mà làm mất đi mối quan hệ hợp tác lâu dài.

Phương diện tình cảm cũng mang đến cho bạn cảm giác khá dễ chịu trong hôm nay. Bạn nhận được sự quan tâm từ người thân và cả nửa kia của mình, nhờ vậy tinh thần thoải mái hơn. Hãy tận dụng thời gian này để vun đắp tình cảm, thay vì chỉ tập trung vào công việc và tiền bạc.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 10/9: Tuổi Tuất

Ngũ hành Thổ – Thủy xung khắc nhắc nhở tuổi Tuất nên ưu tiên sự ổn định thay vì cố gắng tạo ra bước ngoặt quá lớn. Công việc có thể diễn ra bình ổn nếu bạn biết hài lòng với những gì đang có và tập trung hoàn thành nhiệm vụ trước mắt. Sự bền bỉ hôm nay có thể tạo nền tảng cho kết quả tốt hơn về sau.

Tài chính muốn dư dả thì nên được quản lý theo hướng chắc chắn, không nên chạy theo những cơ hội kiếm tiền quá hấp dẫn nhưng thiếu cơ sở. Đây là lúc bảo toàn nguồn lực và duy trì dòng tiền ổn định quan trọng hơn việc tìm kiếm lợi nhuận kiểu ăn xổi nhất thời.

Chuyện tình cảm có thể xuất hiện trục trặc nhỏ vì những chuyện gia đình hoặc cách cư xử chưa phù hợp. Chỉ cần chú ý lời nói và hành động, bạn hoàn toàn có thể giữ được hòa khí. Người có đôi nên tránh để chuyện nhỏ trở thành mâu thuẫn lớn.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 10/9: Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi gặp ngày Tự Hình nên một số vấn đề về xảy ra trong hôm nay có thể khiến bạn cảm thấy không thoải mái. Có khả năng phát sinh tranh chấp hoặc bất đồng trong môi trường làm việc. Đặc biệt, tranh chấp nhân sự hoặc những lời đàm tiếu dễ ảnh hưởng đến tâm lý, nhưng bạn không nên chọn cách chịu đựng trong im lặng nếu người khác đã vượt quá giới hạn.

Tài chính có dấu hiệu thất thoát nếu bạn hành động theo trực giác mà bỏ qua nguyên tắc. Vì vậy, bất cứ quyết định mua bán, đầu tư hay giao dịch nào cũng nên có sự kiểm tra rõ ràng. Đừng để cảm xúc hoặc lời rủ rê nhất thời khiến bạn phải trả giá về sau.

Vận trình tình cảm ở mức bình bình. Những cặp đôi yêu nhau lâu có thể đang bước vào giai đoạn chững lại, khi cả hai quá quen thuộc với nhau và lâu rồi chưa chủ động tạo ra sự mới mẻ. Một buổi trò chuyện chân thành hoặc cùng nhau làm một việc đơn giản cũng có thể giúp tình cảm được hâm nóng.